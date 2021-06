d4ce2d4f8a

8fc99d3408

Política Presidente Piñera lanza estocada a su sector con anuncio de matrimonio igualitario profundizando el desfonde oficialista En un inesperado anuncio que sorprendió a parlamentarios e incluso asesores gubernamentales, el jefe de Estado dio a conocer que el Gobierno reactivará el debate acerca del matrimonio igualitario. La decisión cayó como un balde de agua fría en parte de la coalición quienes se declararon defraudados e incluso traicionados por el Mandatario. Montserrat Rollano Martes 1 de junio 2021 20:52 hrs. Me Gusta Compartir

La aprobación más baja de un Presidente desde el retorno a la democracia; una coalición debilitada; una crisis política e institucional agravada por la pandemia y el deterioro de la economía fue el telón de fondo con el que Sebastián Piñera rindió su última cuenta pública la tarde de este martes. Haciendo una serie de guiños y reconocimientos a gobiernos de la ex Concertación, destacando especialmente “el espíritu de diálogo y acuerdo para los desafíos del Chile del futuro” el jefe de Estado comenzó su alocución, una de las más controvertidas de los últimos años. El anuncio de poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario removió las aguas en el oficialismo a tal punto que no fueron pocos los que acusaron al Presidente -quien también oficia como líder de la coalición- de “traidor”, profundizando el desmarque de su base de apoyo. “Todo Chile sabe que en Chile Vamos hay diferencias sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Presidente también lo sabe y por eso es grave que haya ocultado este anuncio. Para muchos esto es una traición del Presidente, y el divorcio definitivo con parte de la coalición” señaló el diputado UDI, Guillermo Ramírez. Una opinión compartida por otros legisladores del sector, entre ellos Iván Moreira, María José Hoffman, Eduardo Durán, Francesca Muñoz, Leonidas Romero y el senador Juan Antonio Coloma, quien lamentó haberse enterado del anuncio durante la cuenta pública. “Uno puede tener diferencia de otro, pero verse sorprendido en una cuenta presidencial, a mí en lo personal no me parece. Con la misma fuerza con que yo he defendido al gobierno en momentos muy difíciles (…) cuando veo que algo se escapa, uno puede pensar eso, pero en la campaña nunca se dijo, menos aún se anticipó un anuncio de esta naturaleza” expresó. Para el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Guillermo Pérez, el Mandatario “se compra un problema gratis porque divide a una coalición que está en una posición de fragilidad hace bastante tiempo y que luego de la elección de convencionales quedó todavía más frágil”. En esa línea, Perez planteó que “el Presidente está intentando dejar su pie dentro de la historia, pero lamentablemente por todo lo que ha pasado, es muy difícil hablar de un legado, el legado está siendo dejar a la derecha en un descampado, dejar totalmente debilitada la institución presidencial”. “No hay presidente desde el retorno a la democracia que haya tratado peor a sus votantes que Sebastián Piñera y en este momento está dispuesto incluso a romper con la poca coalición que le queda con tal de tener un par de puntos de aprobación antes de terminar su mandato, a mi me parece que eso es de una irresponsabilidad bien fuerte” agregó. Por su parte la directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21, Elisabet Gerber, fue categórica en señalar que “el Presidente ha pulverizado a su gobierno, pero también a su sector político. Aunque intente plantear la convención constituyente como un éxito es claro que su sector político que no la quería, es un enorme fracaso”. De esta forma, el Presidente Piñera consiguió abrir un flanco interno en momentos en que su coalición y quienes son candidatos para sucederlo en La Moneda han comenzado a desmarcarse progresivamente de su administración. Hasta ahora, quien podría verse más perjudicado es el representante del gremialismo, Joaquín Lavín.

La aprobación más baja de un Presidente desde el retorno a la democracia; una coalición debilitada; una crisis política e institucional agravada por la pandemia y el deterioro de la economía fue el telón de fondo con el que Sebastián Piñera rindió su última cuenta pública la tarde de este martes. Haciendo una serie de guiños y reconocimientos a gobiernos de la ex Concertación, destacando especialmente “el espíritu de diálogo y acuerdo para los desafíos del Chile del futuro” el jefe de Estado comenzó su alocución, una de las más controvertidas de los últimos años. El anuncio de poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario removió las aguas en el oficialismo a tal punto que no fueron pocos los que acusaron al Presidente -quien también oficia como líder de la coalición- de “traidor”, profundizando el desmarque de su base de apoyo. “Todo Chile sabe que en Chile Vamos hay diferencias sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Presidente también lo sabe y por eso es grave que haya ocultado este anuncio. Para muchos esto es una traición del Presidente, y el divorcio definitivo con parte de la coalición” señaló el diputado UDI, Guillermo Ramírez. Una opinión compartida por otros legisladores del sector, entre ellos Iván Moreira, María José Hoffman, Eduardo Durán, Francesca Muñoz, Leonidas Romero y el senador Juan Antonio Coloma, quien lamentó haberse enterado del anuncio durante la cuenta pública. “Uno puede tener diferencia de otro, pero verse sorprendido en una cuenta presidencial, a mí en lo personal no me parece. Con la misma fuerza con que yo he defendido al gobierno en momentos muy difíciles (…) cuando veo que algo se escapa, uno puede pensar eso, pero en la campaña nunca se dijo, menos aún se anticipó un anuncio de esta naturaleza” expresó. Para el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Guillermo Pérez, el Mandatario “se compra un problema gratis porque divide a una coalición que está en una posición de fragilidad hace bastante tiempo y que luego de la elección de convencionales quedó todavía más frágil”. En esa línea, Perez planteó que “el Presidente está intentando dejar su pie dentro de la historia, pero lamentablemente por todo lo que ha pasado, es muy difícil hablar de un legado, el legado está siendo dejar a la derecha en un descampado, dejar totalmente debilitada la institución presidencial”. “No hay presidente desde el retorno a la democracia que haya tratado peor a sus votantes que Sebastián Piñera y en este momento está dispuesto incluso a romper con la poca coalición que le queda con tal de tener un par de puntos de aprobación antes de terminar su mandato, a mi me parece que eso es de una irresponsabilidad bien fuerte” agregó. Por su parte la directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21, Elisabet Gerber, fue categórica en señalar que “el Presidente ha pulverizado a su gobierno, pero también a su sector político. Aunque intente plantear la convención constituyente como un éxito es claro que su sector político que no la quería, es un enorme fracaso”. De esta forma, el Presidente Piñera consiguió abrir un flanco interno en momentos en que su coalición y quienes son candidatos para sucederlo en La Moneda han comenzado a desmarcarse progresivamente de su administración. Hasta ahora, quien podría verse más perjudicado es el representante del gremialismo, Joaquín Lavín.