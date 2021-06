Diputada Camila Rojas: “Hay opciones para que la acusación constitucional contra el ministro Figueroa pueda gestarse”

Un posible corte de las subvenciones a establecimientos que no retornen a clases presenciales propició una solicitud de acusación constitucional en contra del titular de educación. A favor de esta medida, la diputada integrante de la comisión de Educación, Camila Rojas, recalcó que el regreso presencial no puede tomarse a la ligera debido a la "heterogeneidad" de los colegios.

Este fin de semana, las palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa, volvieron a generar incomodidad en el gremio de profesores. Y es que, consultado por la postura del Mineduc respecto del retorno presencial a clases para el segundo semestre, el secretario de Estado no descartó evaluar la suspensión de las subvenciones a los establecimientos que aun encontrándose en comunas sin cuarentena no quieran cumplir con la normativa. La respuesta por parte del Colegio de Profesores no se ha hecho esperar y este lunes, en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el magisterio solicitó una acusación constitucional en contra de Figueroa, medida que ya ha recibido apoyo de parte de dos parlamentarios integrantes de dicha instancia. Ahora en comisión de educación @ColegioProfes solicita acusación constitucional contra el ministro de Educación. Trabajadores y trabajadoras de la educación han sostenido el sistema sobre sus hombros en pandemia y han sido insultados una y otra vez por @raulfiguersa — Camila Rojas Valderrama (@CamilaRojas_V) May 31, 2021 Una de ellas, la diputada de Comunes, Camila Rojas, conversó con nuestro medio y comentó sobre los antecedentes entregados durante esta jornada por el Colegio de Profesores y en las cuales se sustentaría la mencionada acusación. Además de las amenazas en el caso de las subvenciones, se suman también la situación de las escuelas y liceos en el contexto de la pandemia, así como el no pago de los bonos de incentivo al retiro para asistentes y docentes. Con todo esto, la diputada frenteamplista aseguró que “hay opciones para que la acusación constitucional pueda gestarse. Estamos evaluando las causales posibles, algunas que tienen que ver con lo que mencionaba el Colegio de Profesores y otras que se fundamentan en los riesgos que genera la insistencia del ministro porque se vuelva a clases presenciales, sin tener en consideración que quienes hoy no han vuelto no lo han hecho o bien por condiciones sanitaria o porque los establecimientos no tienen el equipamiento necesario para ese regreso”.

En el análisis de lo que ha sido el retorno voluntario a clases aplicado durante el primer semestre, Rojas recalcó que la situación de los colegios del país es muy “heterogénea”, por lo que solo algunos pocos cuentan con las condiciones necesarias para llevar a cabo un retorno seguro. “Tengo antecedentes de que profesores y profesoras están realizando dos clases, la virtual y además la presencial. Creo que mirar este tema con liviandad no tiene sentido, este es un tema complejo porque la realidad de los establecimientos no es la misma. Quienes pueden volver hacen evidentemente los intentos, pero en muchos casos o hay problemas con el equipamiento y sobrecarga laboral o no están las condiciones sanitarias para volver. No hay que olvidar que hay cifras sanitarias incluso peores que las que tuvimos en el 2020″, comentó la parlamentaria. Asimismo, Rojas se mostró en contra de las últimas declaraciones del ministro Figueroa y aseguró que “las amenazas que realiza no colaboran en nada con sostener el sistema educativo. Era evidente que después de un año en pandemia íbamos a tener cambios respecto de los aprendizajes que han podido recibir los niños y niñas, pero finalmente el sostén del sistema educativo son sus trabajadores y trabajadoras”.

Este fin de semana, las palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa, volvieron a generar incomodidad en el gremio de profesores. Y es que, consultado por la postura del Mineduc respecto del retorno presencial a clases para el segundo semestre, el secretario de Estado no descartó evaluar la suspensión de las subvenciones a los establecimientos que aun encontrándose en comunas sin cuarentena no quieran cumplir con la normativa. La respuesta por parte del Colegio de Profesores no se ha hecho esperar y este lunes, en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el magisterio solicitó una acusación constitucional en contra de Figueroa, medida que ya ha recibido apoyo de parte de dos parlamentarios integrantes de dicha instancia. Ahora en comisión de educación @ColegioProfes solicita acusación constitucional contra el ministro de Educación. Trabajadores y trabajadoras de la educación han sostenido el sistema sobre sus hombros en pandemia y han sido insultados una y otra vez por @raulfiguersa — Camila Rojas Valderrama (@CamilaRojas_V) May 31, 2021 Una de ellas, la diputada de Comunes, Camila Rojas, conversó con nuestro medio y comentó sobre los antecedentes entregados durante esta jornada por el Colegio de Profesores y en las cuales se sustentaría la mencionada acusación. Además de las amenazas en el caso de las subvenciones, se suman también la situación de las escuelas y liceos en el contexto de la pandemia, así como el no pago de los bonos de incentivo al retiro para asistentes y docentes. Con todo esto, la diputada frenteamplista aseguró que “hay opciones para que la acusación constitucional pueda gestarse. Estamos evaluando las causales posibles, algunas que tienen que ver con lo que mencionaba el Colegio de Profesores y otras que se fundamentan en los riesgos que genera la insistencia del ministro porque se vuelva a clases presenciales, sin tener en consideración que quienes hoy no han vuelto no lo han hecho o bien por condiciones sanitaria o porque los establecimientos no tienen el equipamiento necesario para ese regreso”.

En el análisis de lo que ha sido el retorno voluntario a clases aplicado durante el primer semestre, Rojas recalcó que la situación de los colegios del país es muy “heterogénea”, por lo que solo algunos pocos cuentan con las condiciones necesarias para llevar a cabo un retorno seguro. “Tengo antecedentes de que profesores y profesoras están realizando dos clases, la virtual y además la presencial. Creo que mirar este tema con liviandad no tiene sentido, este es un tema complejo porque la realidad de los establecimientos no es la misma. Quienes pueden volver hacen evidentemente los intentos, pero en muchos casos o hay problemas con el equipamiento y sobrecarga laboral o no están las condiciones sanitarias para volver. No hay que olvidar que hay cifras sanitarias incluso peores que las que tuvimos en el 2020″, comentó la parlamentaria. Asimismo, Rojas se mostró en contra de las últimas declaraciones del ministro Figueroa y aseguró que “las amenazas que realiza no colaboran en nada con sostener el sistema educativo. Era evidente que después de un año en pandemia íbamos a tener cambios respecto de los aprendizajes que han podido recibir los niños y niñas, pero finalmente el sostén del sistema educativo son sus trabajadores y trabajadoras”.