Diputado Esteban Velásquez presenta proyecto para derogar el financiamiento privado a campañas políticas

El diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FREVS), presentó un nuevo proyecto de reforma constitucional para controlar el gasto y transparentar los aportes a la propaganda electoral que viene impulsando hace un tiempo con una seguidilla de otros proyectos con esta temática y que, específicamente, busca derogar el financiamiento privado de las campañas electorales. Al respecto, el parlamentario recalcó que “en el marco de mejorar los estándares de nuestra democracia, como Regionalistas hemos presentado este proyecto de ley que elimina completamente el financiamiento privado a las campañas electorales, pues nos parece que deben primar las ideas y los planteamientos de los candidatos por sobre los ingresos o el dinero que manejen”. “Si bien es cierto que la ley impide que las empresas entreguen recursos y financiamiento para campañas políticas, esto no aplica para los privados, que bien sabemos en muchos casos son los controladores de grupos económicos a través de personas naturales que podrían capturar algunos sectores políticos. Eso no es posible si queremos mejorar estándares de nuestra democracia y por eso que este proyecto de ley, lo que pretende es eliminar todo tipo de financiamiento privado a campañas políticas electorales y que sean las ideas, los planteamientos, la discusión en el conocimiento, en el terreno mismo de lo que vive la ciudadanía lo que prime y no el dinero que tenga cada candidato o cada sector político”. “Se trata de mejorar los estándares de nuestra democracia en términos de financiamiento electoral”, concluyó el legislador.

