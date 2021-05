Francisca Barriga, Fundación Sol: “Tenemos un atraso salarial en Chile”

Durante las últimas semanas el debate sobre el aumento del salario mínimo se ha tomado la discusión legislativa, en la que una baja oferta del Gobierno ha marcado el debate. Respecto de este tema que año a año genera una disputa, la economista de Fundación Sol, Francisca Barriga, se refirió en la primera edición de Radioanálisis junto al periodista Claudio Medrano, donde manifestó que la discusión generada da cuenta de un problema estructural en el que se evidencia que “tenemos un atraso salarial en Chile”, puesto que el aumento del ingreso no se condice con el crecimiento del país. En este contexto es que desde Fundación Sol han planteado una propuesta propia de salario mínimo, la que se define como una “propuesta para una Reactivación No Precaria”. “Ninguna propuesta seria puede dejar de lado que al menos haya una estructura a corto y mediano plazo para llegar a criterios de suficiencia y para poder subsanar de alguna manera este atraso salarial”, señaló Francisca Barriga, quien además explicó que esta propuesta consiste en un reajuste plurisemestral de aumentos graduales dada la crisis que se está viviendo, pero que a la vez se ejecuta de manera responsable, incluyendo por ejemplo subsidios a pymes para el aumento de sueldos. “Acá estamos hablando de que en dos años lleguemos por primera vez a un salario mínimo que pueda pasar la línea de la pobreza para un hogar promedio de 4 personas”, dijo. Además, Barriga expresó que esta idea “está basada en un ajuste plurisemestral en el que se comenzaría con un reajuste inicial de 33 mil 500 pesos para llegar en esta discusión a los 360 mil pesos brutos. (…) Y de ahí en adelante que haya un reajuste semestral de 60 mil pesos, en el fondo en mayo abril y luego octubre noviembre, que esa sea la periodicidad”. Según explicó la investigadora de Fundación Sol, este reajuste también está planteado desde un sentido de urgencia, “entendiendo que, por una parte, el tamaño de la economía no se condice con el salario mínimo y, por otro lado, lo que ocurre dentro de los hogares no se condice con el salario mínimo. Es decir, no hay un criterio de suficiencia respecto al mínimo de sobrevivencia y ni hablar del gasto real de las personas”. En tanto, sobre el financiamiento, la economista dijo que dada la importancia del salario mínimo y su monto para la calidad de vida de las personas, el gasto fiscal debe estar enfocado en generar una transición para darle un real valor al trabajo. “La propuesta que estamos barajando desde Fundación Sol representa 176 millones de dólares más de lo que se proyecta gastar con el ingreso mínimo garantizado, es decir, de estos 456 millones de dólares totales son 176 más, entonces una de las políticas que consideramos deberían darse es que se elimine el ingreso mínimo garantizado como política pública. Y todo ese financiamiento debe pasar al financiamiento de esta transición, lo adicional representa el 0,06 por ciento del PIB en Chile”, comentó. Además, señaló que en comparación a otro tipo de políticas, esta es muy viable dentro de un presupuesto nacional y se podría financiar con mayor recaudación de impuestos, exenciones tributarias y un royalty minero. Finalmente, Francisca Barriga manifestó que aunque como Fundación han socializado su propuesta en el ámbito político, donde ha tenido buena recepción, posteriormente nunca se avanza en concretar las ideas entregadas, sino más bien los actores políticos se quedan en el mismo debate de todos los años.

