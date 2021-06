“Discurso pobre, sin realidad, sin autocríticas”: Presidente Piñera recibe varios cuestionamientos tras última cuenta pública

Varias y diversas han sido las reacciones ante la última cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, quien al menos en la oposición no logró convencer con su discurso. “Más ruido que nueces. Ya estamos acostumbrados a que Piñera prometa más de lo que cumple, como ocurrió con los Tiempos Mejores, y el combate a la delincuencia, que resultaron frases vacías. En la cuenta de hoy, una cuenta pobre, propia de un gobierno que va de salida, y que mal lidera a un sector cultural y políticamente derrotado”, señaló el candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado. “Aún así, nos parece valorable el anuncio de matrimonio igualitario, y nos parece correcto, aunque tardío, lo del Ministerio de Seguridad. Como en todo, habrá que esperar la letra chica para ver si realmente son buenos proyectos o sólo fuegos artificiales”, añadió. En tanto, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, valoró la decisión sobre el matrimonio igualitario y también la creación de una Unidad Especializada en la Fiscalía sobre Derechos Humanos y la extensión del programa PIRO. Sin embargo, lamentó que el mandatario no haya dado mayor importancia a los mínimos comunes y la necesidad de fortalecer las ayudas a la ciudadanía: “El presidente más allá pedir perdón a las familias por el mal manejo que se ha hecho de la pandemia y de las ayudas sociales no dijo y no hizo ningún aporte respecto de cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía”. “Cuando el presidente habla de la red de protección a la clase media creo que es importante decirle al país que esto es una página web, no hay sustancia detrás de un anuncio como este. Y cuando señala en que parte de la mejora a la red de protección de clase media es el mejoramiento al financiamiento de la educación superior yo le digo ¿cuál?”, señaló. En tanto, la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, dijo que “el Gobierno del presidente Piñera no cumplió las promesas de los tiempos mejores, y su legado es la desconexión total con la realidad, su última cuenta pública no muestra avances ni transformaciones que le den dignidad a las familias. No hay agenda de género, su compromiso de matrimonio igualitario es un compromiso vacío si su coalición ya anuncia nuevamente que detendrá su avance en el Congreso”. “Habla de derechos humanos pero no ha restringido el uso de proyectiles, lo que es necesario para que un protocolo funcione en democracia. Además su gestión de la pandemia no entrega seguridad a millones de hogares para contar con más recursos y ayudar con criterio de suficiencia. Debió comprometerse con un royalty minero y con el impuesto a los súper ricos”, aseveró la representante del PS. Mientras que desde el Frente Amplio el diputado Miguel Crispi, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, manifestó que en ese tema “sin desmerecer por ejemplo el tema de las vacunas, se echó de menos una mirada realista del gobierno sobre lo que está pasando en este momento en la red hospitalaria, donde no hay camas UCI disponibles en La Florida, en Puente Alto y distintos centros de salud, donde lo que se conversa entre pasillo es que estamos al borde del colapso total. Y eso es algo que el gobierno o no quiere ver, o lo tiene muy presente y no lo quiere mostrar”. “Eso es ser poco sincero y honesto con la población, que necesita tener esta información, sabiendo que estamos en un momento crítico y que por tanto debemos tener nuestras propias barreras lo más alto posible”, añadió el parlamentario. Evaluación oficialista Desde Chile Vamos también existieron críticas ante la cuenta del presidente, sin embargo, fueron más cautos a la hora de opinar, e incluso hubo comentarios positivos para Sebastián Piñera. El diputado RN y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, expresó que se debe “agradecer y valorar el tono con que el presidente se ha planteado en su última cuenta pública. Un tono honesto, con una humildad suficiente para reconocer errores en su últimos años de mandato y me quedo con el llamado que hace a lograr los acuerdos necesarios para llegar con los recursos a la ciudadanía y enfrentar la pandemia en los meses más críticos”. Su compañero de partido Jorge Durán fue más crítico y comentó que es “extraño que dedique tres párrafos a la crisis política post estallido social y 21 párrafos a la violencia en las manifestaciones y la violencia en general a nivel país. Y lo que todos dirían es el meollo del asunto, el origen de todo, que son las demandas sociales, tan sólo tiene un triste párrafo. Es preocupante para lo que queda de gobierno y cuál será el enfoque de verdad. Yo esperaría un enfoque mucho más contundente en cómo vamos a resolver las demandas sociales que es lo que tiene movilizado al país”. A esto añadió que si bien en salud se destaca el anuncio de los US$ 4 mil millones para financiar la lucha contra el COVID-19 y sus secuelas, “espero que estos tantos miles de millones se aterricen y sean propuestas concretas para mejorar nuestra salud pública y se acompañe de políticas serias de las cuarentenas y toques de queda”. Un punto que generó real roce dentro del oficialismo fue el anuncio sobre matrimonio igualitario, pues mientras el mandatario comprometió urgencia al proyecto que hoy está en el Senado, desde la coalición aseguraron que este tema no se discutió previamente con Chile Vamos. Desde la UDI integrantes como el senador Juan Antonio Coloma ya informaron que mantendrá su postura en contra, mientras que en RN la visión está más dividida. Sin embargo, es probable que la mayoría del oficialismo – tal como ha ocurrido hasta ahora- se mantenga en contra de la iniciativa en un posible avance legislativo.

