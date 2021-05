Carlos Díaz y bajo aprendizaje de los escolares en pandemia: “Es un nuevo fracaso del Mineduc y de las políticas que ha implementado”

La pandemia ha traído consigo muchos efectos negativos sobre las más diversas áreas y rubros de la sociedad. Quizás, una de sus consecuencias más lamentables ha recaído sobre la educación escolar. Este miércoles, el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, realizado para 1,8 millones de estudiantes en los meses de marzo y abril, reveló que los alumnos de entre sexto básico y cuarto medio no alcanzaron los conocimientos mínimos necesarios. Según detalló la Agencia de la Calidad de la Educación, “en lectura ninguno de los cursos alcanzó un 60% de los aprendizajes, porcentaje que en una equivalencia en notas es 4.0. En matemáticas la situación es más dramática, pues ninguno de los niveles superó el 47% y en II medio los estudiantes aprendieron solo 27% de lo proyectado”. Las alarmas se encendieron rápidamente. Fue el mismo ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien lamentó la situación, haciendo un llamado para que todos los actores educativos actúen juntos en pos de recuperar el nivel perdido. “En las crisis hay gente que se paraliza y gente que actúa, y acá necesitamos actuar todos juntos para devolverle a los niños los aprendizajes que perdieron el año pasado y las herramientas formativas que no han podido desarrollar, porque ya no tenemos un segundo que perder”, sostuvo el secretario de Estado. Ante el preocupante estado del aprendizaje de los estudiantes escolares, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, quien culpó al Ministerio de Educación por la situación actual ya que, según su juicio, la institución no se ha preocupado de acompañar ni ayudar tanto a estudiantes como docentes. “Creemos que esto es un nuevo fracaso del Ministerio y de las políticas que ha implementado porque acá el tema central es que el Ministerio no ha entregado los elementos y las ayudas que hemos venido pidiendo desde un inicio. Hablamos, fundamentalmente a temas referidos a conectividad, a apoyo a los estudiantes, a sus familias, es decir, aquí no ha habido una preocupación pedagógica del Ministerio para enfrentar el momento y todo lo que hemos vivido, sino que hemos tenido más bien un Ministerio solo preocupado del retorno a clases presenciales como único objetivo de su quehacer”. “Nos parece que estos resultados pudieron haberse atenuado si es que el Ministerio hubiese políticas claras respecto de ayudar y apoyar a las comunidades educativas”, agregó el dirigente del Magisterio. Dentro de las declaraciones del ministro de Educación al respecto, afirmó que lo evidenciado es “un terremoto educacional” y “las réplicas se pueden sentir por años”. Ante la situación, Díaz sostuvo que este remezón puede ser la oportunidad para entablar un diálogo pues, efectivamente, las réplicas podrían durar años si es que el Mineduc no se abre a dialogar con la comunidad educativa. “Nosotros creemos que esto puede ser una gran oportunidad para que podamos generar espacios de diálogo, de reflexión verdadera, como lo hemos venido señalando desde hace ya mucho tiempo como Colegio de Profesores, y para que el ministro entienda que tenemos que buscar elementos comunes que nos permitan apoyar la labor del docente y no perjudicarla. Hoy los niveles de agobio que se viven son enormes, fruto de las políticas educativas que llenan al docente de trabajo administrativo inútil que nada tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Por ende, en realidad, con un Ministerio como este pueden pasar 15 o 20 años, el tema no son los años, sino el que haya voluntad para, efectivamente, poder resolver el problema”. Por último, el dirigente gremial se desmarcó de la eventual responsabilidad que los profesores pudiesen tener respecto de los pocos conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes. Esto porque desde el Magisterio se han opuesto tajantemente a volver a clases presenciales. Para Carlos Díaz la actual situación educativa no pasa por la presencialidad o no en el aula, sino por el poco apoyo que han brindado las autoridades que son responsables del área. “No tiene que ver con la presencialidad o no, tiene que ver con el tema del acompañamiento, las ayudas y los apoyos. Si aquí no hay clases presenciales es porque hay una situación de pandemia la cual a significado, incluso, niños muertos. Entonces el tema es mucho más profundo. Nosotros creemos que hay que volver a clases presenciales cuando estén las condiciones para ello y, lamentablemente, hoy no lo están. Hemos dicho que debemos volver solo de fase cuatro en adelante. También es fundamental que el Ministerio cumpla su valor y realice los apoyos a las familias y a los estudiantes, cosa que no ha hecho”, finalizó el dirigente.

