82df7590f1

4408a4590f

Internacional Elección en Perú adelanta un final reñido entre Castillo y Fujimori El doctor en Estudios Latinoamericanos y docente de la Universidad de Chile Gilberto Aranda, adelantó un escenario complejo de cara a la segunda vuelta que se registrará este domingo en la nación vecina. Diario Universidad de Chile Jueves 3 de junio 2021 18:44 hrs. Me Gusta Compartir

El anticomunismo se levanta una vez más como el principal fenómeno frente a la segunda vuelta presidencial en Perú que enfrentará al profesor Pedro Castillo de “Perú Posible” y Keiko Fujimori de “Fuerza Popular”. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el docente del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra casa de estudios, Gilberto Aranda, comentó que si bien luego de la primera vuelta hubo una ventaja clara a favor del maestro, esta brecha se ha ido acortando. “Tenemos un escenario donde te diría que lo que me impresiona es cómo en un mes se fueron cerrando las diferencias, que eran de casi 10 puntos de Pedro Castrillo y Fujimori, lo que dicen las últimas encuestas publicadas el fin de semana pasado que fueron las últimas que se permitían”, precisó el doctor en Estudios Latinoamericanos. Aranda agregó que las consultoras sólo pueden adelantar lo que denominó como “fotos movidas” del apoyo electoral, aunque subrayó que hay “un sector de indecisos que estaría abrazando la opción de Keiko Fujimori, lo que habla de un final bastante reñido”. Para el docente se trata de un sector que está dispuesto a apoyar a Fujimori porque ven en la candidatura de Castillo un programa cercanos a la ideología marxista, como el caso del escritor Mario Vargas Llosa que si bien criticó a los Fujimori, ahora apoya a Keiko para evitar un triunfo de la opción de la carta de “Perú Posible”. “Mucha gente de hecho está votando en contra de lo que observa como el comunismo. La misma Keiko está muy consciente de sus debilidades y pide más que un voto por ella, un voto por el Perú, en contra del comunismo. Y con esto no es que quiera decir que piense que sea aquello, sino que la fobia que despierta este tipo de candidaturas en una parte de la población es tan inmensa que están dispuestos a olvidarse de lo que afirmaron hace un tiempo atrás”, comentó Aranda. Sin embargo, para el especialista la propuesta de Castillo “lejos de estas opciones absolutas, categóricas, si uno ve el programa de Perú Posible, más bien tiene claro que está haciéndose alusión a un socialismo que está vinculado con esa corriente del Socialismo del siglo XXI. Hay mucho García Linera, hay mucho del modelo del Estado plurinacional de Bolivia y sobre todo quién es absolutamente citado es Rafael Correa. Yo diría que el no peruano que más citado en todo el programa es Rafael Correa. A mí me parece que en la actual coyuntura la Revolución Ciudadana de Rafael Correa sea la más exitosa. Pero ciertamente despierta en esta candidatura de Pedro Castillo un símil en el que de alguna manera inspirarse como también el caso y el Estado Plurinacional y lo que ha dicho en varias cuestiones como la relación con la empresa privada y con la empresa extranjera García Linera”, en referencia al ex vicepresidente de Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales. Aranda apuntó además a los problemas de corrupción que han afectado al Perú en los últimos años y que han terminado en procesamientos e incluso con el suicidio del ex presidente Alan García cuando iba a ser arrestado por la policía para comparecer ante los tribunales acusado también de este tipo de delitos. Al respecto recordó que “Keiko Fujimori estuvo detenida entre octubre de 2018 y mayo de 2020 y puede haber una decisión respecto a las acusaciones de lavado de activos en su contra, lo que le encontraría incluso eventualmente en el sillón presidencial si fuera la elegida. Por lo tanto, es una posibilidad bastante probable. Para Perú hay que fijarse en los candidatos a vicepresidente. Y aunque Pedro Castillo no tiene esa mácula en su currículum, la verdad es que el líder del partido que le permite presentar esa candidatura es Vladimir Cerrón quien sí tiene conflictos de corrupción. Él quería ser candidato a la vicepresidencia y lo detuvieron en esa candidatura el sistema peruano y además también tiene otros acompañantes en la lista parlamentaria que tenían acusaciones de otro tipo, incluso de cercanías con Sendero Luminoso”.

El anticomunismo se levanta una vez más como el principal fenómeno frente a la segunda vuelta presidencial en Perú que enfrentará al profesor Pedro Castillo de “Perú Posible” y Keiko Fujimori de “Fuerza Popular”. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el docente del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra casa de estudios, Gilberto Aranda, comentó que si bien luego de la primera vuelta hubo una ventaja clara a favor del maestro, esta brecha se ha ido acortando. “Tenemos un escenario donde te diría que lo que me impresiona es cómo en un mes se fueron cerrando las diferencias, que eran de casi 10 puntos de Pedro Castrillo y Fujimori, lo que dicen las últimas encuestas publicadas el fin de semana pasado que fueron las últimas que se permitían”, precisó el doctor en Estudios Latinoamericanos. Aranda agregó que las consultoras sólo pueden adelantar lo que denominó como “fotos movidas” del apoyo electoral, aunque subrayó que hay “un sector de indecisos que estaría abrazando la opción de Keiko Fujimori, lo que habla de un final bastante reñido”. Para el docente se trata de un sector que está dispuesto a apoyar a Fujimori porque ven en la candidatura de Castillo un programa cercanos a la ideología marxista, como el caso del escritor Mario Vargas Llosa que si bien criticó a los Fujimori, ahora apoya a Keiko para evitar un triunfo de la opción de la carta de “Perú Posible”. “Mucha gente de hecho está votando en contra de lo que observa como el comunismo. La misma Keiko está muy consciente de sus debilidades y pide más que un voto por ella, un voto por el Perú, en contra del comunismo. Y con esto no es que quiera decir que piense que sea aquello, sino que la fobia que despierta este tipo de candidaturas en una parte de la población es tan inmensa que están dispuestos a olvidarse de lo que afirmaron hace un tiempo atrás”, comentó Aranda. Sin embargo, para el especialista la propuesta de Castillo “lejos de estas opciones absolutas, categóricas, si uno ve el programa de Perú Posible, más bien tiene claro que está haciéndose alusión a un socialismo que está vinculado con esa corriente del Socialismo del siglo XXI. Hay mucho García Linera, hay mucho del modelo del Estado plurinacional de Bolivia y sobre todo quién es absolutamente citado es Rafael Correa. Yo diría que el no peruano que más citado en todo el programa es Rafael Correa. A mí me parece que en la actual coyuntura la Revolución Ciudadana de Rafael Correa sea la más exitosa. Pero ciertamente despierta en esta candidatura de Pedro Castillo un símil en el que de alguna manera inspirarse como también el caso y el Estado Plurinacional y lo que ha dicho en varias cuestiones como la relación con la empresa privada y con la empresa extranjera García Linera”, en referencia al ex vicepresidente de Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales. Aranda apuntó además a los problemas de corrupción que han afectado al Perú en los últimos años y que han terminado en procesamientos e incluso con el suicidio del ex presidente Alan García cuando iba a ser arrestado por la policía para comparecer ante los tribunales acusado también de este tipo de delitos. Al respecto recordó que “Keiko Fujimori estuvo detenida entre octubre de 2018 y mayo de 2020 y puede haber una decisión respecto a las acusaciones de lavado de activos en su contra, lo que le encontraría incluso eventualmente en el sillón presidencial si fuera la elegida. Por lo tanto, es una posibilidad bastante probable. Para Perú hay que fijarse en los candidatos a vicepresidente. Y aunque Pedro Castillo no tiene esa mácula en su currículum, la verdad es que el líder del partido que le permite presentar esa candidatura es Vladimir Cerrón quien sí tiene conflictos de corrupción. Él quería ser candidato a la vicepresidencia y lo detuvieron en esa candidatura el sistema peruano y además también tiene otros acompañantes en la lista parlamentaria que tenían acusaciones de otro tipo, incluso de cercanías con Sendero Luminoso”.