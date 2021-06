BANCH estrena nuevo formato de “Danza al aire” y Orquesta Sinfónica interpreta a Vivaldi

La programación de CEAC TV presenta esta semana dos nuevos episodios de sus tradicionales espacios “Danza al aire” e “In Crescendo”, a los que suman algunos registros anteriores con la Camerata Vocal y el Ciclo de pianistas 2019. Así, el programa de conversación conducido por el director artístico del Ballet Nacional Chileno ,Mathieu Guilhaumon, estrenará este jueves 3 de junio (con repetición el domingo 6) un nuevo formato que incluye la presentación en vivo de algunos bailarines de la compañía. “En el marco de las próximas ediciones del programa ‘Danza al Aire’ se iniciará una nueva propuesta llamada Recreaciones al vuelo, donde se presentarán in situ 2 obras cortas de 10 a 15 minutos de duración: un solo y un dúo, creados e interpretados por integrantes del BANCH”, comenta el director. Además de la presentación de las obras, el programa mantendrá un espacio de conversación entre los coreógrafos/as e intérpretes y el director del BANCH, contando acerca de sus nuevas creaciones. “Estas piezas estarían inspiradas en mismo repertorio de la compañía, tomando como punto de partida el vestuario de cada obra elegida. Se trata entonces de dar nueva vida a ese vestuario y así generar un diálogo entre repertorio y nuevas creaciones”, explica Guilhaumon. En cuanto a la música, la programación del canal traerá un nuevo episodio de “In Crescendo”, con un repertorio que estará dedicado por completo a uno de los más grandes compositores del Barroco, Antonio Vivaldi. De este modo, el quinteto de cuerdas conformado por los maestros Alberto Dourthé y Jorge Marabolí en violín, Boyka Gotcheva en viola, Brigitte Orth en violonchelo y René Cartes en contrabajo, darán vida a la Sinfonía Nº 1 en do mayor y Sinfonía Nº 2 en sol menor, escritas por el músico italiano. Por su parte, el miércoles de piano traerá a la pantalla al solista Felipe Browne, con el recital que ofreció en enero de 2020 en el Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas, con piezas del compositor polaco Frédéric Chopin. La cita musical incluyó Fantasía Impromptus en Do sostenido menor, seguida de una selección de 10 de los 27 estudios escritos por el compositor: op. 10 (Nº 3, 4, 5, 6, 8 y 12) y op. 25 (Nº 1, 11, 7 y 12), para luego dar paso a los Nocturnos Op. 15 N° 1, Op. 48 N° 1, y Op. Póstumo en Do sostenido menor, piezas más pausadas y melódicas. Asimismo, de los cuatro scherzos escritos por Chopin, se podrá escuchar en esta transmisión el Nº 3 en Do sostenido menor op. 39, cerrando con la popular Polonesa en La bemol mayor, op.53, escrita en 1842 y llamada más tarde Heroica, por su carácter. Más información aquí.

La programación de CEAC TV presenta esta semana dos nuevos episodios de sus tradicionales espacios “Danza al aire” e “In Crescendo”, a los que suman algunos registros anteriores con la Camerata Vocal y el Ciclo de pianistas 2019. Así, el programa de conversación conducido por el director artístico del Ballet Nacional Chileno ,Mathieu Guilhaumon, estrenará este jueves 3 de junio (con repetición el domingo 6) un nuevo formato que incluye la presentación en vivo de algunos bailarines de la compañía. “En el marco de las próximas ediciones del programa ‘Danza al Aire’ se iniciará una nueva propuesta llamada Recreaciones al vuelo, donde se presentarán in situ 2 obras cortas de 10 a 15 minutos de duración: un solo y un dúo, creados e interpretados por integrantes del BANCH”, comenta el director. Además de la presentación de las obras, el programa mantendrá un espacio de conversación entre los coreógrafos/as e intérpretes y el director del BANCH, contando acerca de sus nuevas creaciones. “Estas piezas estarían inspiradas en mismo repertorio de la compañía, tomando como punto de partida el vestuario de cada obra elegida. Se trata entonces de dar nueva vida a ese vestuario y así generar un diálogo entre repertorio y nuevas creaciones”, explica Guilhaumon. En cuanto a la música, la programación del canal traerá un nuevo episodio de “In Crescendo”, con un repertorio que estará dedicado por completo a uno de los más grandes compositores del Barroco, Antonio Vivaldi. De este modo, el quinteto de cuerdas conformado por los maestros Alberto Dourthé y Jorge Marabolí en violín, Boyka Gotcheva en viola, Brigitte Orth en violonchelo y René Cartes en contrabajo, darán vida a la Sinfonía Nº 1 en do mayor y Sinfonía Nº 2 en sol menor, escritas por el músico italiano. Por su parte, el miércoles de piano traerá a la pantalla al solista Felipe Browne, con el recital que ofreció en enero de 2020 en el Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas, con piezas del compositor polaco Frédéric Chopin. La cita musical incluyó Fantasía Impromptus en Do sostenido menor, seguida de una selección de 10 de los 27 estudios escritos por el compositor: op. 10 (Nº 3, 4, 5, 6, 8 y 12) y op. 25 (Nº 1, 11, 7 y 12), para luego dar paso a los Nocturnos Op. 15 N° 1, Op. 48 N° 1, y Op. Póstumo en Do sostenido menor, piezas más pausadas y melódicas. Asimismo, de los cuatro scherzos escritos por Chopin, se podrá escuchar en esta transmisión el Nº 3 en Do sostenido menor op. 39, cerrando con la popular Polonesa en La bemol mayor, op.53, escrita en 1842 y llamada más tarde Heroica, por su carácter. Más información aquí.