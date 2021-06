24cb72eb99

Economía Nacional Candidatos de Chile Vamos rechazan propuesta de cuarto retiro de fondos previsionales Sebastián Sichel y Mario Desbordes expresaron su oposición a la iniciativa que fue anunciada por el diputado de RN Jorge Durán. Diario Uchile Martes 1 de junio 2021 16:44 hrs.

Los candidatos presidenciales de Chile Vamos Sebastián Sichel y Mario Desbordes, llamaron a poner fin a la “fiebre populista” a raíz de la presentación el lunes de un proyecto de ley para un cuarto retiro de fondos previsionales. La iniciativa es de autoría del diputado de Renovación Nacional Jorge Durán, quien dijo que las medidas del Gobierno no están llegando a las familias chilenas para enfrentar los problemas económicos generados por la pandemia del Covid 19. “Estamos entrando en junio y no estamos viendo soluciones concretas”, comentó el legislador oficialista, quien recordó que hace una semana el Ejecutivo anunció la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia, aunque todavía no existe certeza para su implementación. “Hace unos días el Gobierno anunció el ingreso familiar de emergencia (IFE) universal al que podrán postular el 90% de las familias vulnerables pertenecientes al Registro Social de Hogares, estamos entrando a junio y no estamos viendo soluciones concretas. El famoso bono anunciado por el Gobierno, todavía no tiene certeza jurídica. Es por eso que el día de hoy (lunes) ingresaré mi proyecto del cuarto retiro de ahorros previsionales”, sostuvo el parlamentario. Para el candidato presidencial y ex presidente del BancoEstado, Sebastián Sichel, se trata de una medida populista. “Terminemos por favor con esta fiebre populista que lo que está haciendo es degradar a los políticos, a la política, pero sobre todo usar los recursos de las personas que ahorraron para tratar de ganar una elección. Si es así, es mejor que transparenten esto y digan que no creen en las redes de protección social, que son los más liberales del mundo y que no creen en la existencia de modelos de protección social y que tengamos una discusión franca y por lo tanto lo que no hay que hacer es retirar todos los fondos, porque lo que quieren es apropiarse de estos fondos al mediano plazo”. Por su parte, el abanderado de RN, Mario Desbordes, comentó que “tengo la misma postura que en los anteriores retiros. Si hay una alternativa de parte del Ejecutivo, no hay que sacar plata de los fondos de pensiones de los trabajadores. Y creo que en este minuto el Gobierno está entregando ya ayudas universales, con IFE reforzado y por lo tanto creo que no veo que se justifique un cuarto retiro y sobre todo porque ya hay muchas personas que no les queda un peso en su fondo de pensión”.

