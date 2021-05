Colmed por salida de Mesa Social: “El enemigo de todos es uno solo y se llama coronavirus”

En la declaración pública difundida públicamente el domingo, el Colegio Médico explicó que la decisión de marginarse de la Mesa Social se debe a las más recientes decisiones implementadas por el Gobierno y que dicen relación con el pase de movilidad a lo que se sumó la molestia generada en la organización gremial la respuesta del Gobierno respecto de las actas de las sesiones de la llamada Mesa COVID-19 vía transparencia. Según lo señalado por el Colmed, la respuesta del Ejecutivo señalaba que no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada “Mesa Covid-19” y fije sus integrantes, así como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes”. Por ello, según explicó el presidente subrogante de la entidad, Dr. Patricio Meza, para los médicos es imposible continuar formando parte de una entidad que es ignorada por el Gobierno, lo que les ha provocado un “tremendo sentimiento de frustración” “Lamentablemente todo este esfuerzo y no solo del Colegio Médico sino el de los alcaldes, que son los representantes de la comunidad, lo señores rectores, la ex ministra de Salud, el representante de la OMS, el presidente de la Asociación de Sociedades Médicas de Chile, todos ellos que se han reunido en forma regular, pero todo el esfuerzo de ellos no se traduce en que el Gobierno considere estas decisiones o sugerencias para implementar medidas lo que se ve agudizado en el último tiempo, puesto que hemos visto que se implementan medidas que nadie sabe quiénes las toman, por qué las toman, en base a qué argumentos son tomadas estas decisiones”. En la instancia de este lunes, los dirigentes gremiales explicaron cómo “las decisiones imprudentes, tomadas en espacios sin actas, ni expertos, han devenido en un nuevo descontrol de la transmisión viral” y que ello impacta seriamente en la vida de miles de personas, dejando graves secuelas, tal como lo habían señalado en su comunicado del domingo. También se hizo mención a las persecuciones políticas y gremiales a los dirigentes del Colmed y apuntaron directamente al titular de Salud, Enrique Paris, y a las autoridades de Gobierno por estas actitudes hostiles. Sin embargo, señalaron que no fue esa la razón por la que decidieron restarse de la Mesa Social, sino particularmente la entrada en vigencia del pase de movilidad y la respuesta del Gobierno ante los requerimientos de actas de Mesa Covid-19 que no tiene funcionamiento formal como lo manifestó la Dra. Francisca Crispi. “Los malos tratos que ha tenido el Gobierno a pesar de que nos hemos visto afectados por ellos no fueron la motivación por la que estamos saliendo de la Mesa Social COVID-19. Nosotros hemos canalizado ese malestar por otras vías y hemos permanecido en la mesa siempre velando por el bienestar sanitario, sin embargo, estas dos situaciones son la gota que rebalsa el vaso de cómo esta instancia no es una instancia real en la que se toman las decisiones y nos sentíamos validando un espacio que en realidad no tenía injerencia alguna sobre el manejo de la pandemia”. El Colmed aseguró que desde el inicio de la Mesa Social Covid, y hasta ayer mismo, han entregado más de 100 minutas de propuestas, pero que no han sido tomados en cuenta e hicieron especial énfasis en que ni ellos ni la sociedad chilena saben quiénes están detrás de la toma de decisiones y cuáles son los criterios para ellas. El Dr Luis Ignacio de la Torre expresó que ese tipo de manejo de la pandemia no se corresponde a la democracia de un país en el siglo XXI. “Quienes determinen lo que sucede o deja de suceder sean personas que no sabemos bien quiénes son, qué criterios utilizan para decidir de la cual no queda ningún registro, en pleno 2021 y en una democracia, nos parece que es una mala forma de enfrentar la pandemia. Esta mirada dicotómica de autoridades y oposición, de correcto o incorrecto es insuficiente para dar cuenta de esta pandemia, que requiere de la colaboración de las miradas más integradas, incluso de quienes no militan en un partido político de gobierno, incluso de quienes son actores independientes y tienen una formación técnica y sobre todo, también, de quienes tienen que llevar a cabo e implementar las medidas que se definen”. Además De la Torre expresó la necesidad que exista un cambio en la gobernanza de la pandemia de modo que “tenga como centro al ser humano y como objetivo reducir hasta eliminar los contagios de Covid”, para lo que se requiere que las decisiones se tomen con respaldo científico y registro de los argumentos que las motivaron. Finalmente, los dirigentes del Colmed manifestaron su compromiso con los trabajadores de la salud, especialmente en materia del mejoramiento de sus condiciones laborales además de emplazar al Gobierno y aclarar a la población “que el enemigo es uno solo, se llama coronavirus y en conjunto deberíamos estar todos para enfrentarlo”. La respuesta de Paris En tanto, desde el Ministerio de Salud, durante la habitual entrega del reporte de la pandemia liderado por las autoridades de esa cartera, el ministro Enrique Paris, consultado al respecto, se refirió a la salida del Colmed de la instancia multipartita. “Si el Colegio Médico quiere dejar de pertenecer a la Mesa Social Covid-19, lo lamento profundamente y de corazón y espero que recapaciten y que vuelvan a formar parte de ella. ¿Por qué? Porque todos los aportes son valorados y son necesarios. El Ministerio de Salud pertenece a la mesa de forma permanente a través de la doctora Daniela Sabando y todos hemos asistido a la Mesa Social cuando se nos ha requerido la presencia. “Hay que recordar que esta mesa inició su trabajo en la época del ministro Gonzalo Blumel y que a partir de ella han surgido muchos documentos valiosos que hemos utilizado. De hecho, el tema de salud mental surgió justamente de la Mesa Social y fue tan importante que llegó a transformarse en una ley, por lo tanto, respetando la decisión de los organismos independientes, en este caso una asociación gremial, lo lamento profundamente y ojalá que recapaciten y vuelvan a participar en la Mesa Social Covid-19”, indicó Paris.

