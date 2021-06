Comisión de Minería despacha proyecto de protección de glaciares pese a las críticas de organizaciones medioambientales

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la vocera de la Coordinación de Territorios por la Defensa de lo Glaciares, María Jesús Martínez, sostuvo que la prenormativa no es buena, ya que la protección sería una "apariencia" considerando que no se considera el entorno del glaciar.

Este miércoles, la Comisión de Minería del Senado despachó el proyecto de ley de glaciares que pretende proteger a estas reservas de agua de la depredación medioambiental. Sin embargo, justamente las organizaciones medioambientales están en total desacuerdo con la iniciativa. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la vocera de la Coordinación de Territorios por la Defensa de lo Glaciares, María Jesús Martínez, sostuvo que la prenormativa no es buena, ya que la protección sería una “apariencia” considerando que no se considera el entorno del glaciar. “Para nosotros este no es un buen proyecto. No es un buen proyecto porque no protege el ecosistema glaciar, plantea una visión fragmentada de lo que es el sistema porque por un lado, y de forma contradictoria, establece una protección aparente, a ciertos glaciares -los que son más pequeños quedan totalmente desprotegidos- y, por el otro, plantea la legalización de la desprotección del entorno glaciar y del permafrost”. Para Martínez, sabiéndose que el proyecto es malo, este fue aprobado por la Comisión debido al lobby y presión de las mineras, en lo que fue un proceso bastante engorroso. “La tramitación estuvo marcada por la presencia, lobby y presión de las mineras, así como de expertos que trabajan para ellas. No fue para nada un proceso democrático, no fue para nada transparente porque terminó ganando la postura que se negoció junto al Gobierno a través de una mesa técnica con los senadores, encabezada por Guido Girardi, y en donde no hubo ningún tipo de acceso a la información sobre lo que ahí se estaba negociando. Nosotros rechazamos tanto el contenido del proyecto, como también la tramitación detrás de todo esto”. Ahora la iniciativa pasa a Comisión de Medio Ambiente, donde, en todo caso, María Jesús Martínez no tiene mucha esperanza, ya que dos de sus integrantes ya votaron a favor de la iniciativa en la Comisión de Minería: Isabel Allende y Rafael Prohens.

