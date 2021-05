bb34abfab9

Política Yasna Provoste: "Espero que el Presidente no haga anuncios que después queden solo en palabras" La presidenta del Senado se refirió a la cuenta pública que dará este martes Sebastián Piñera. Respecto de su eventual postulación a La Moneda, la militante DC recalcó que hoy su foco está puesto en su trabajo en la Cámara Alta. Diario Uchile Lunes 31 de mayo 2021 9:26 hrs.

“Yo lo que espero es que no sigamos con anuncios que después se quedan solo en palabras”, afirmó la presidenta del Senado, militante de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, respecto de la cuenta pública que encabezará el presidente Sebastián Piñera, este martes en el Congreso Nacional. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, la senadora por la región de Atacama sostuvo que “el Presidente se comprometió con los chilenos para hacer una serie de iniciativas de la cuales ha concretado menos de la mitad. Espero que el gobierno se concentre en la emergencia sanitaria y responda por qué no ha cumplido con el país en una serie de materias en las cuales se comprometió”. Respecto del manejo de la pandemia y el compromiso con la agenda de mínimos comunes, la presidenta del Senado sostuvo que “acá se ha impuesto una lógica donde las personas se ponen al servicio de la economía cuando debería ser al revés. Por eso nos parece importante que se escuche a las personas que se han preparado en esta materia y ese sentido, nadie puede decir que no ha habido un espíritu de colaboración de todos. El mismo equipo de científicos que ha respaldado al gobierno ha señalado que el pase de movilidad no es una mala medida, pero que el momento en que se presenta no es el adecuado”, recalcó. En esa línea, respecto de los mínimos comunes, la senadora Provoste sostuvo que “dijimos hace un año que había que generar una renta básica universal que partiera de la línea de la pobreza y cuando dijimos eso el Gobierno entregaba bonos de 40 mil pesos y con eso se felicitaban”. “Hoy el gobierno se ha movido a la línea de la pobreza, pero el escenario ha cambiado. Hace un año no teníamos la cantidad de pequeñas y medianas empresas que han quebrado, no teníamos la cantidad de compatriotas que han perdido su trabajo, por eso planteamos el 30% adicional a la línea de la pobreza”, añadió Yasna Provoste. La presidenta del Senado se refirió también a la situación de los presos del estallido social. En esa línea sostuvo que “nosotros apoyamos el proyecto de indulto y como sostuve en la comisión de Derechos Humanos, ha sido un proyecto necesario para visibilizar un tema que había sido invisble y que en un país democrático nos debiera conmover”. Finalmente, respecto de la carrera presidencial y una eventual postulación en representación de la Democracia Cristiana, la senadora Yasna Provoste sostuvo que “yo tengo un rol institucional y un rol político que es representar a la mayoría de los senadores de la oposición (…) Hoy nuestro foco está puesto en mejorar las propuestas en torno a la emergencia sanitaria y, por lo tanto, nuestro accionar representa el interés y la decisión de los senadores de la oposición en su conjunto”.

