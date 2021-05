Ministro Paris defiende la Mesa COVID-19: “¿Por qué vamos a traer expertos externos?”

“Cualquier persona que quiera saber lo que se trató en la reunión y lo que se acordó, las medidas se publican en el Diario Oficial”. Así respondió el ministro de Salud, Enrique Paris, a las críticas generadas por una respuesta, vía transparencia, en la que el Colegio Médico fue notificado de que no existían actas que den cuenta de las reuniones realizadas por la llamada Mesa COVID-19. En un nuevo balance realizado por el Minsal, Paris aseguró que no ha habido un ocultamiento de información sobre la conformación de dicha instancia, y que sus integrantes son, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell; eventualmente, el ministro de Economía, Lucas Palacios; algunos asesores del Gobierno encargados de presentar datos; todos encabezados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera. “Todo es conocido, no hay nada oculto”, recalcó. Ministro @DrEnriqueParis “Todas las resoluciones y decisiones son transparentes, son comunicadas inmediatamente en este balance diario y son publicadas en el @DiarioOficialCL“. pic.twitter.com/smHN868Duv — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 27, 2021 Así mismo, añadió que “las decisiones se toma comuna por comuna, por eso nos demoramos tanto. El mismo Presidente lleva un documento, que está por escrito, donde en cada línea está cada comuna con todos sus datos. Por qué vamos a tener que traer expertos externos. Siempre se nos dice lo mismo. Parece que los expertos estuvieran fuera del Gobierno, en esas cinco sociedades científicas que aparecen de repente”. A las críticas por la poca información respecto de una instancia en la cual se tomaron la mayor parte de las decisiones sanitarias en las últimas semanas, se sumaron otras más debido a que según las cifras de nuevos contagios a nivel nacional se reportaron 8 mil 117. Esta es la más alta desde el pasado 1o de abril. Frente a este escenario, Paris fue cuestionado por haber manifestado anteriormente que no sabía en qué se basaban las proyecciones de algunos especialistas que vaticinaban peaks de contagios sobre los 8 mil casos para estas semanas. Jueves 27 de mayo | Balance diario #COVID_19 8.117 casos nuevos

5.769 casos con síntomas

1.852 casos asintomáticos

496 sin notificar

1.352.723 casos totales

40.510 activos

1.282.561 recuperados

185 fallecidos (28.809 en total) pic.twitter.com/pvN1QeKfqL — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 27, 2021 No obstante, el secretario de Estado puso estas cifras al alero de la situación en otros países de la región y aseguró que lo que ocurre en Chile es “muy diferente”, por lo que, como ministerio, se permiten avanzar en medidas como el pase de movilidad. “Tenemos más de 10 millones de vacunados con una dosis, más de 7 millones de vacunados con dos dosis. ¿Por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga o ustedes están en contra de la libertad, están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas y que los abuelitos y los adultos mayores no puedan salir ni siquiera a caminar, y que los niños no puedan salir a jugar y que los deportistas no puedan salir a trotar? Ese no es el país que nosotros queremos”, replicó. Hay que recordar también, que respecto de los cambios en el plan Paso a Paso, el Ministerio de Salud indicó que nueve comunas saldrán de cuarentena, mientras que otras ocho volverán a estar confinadas. En el caso de la Región Metropolitana, desde este sábado a las 5 horas, las comunas de Colina y Melipilla están consideradas en este retorno a la Fase 1. NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del lunes 31 de mayo a las 5:00 horas, avanzan a #Transición: Hijuelas, Constitución, Teno, San Carlos, Laja, Curarrehue, Perquenco, Máfil y Punta Arenas. Para más información, visita https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/AMsxGrxzC2 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 27, 2021

