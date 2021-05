Gonzalo Montoya: “Tenemos que mirar como una política de Estado el problema del narcotráfico”

“La mayoría de los vecinos de la población Santa Julia es gente de esfuerzo y que quiere un Chile distinto, pero tenemos un grupo de narcotraficantes que ha dañado el tejido social, se ha hecho propietario de ese tejido a cambio de regalos, protección y eso lo hemos venido denunciando desde hace cinco años”, afirmó en la primera edición de Radioanálisis el alcalde Gonzalo Montoya, a propósito de un importante allanamiento que se realizó en aquella emblemática población de la comuna de Macul. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el edil añadió que “valoro que haya persecución penal por parte de la justicia, pero hoy no solo sirve el carácter punitivo, tenemos que mirar como una política de Estado el problema del narcotráfico porque hoy nos está ganando la carrera“. En esa línea, el alcalde Montoya agregó que “claramente debe haber una mirada más integral, hacer mayores inversiones en los territorios, mejorar la calidad de la educación y esperamos que con el desarrollo de esta nueva constitución la situación mejore. Tenemos que llegar a acuerdos, en Chile debemos caber todos, no queremos vivir una situación como la que vivieron nuestros padres en 1973 y acá les hago un llamado a los convencionales para que se haga una constitución donde quepamos todos y todas”. El edil se refirió también a las propuestas emanadas del gobierno en el contexto de la agenda de mínimos comunes. Al respecto, el alcalde de Macul sostuvo que “a más de un año de la pandemia seguimos discutiendo algo que solo cambió de nombre y seguimos viendo que nuestras familias no han recibido los apoyos reales por parte del gobierno”. Montoya destacó que “hoy las cuarentenas no sirven porque no se respetan, la gente está agotada, agobiada de estar encerrada y además necesitan llevar dinero y sustento a sus hogares y si no hay un apoyo real esa persona no se quedará en la casa y buscará un mecanismo para subsistir”. Por lo mismo el alcalde reiteró “el llamado para que el gobierno canalice esta renta básica digna sobre los mínimos de la línea de la pobreza y que las familias chilenas puedan sentirse apoyadas por el gobierno”. El alcalde criticó además que durante este año y medio no haya cambiado la manera de relacionarse con el gobierno. “Los municipios hemos tenido que rascarnos con nuestras propias uñas para salir adelante, hemos generado apoyos colaborativos entre municipios a nivel nacional (…) Hoy los municipios están en crisis, han disminuido los ingresos y no hemos tenido el apoyo de la institucionalidad central. Necesitamos los municipios ingresos, porque estos ingresos finalmente llegan directo a las familias”. Finalmente, el alcalde de Macul Gonzalo Montoya, se refirió al apoyo que ha entregado a su colega de Recoleta, Daniel Jadue, para su campaña presidencial. Al respecto el edil sostuvo que “yo apoyo a Daniel porque lo conozco y segundo porque me consta que con su trabajo y las dificultades que ha tenido ha podido entregar dignidad a las vecinas y vecinos de Recoleta. Hemos replicado muchos de los programas que ha implementado en su comuna acá en Macúl y desde esa perspectiva esperamos iniciar un camino que permita transformar Chile”, recalcó.

