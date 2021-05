Marta Gómez: “Lo que está pasando en Colombia es tristísimo, pero me llena de esperanza”

El próximo 6 de junio, la cantautora colombiana, Marta Gómez, celebrará 20 años de carrera con el concierto “Cuando todo pase”. La presentación será transmitida en vivo desde Barcelona para el público de Argentina, Chile y Uruguay. En esta oportunidad, la compositora dialogará con el público por medio de un chat habilitado, especialmente, para esta ocasión. De esa manera, la cantante repasará parte del trabajo contenido en sus 20 discos, reinterpretando sus melodías vinculadas a la música infantil, así como sus ritmos latinoamericanos. En ese sentido, Marta Gómez agradeció la posibilidad de reencontrarse de forma virtual con sus seguidores en medio de la pandemia y el cierre de fronteras :“He tomado esto con mucha calma, sabiendo que va a pasar y como un respiro de los viajes, de los aeropuertos, las giras que por supuesto agotan y agradeciendo el momento de la humanidad en que tenemos esta tecnología”, dijo en conversación con Antonella Estévez en el programa Semáforo. “Sé que no es la misma experiencia, pero me llena el alma esta otra experiencia”, señaló la cantautora respecto del concierto virtual. “Han sido tiempos muy difíciles, pero también con mucha humanidad. Creo que podemos sacar cosas buenas de esto”, comentó. La compositora también se refirió a su trabajo en torno a la música infantil e indicó que “los niños tienen oídos para escuchar música avanzada”. “Hice una recopilación de canciones de cuna del mundo: África, Cuba en los tiempos de los esclavos, Brasil, Colombia”. “Yo quería que todo quedara: lo bonito y lo duro, lo afortunada que somos de estar con nuestros bebés cuando tantas mujeres tienen que cuidar hijos ajenos y dejar a los suyos. Yo quería que esto estuviera ahí”, explicó sobre estas composiciones. Por otro lado, la compositora conversó sobre la revuelta popular de Colombia y lamentó las violaciones a los derechos humanos registradas durante las movilizaciones. “Lo que está pasando en Colombia es tristísimo, pero me llena de esperanza también, porque nunca había visto un país tan despierto”. “Las veces que nos manifestábamos era para sentirnos unidos, pero no sucedía nada concreto y ahora estoy con mucha fe (…). Hasta que no logremos lo que queremos no soltamos las calles”, expresó. La cantautora también habló sobre el origen de la canción Un canto por Colombia, que fue creada junto a un colectivo de artistas colombianos en el marco de la revuelta social. En ese sentido, dijo que “es durísimo estar lejos en estos momentos”. “Es muy duro, pero es una lucha que entiendo y apoyo desde donde puedo”, subrayó. El concierto “Cuando todo pase” es una de las tantas actividades que realizará Marta Gómez para celebrar sus 20 años de trayectoria. Las entradas están disponibles por medio de la plataforma Passline. La presentación incluye la posibilidad de formar parte de un Meet & Greet con capacidad limitada. El público también podrá sumarse a la campaña #CuandoTodoPase a través de videos cortos: allí podrán exponer sus anhelos de cara al fin de la pandemia.

