Ciencias Universidad de Chile gana importante fondo internacional para investigar virus de la influenza La Unidad de Epidemiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (EPIFAVET) de la Universidad de Chile se adjudicó fondo de un millón de dólares para colaborar con el equipo de investigación del Saint Jude Children’s Research Hospital, organización médica estadounidense sin fines de lucro líder en el estudio de enfermedades que amenazan la vida humana. Diario Uchile Martes 25 de mayo 2021 11:48 hrs.

Las interfaces humano-animales son los principales focos de riesgos de enfermedades de origen zoonótico que pueden amenazar la salud pública. Desde el enfoque de Una Salud, mirada integral que comprende la salud animal, humana y ambiental como una sola, la detección temprana de estos virus con potencial pandémico permitiría el control de la transmisión y minimizaría sus consecuencias. El Hospital de Investigación Pediátrica Saint Jude, ubicado en el estado de Tennessee, Estados Unidos, es líder en proyectos de vanguardia para el estudio de diferentes patologías, especialmente oncológicas e infecciosas. La organización de beneficencia médica cuenta con un equipo dedicado al estudio de los virus de la influenza, liderado por la Dra. Stacey Schultz-Cherry, con el cual la Unidad de Epidemología Veterinaria de Favet ha estado colaborando de forma permanente en los últimos ocho años. Precisamente, es en abril de este año cuando los profesores Dr. Christopher Hamilton-West y Dr. Pedro Jiménez Bluhm, académicos del Departamento de Medicina Preventiva de Favet, fueron galardonados con ser parte íntegra de los Centros de Excelencia en Investigación y Respuesta a Influenza (CEIRR). “Este nuevo proyecto de investigación, denominado “Studying Animal-Human Interfaces in South America” tendrá una duración de 7 años (2021-2028) y contará con un presupuesto de un millón dólares, consolidando las actividades de investigación de EPIFAVET no solo en el plano nacional, sino que internacional”, afirmó orgulloso el Dr. Hamilton-West, encargado de la Unidad de Epidemiología de Favet. Los CEIRR son financiados por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) perteneciente al Instituto Nacional de Salud de los EE.UU. (NIH), para el periodo 2021-2028. Estos Centros de investigación generan una red global para estudiar la historia natural, la transmisión y la patogénesis de los virus influenza y proporcionan una infraestructura de investigación internacional para hacer frente a los brotes de Influenza. El Dr. Hamilton-West explica que el proyecto de los CEIRR tendrá financiamiento durante siete

años mediante contratos del NIAID con cinco instituciones en EE.UU. y que sustituirá al programa de Centros de Excelencia para la Investigación y Vigilancia de la Influenza (CEIRS), que concluyó en marzo del 2021 y al cual EPIFAVET estaba afiliado directamente desde el año 2015. Con la participación de EPIFAVET en este proyecto se consagra una colaboración de actividades previas con NIAID-NIH donde dos proyectos fueron adjudicados entre 2015 y 2021 “Influenza at the animal-human interface” y “Waiting and Watching: H5Nx in South America”, con los Dres. Hamilton-West y Jiménez Bluhm como investigadores principales. “Esta iniciativa corresponde a la única instancia en que Favet ha logrado acceder a financiamiento desde el NIH, principal agencia de biomedicina y salud pública de Estados Unidos. Sin duda, esta es una potente señal sobre el nivel de investigación que se está realizando en nuestra Facultad. Además, de reconocer la gran labor investigativa del grupo de Epidemiología Veterinaria de Favet, este proyecto sirve de ejemplo para nuestra comunidad, el cual desde una perspectiva local, pasa a adquirir relevancia regional y global”, sostuvo el Dr. José Manuel Yáñez, director de Investigación de Favet, destacando que la participación de los académicos en investigación de clase mundial y de gran impacto a nivel global, marca el rumbo que debe seguir la Facultad. Colaboración y avances El hospital Saint Jude, además de ser una de las organizaciones de beneficencia más importante de los EE.UU., es una de las instituciones fundadoras de los centros de excelencia para la investigación y vigilancia de virus influenza de los EE.UU. A su vez, la Dra. Schultz-Cherry se desempeña como Directora Adjunta de los Centros Colaboradores para los Estudios de la Ecología de Influenza en Animales y Aves de la Organización Internacional de la Salud (OMS). “El equipo chileno ha aportado nuevos conocimientos fundamentales sobre la ecología, epidemiología y la evolución de los virus Influenza en la interfaz animal-humana. No sólo han ampliado el número de secuencias del virus en América del Sur, sino que han identificado la fuente de los virus H3 equinos, que es una interrogante que se ha planteado desde la aparición de estos virus en la década de 1960”, detalló la Dra. Schultz-Cherry sobre los principales logros que la colaboración entre EPIFAVET y St. Jude ha aportado a la Red CEIRS. Por su parte, el Dr. Jiménez Bluhm destaca que “EPIFAVET ha avanzado enormemente en el conocimiento sobre la ecología de la influenza aviar en Sudamérica. Hemos podido responder preguntas sobre las características y la evolución del patógeno en el continente, lo que antes no era posible. Por ejemplo, hemos identificado cepas que llevan mutaciones de interés en salud pública humana y animal, como lo son adaptaciones que le confieren potencial zoonótico a cepas aviares y mutaciones que las hacen resistentes a antivirales. Asimismo, gracias a la secuenciación y análisis filogenético de cepas aviares H3 encontradas por nuestro grupo en aves de Chile, pudimos finalmente establecer el origen aviar de la cepa equina H3N8. Ahora sabemos que los ancestros de aquel virus que cruzó la barrera interespecie hace más de 5 décadas siguen circulando en aves silvestres de Chile. Este trabajo fue publicado a finales del año pasado en la prestigiosa revista Emerging Microbes and Infections de la CDC”. Asimismo, señala la especialista estadounidense, “el equipo chileno ha proporcionado nueva información y oportunidades para la investigación en colaboración entre los investigadores sudamericanos y los estadounidenses, proporcionando un desarrollo de capacidades crítico y fuentes de financiamiento para todos”. De acuerdo con el Dr. Jiménez Bluhm, el objetivo de este proyecto de investigación es probar la hipótesis de que actualmente están circulando virus Influenza A con potencial zoonótico en distintas poblaciones de animales en Chile; tanto en granjas de traspatios, granjas educativas y en sistemas de producción intensiva. Entre las novedades de este estudio se destaca que permitirá modelar tasas de contacto directas e indirectas entre animales doméstico y silvestres y llevará a la creación de un banco de suero de poseedores de cerdos, lo que permitirá analizar en detalle los subtipos de Influenza a los que esta población en riesgo se ha visto expuesta. Complementariamente, se realizará la identificación de posibles eventos de transmisión zoonótica de virus influenza de origen porcino, a la población humana. “Los resultados de estas actividades buscan mejorar la preparación y respuesta a nivel global a los brotes de influenza y otros patógenos virales emergentes. El impacto de nuestro proyecto es que genera una red global, con la caracterización, secuenciación y estudios evolutivos de los virus de la influenza tomando muestras de diferentes especies para identificar riesgos en las interfaces y los reservorios”, puntualizó el Dr. Hamilton-West destacando el gran objetivo de encontrar una vacuna universal para la influenza. Tal como señala la Dra. Schulz-Cherry, EPIFAVET ha podido generar nueva información en base a modelos epidemiológicos y hacer experiencias pilotos para ver cómo funcionan. En este sentido, es posible identificar zonas de riesgos y conseguir colaboración de otros países sudamericanos para conocer los virus presentes en las interfaces entre humanos y animales, ya sea en zonas urbanas, rurales e incluso marinas, donde, por tradiciones culturales, se ha cultivado un vínculo con ciertas especies que forman parte de una rutina diaria, pero que podrían ser portadores de algún patógeno zoonótico que represente un riesgo para la población. “Bajo el enfoque de Una Salud, la proyección de las actividades relacionadas con este proyecto para el corto y mediano plazo, además de la continuación del trabajo antes mencionado, se orientan a proveer de nuevas herramientas diagnósticas moleculares para apoyar la respuesta frente a emergencias sanitarias y apoyar acciones de vigilancia y control de enfermedades prevalentes, junto a la consolidación de estudios en la interfaz humano-animal”, explicó el Dr. Hamilton-West. Además de mantener este estudio por siete años, EPIFAVET tiene la posibilidad de generar nuevos proyectos complementarios en los que pueden participar estudiantes tanto de pregrado como de postgrado, pudiendo desarrollar sus memorias de títulos en este ámbito, realizar pasantías internacionales y formar parte de esta red de colaboración con investigadoras e investigadores de primer nivel de otros países, sobre una problemática que tiene alto impacto en la salud pública mundial.

