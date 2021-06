Se lanza campaña internacional para terminar película de Raúl Ruiz

Por cuarta vez, el proyecto para rescatar esta valiosa obra fílmica del cineasta más importante de la historia del cine chileno, fue rechazado por los fondos concursables del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Importantes personalidades del mundo del cine han alzado la voz para criticar esta medida y apoyar la recuperación de ‘El Realismo Socialista’, que cuenta con el apoyo de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC / UNESCO Santiago). Ante este lamentable rechazo, Valeria Sarmiento y la productora Poetastros, liderada por Chamila Rodríguez (directora de producción) y Galut Alarcón (montajista), han organizado una campaña internacional denominada Cinefilia Solidaria Ruiz-Sarmiento, para finalizar la cinta, que se canalizará en el nuevo sitio web www.ruizsarmiento.film. La película se encuentra buscando el financiamiento para ejecutar la restauración digital y postproducción de imagen y sonido, y se espera que su estreno mundial sea durante 2022 en un festival de cine europeo clase A, cuando se cumplirán 50 años de haber sido rodada en Santiago de Chile. Filmada en 16 mm durante el gobierno del presidente Salvador Allende, ‘El Realismo Socialista’ quedó inconclusa tras el golpe cívico-militar de Pinochet, en 1973, y se convirtió en una de las joyas perdidas en la prolífica carrera de más de 120 películas de Raúl Ruiz, quien es el realizador chileno con mayor reconocimiento en el cine mundial, destacado al mismo tiempo entre los cineastas que más han aportado al pensamiento y la experimentación del cine de todos los tiempos. “Con gran sorpresa e imaginable tristeza recibimos la noticia de que no fue otorgada la ayuda solicitada al fondo de postproducción del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el fin de terminar ‘El Realismo Socialista’”, dice Valeria Sarmiento, cineasta y viuda de Ruiz. ‘El Realismo Socialista’ ofrece un valioso registro del agitado clima político que se vivía en Chile durante la Unidad Popular, el gobierno encabezado por Salvador Allende, el primer presidente socialista que llegó a su cargo en una elección democrática, en 1970. Financiada de forma independiente, con ayuda de amigos y cercanos, ‘El Realismo Socialista’ pertenece a las películas del período chileno de Ruiz, antes de su exilio en Francia. “Esta película fue filmada en 1972 con espíritu experimental, a retazos y de manera informal. Ruiz, con su particular mirada, busca registrar con giro paradójico e irónico el agitado estado de cosas vigente, buscando descomponer la retórica revolucionaria y reunir elementos reales o supuestos que, entre el drama y la comedia, llevan a tomar distancia crítica sobre dicha actualidad compleja y de incierto futuro”, explica Sarmiento. Después del golpe de Estado, el montaje de la película no pudo ser terminado. Los negativos de la película sufrieron su propio exilio y se dispersaron en diferentes partes del mundo. “En esta película hay materiales muy complejos y violentados, reflejo de su cronología y bitácora. En los días del golpe de Estado parte de ella fue secuestrada por los militares y manipulada por sus organismos de inteligencia. No es menor, ni tampoco casual que el director de fotografía de El Realismo Socialista fue Jorge Müller, cuyo nombre habita en el largo memorial a los detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet hasta el día de hoy. Es en honor a su persona que el Día Nacional del Cine se conmemora año a año el 29 de noviembre, fecha en la que la figura del “Flaco” fue vista por última vez en 1974. La violencia de su cronología está graficada en cada uno de sus fotogramas rayados y lacerados, también en su carácter desmembrado, producto que no fue terminado su montaje en 1973, y que después de la intervención de los militares fue un material prófugo, que recorrió miles de kilómetros cruzando océanos para su salvaguarda. Este exilio de la inconclusa obra de Ruiz, produjo que su cuerpo fílmico se conservara dividido y desmembrado en diferentes territorios del mundo: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos” explica la directora de producción, Chamila Rodríguez. EL RESCATE Después de la muerte de Ruiz, ocurrida en 2011, Valeria Sarmiento se ha encargado de rescatar el importante legado artístico que dejó el cineasta, labor en la que ha contado con el apoyo y el trabajo de la productora de cine chilena Poetastros (poetastros.com). La recuperación de ‘El Realismo Socialista’ forma parte de una trilogía de películas que Ruiz filmó en Chile y dejó inconclusas, y que Sarmiento ha finalizado. En 2017, fue el turno de La Telenovela Errante, película rodada en 1990, y que se estrenó mundialmente en el 70º Festival Internacional de Cine de Locarno, en competencia internacional. Luego siguió El Tango del Viudo y su Espejo Deformante, realizada a partir del primer largometraje que Ruiz filmó, en 1967. Esta cinta se estrenó en 2020, justo antes del inicio de la pandemia, como película de apertura de la prestigiosa sección Forum, en la 70ª Berlinale. El cierre de esta trilogía es ‘El Realismo Socialista’, proyecto que hasta el momento Sarmiento y Poetastros han financiado con recursos propios, y gestionando importantes alianzas y convenios internacionales con Duke University, en Estados Unidos; con la CINEMATEK de Bélgica, y con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en Argentina, entre otros. Por cuarta vez fue rechazado por los fondos concursables del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. “Es muy contradictoria la relación de la institucionalidad cultural del país con este proyecto, la que debiera apreciar como un tesoro invaluable el acontecimiento que significa el hallazgo de esta película. Sin embargo, acá en Chile se reduce todo a una lógica de competitividad concursable de los fondos”, dice Chamila Rodríguez, directora de Poetastros. “Los argumentos para la no selección, se esgrimen en dos líneas: por un lado, cataloga al público potencial de la película como ‘público de nicho’. Y la segunda, es que sugiere postular la postproducción a fondos en el extranjero y no a los del ‘precario fondo de producción nacional chileno’ (cita textual). Los evaluadores parecen no haberse dado cuenta que las películas anteriores han sido estrenadas mundialmente en festivales clase A, con funciones repletas, fenómeno que se ha repetido en los más importantes festivales dentro de nuestro país, y por otro lado el proyecto presentado sí cuenta con el apoyo de instituciones internacionales como son Duke University en EE.UU. y CINEMATEK de Bélgica, que han conservado el material fílmico por décadas, y desde donde se está realizando una compleja operación para la repatriación a Chile, su lugar natural”, explica Galut Alarcón, director de Poetastros. ‘El Realismo Socialista’ se encuentra en su etapa de postproducción, y el plan de Sarmiento y Poetastros es estrenarla mundialmente durante 2022 en un festival de cine europeo clase A, cuando se cumplirá medio siglo de haber sido filmada. Será una gran celebración y homenaje mundial proyectar la trilogía Ruiz-Sarmiento completa. LA CAMPAÑA SOLIDARIA Y EL APOYO INTERNACIONAL En este contexto, Valeria Sarmiento y Poetastros han organizado una campaña internacional, denominada Cinefilia Solidaria Ruiz-Sarmiento, para conseguir los recursos y finalizar la película. El monto para lograr ese objetivo es de 110 millones de pesos chilenos (equivalente a 130.000 euros, o 155.000 dólares). “Estamos generando una red de apoyo internacional, a través de diferentes personalidades vinculadas a la esfera ruiziana, y también de directores artísticos de festivales, cinematecas y críticos especializados de cine”, explica Chamila Rodríguez. Los aportes se podrán canalizar a través del nuevo sitio web www.ruizsarmiento.film. Aquí se encontrarán fotogramas, escritos y se podrá ver un tráiler con extractos de los materiales inéditos encontrados de ‘El Realismo Socialista’, que corresponden a imágenes y sonidos registrados por Ruiz en 1972-73, bajo la mirada editorial de Valeria Sarmiento y con música original de Jorge Arriagada. Los aportes se podrán realizar en euros, dólares y pesos chilenos, en las cuentas oficiales de Poetastros y pago en línea que aparecen en www.ruizsarmiento.film. Quienes apoyen el rescate de la película serán parte de un hito cinematográfico mundial. Diferentes personalidades del mundo del cine han hecho llegar textos y cartas de apoyo para el rescate de El Realismo Socialista. Entre quienes han manifestado su solidaridad, destacan Dennis Lim, director de programación del Film at Lincoln Center y el New York Film Festival; Eva Sangiorgi, directora del Festival Internacional de Cine de Viena, Viennale; Gonzalo de Pedro Amatria, director artístico de la Cinemateca de Madrid; Raúl Camargo, director del Festival Internacional de Cine de Valdivia; Cecilia Barrionuevo, directora artística del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; Roger Koza, director artístico de Doc Buenos Aires y FICIC, y programador de Viennale y Filmfest Hamburg; los críticos Ian Christie y Adrian Martin; y el equipo del Berlinale Forum, encabezado por Cristina Nord.

