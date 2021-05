4999b62969

Covid-19 Salud Gabriela Flores (CONFUSAM): “En los hospitales del suroriente de Santiago estamos viviendo un colapso” Gabriela Flores, presidenta de la CONFUSAM, se refirió a la situación ocurrida ayer en el Hospital Salvador, donde habló de un posible colapso. Para la representante gremial de la salud primaria, la capacidad hospitalaria de esa zona de la Región Metropolitana está muy cerca del desborde, por que ya se están habilitando hospitalizaciones en centros de salud como CESFAM, SAPU o SAR. Héctor Gabriel Campos Miércoles 26 de mayo 2021 20:23 hrs.

Gran preocupación generó en la jornada de ayer la información que surgió respecto al supuesto colapso de la urgencia del Hospital Salvador en la comuna de Providencia, situación que fue desmentida por sus directores. Para saber cuál es el estado real de la salud publica a nivel nacional, Radio Universidad de Chile conversó con la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), Gabriela Flores, quien detalló la difícil situación por la que atraviesan varios centros de salud públicos del país. Para Gabriela Flores, la situación en el Hospital Salvador no debió haber sido muy lejana al colapso, debido que es sabido por las autoridades sanitarias que los centros hospitalarios de la zona suroriente de la capital, están cerca del desborde. Debido a esa circunstancia , ya existe un instructivo del Ministerio para derivar a los pacientes a la salud primaria y así descongestionar los hospitales. “En el área sur oriente estamos viviendo un colapso donde se abarca la mayor cantidad de usuarios , probablemente con una escasez de camas , y eso está provocando la derivación que tienen que empezar a asumir los centros de salud como los SAPU o los SAR, donde ya se ha instruido empezar a habilitar hospitalizaciones para poder descongestionar un poco los hospitales de ese sector“. La presidenta de la CONFUSAM comentó que la situación sanitaria a nivel país sigue siendo extremadamente complicada y que los números no están acompañando. Para Flores el principal problema estratégico se encuentra en la trazabilidad, proceso del que está a cargo la Seremi, organismo que según la dirigenta, no estaría a la altura de la situación. “Hoy día, yo puedo decir que trazabilidad no se está haciendo como corresponde, la trazabilidad que se está haciendo en la Seremi es detrás de un escritorio. Y no se hace de esa forma, hay que estar encima, ver los contactos estrechos e ir al territorio. Hoy lo que estamos haciendo es iniciativa propia de nuestros colegas para ayudar”. subrayó. Gabriela Flores, también tuvo palabras para el “pase de movilidad” que puso en vigencia hoy el Gobierno, para las personas que hayan recibido sus dos inoculaciones. Según Flores, se trata de un grave error de las autoridades, debido a que aún no están las condiciones sanitarias para poder entregar ese tipo de libertades. “No nos parece este pase, porque todo el trabajo que ha hecho la salud publica va a tener un retroceso por la movilidad interregional. Aún no está comprobado que las dos dosis provocan inmunidad a un contagio de Covid y eso nos tiene bastante preocupados y molestos con el Gobierno. Creemos que no es el momento, porque estamos ante una tercera ola – no lo digo yo, lo dicen los epidemiólogos- , estamos a punto de ingresar con la campaña de invierno con otros virus y estamos con un alza de casos Covid. No puedo entender que expertos que asesoran al Presidente tomen decisiones erradas“. Finalmente, en relación a los recursos , Flores, señaló que es vital poder seguir invirtiendo en la salud publica, especialmente en la contratación de más personal para poder dar alivio a los profesionales, ya que se han llevado el trabajo mas pesado durante la pandemia. “Se requieren recursos para vacunación, para contratar personal de apoyo y poder oxigenar un poco a los equipos que están agotados a lo largo del todo el país, Necesitamos refuerzos en recursos humanos “, finalizó.

