Michelle Bachelet por ataques israelíes en Gaza: “Podrían constituir crímenes de guerra”

Durante una sesión especialmente convocada al efecto, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó su inquietud por la escalada bélica en Gaza. Durante su intervención, Michelle Bachelet señaló que los ataques de Israel en la zona “siembran dudas sobre el cumplimiento israelí de los principios de distinción y proporcionalidad en la ley humanitaria internacional”.

Si se demuestra que esos ataques fueron indiscriminados y desproporcionados, “tales ataques podrían constituir crímenes de guerra”, agregó la representante de Naciones Unidas.

La ex presidenta chilena apuntó a los argumentos del país israelita que señalan que los edificios que recibieron bombardeos “acogían grupos armados o eran utilizados con propósitos militares”, sin embargo, aún no se han podido recabar evidencias que demuestren tales afirmaciones. Además, Bachelet se refirió a las acciones del grupo yihadista y aseguró que ellas también constituyen “una violación de la ley internacional ubicar recursos militares en zonas civiles densamente pobladas, o atacar desde ellas”, y que las acciones de una de las partes no eximen a la otra de sus obligaciones”.

A la vez, la Alta Comisionada hizo énfasis en las diferencias que viven los civiles israelíes y palestinos, ya que los primeros “disponen de la cúpula de hierro y fuerzas militares profesionales para defenderlos, mientras que los segundos carecen totalmente de protección ante ataques aéreos”.

“There is no doubt that #Israel has the right to defend its citizens and residents. However, #Palestinians have rights too. The same rights.” – UN Human Rights Chief @mbachelet tells @UN_HRC #SS30.

