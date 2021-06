Gustavo Toro y posible repetición de elección en San Ramón: “Estamos evaluando solicitar a veedores internacionales que puedan participar de este proceso”

La noche del miércoles, el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana (TER) notificó su resolución a la denuncia de vicios en el proceso eleccionario de alcaldes y concejales de San Ramón realizada por tres concejales y candidatos a la alcaldía municipal en el periodo 2021-2025. El fallo del tribunal ordenó repetir las elecciones en el 25 por ciento de las mesas de la comuna. Uno de los solicitantes, el abogado Gustavo Toro, representante de la Democracia Cristiana y quien resultó segundo en el escrutinio de sufragios con una diferencia de un 1% con Miguel Ángel Aguilera, hasta ahora alcalde reelecto de San Ramón, conversó con nuestro medio y explicó la génesis de este reclamo y los antecedentes que fueron analizados por el Tribunal Electoral ya mencionado para resolver de la manera que lo hizo. “Desde las primeras horas de la elección dimos cuenta de las irregularidades al interior de los locales de votación a través de nuestros apoderados de mesa, que son quienes custodiaron el proceso, pero el domingo el fraude electoral fue brutal, al punto que los tres candidatos a alcalde nos juntamos e hicimos un video pidiendo a la gente que fuera a votar y haciendo un llamado a la gente para que nos ayudara a controlar lo que estaba ocurriendo en cuanto a las mesas y el voto asistido y también por la intervención de personas externas al procedimiento electoral”. Respecto de las 65 mesas de 15 centros de votación diferentes y si tienen alguna característica en común que pueda explicar la falta de transparencia que llevó a la resolución del Segundo TER Metropolitano, el concejal explicó que se trata de puntos de sufragio de personas de más edad y no de votantes jóvenes. “En esas mesas votaban personas mayores de 45 años y durante las elecciones nosotros denunciamos que hubo muchos adultos a quienes fueron a buscar a sus casas, y con quienes además se ingresó a la cámara secreta para votar”. Además de las denuncias de acarreo y transgresión al secreto del voto, Toro manifestó que se actuó en contra de la voluntad de los sufragantes, pues la asistencia al voto no era tal, sino que alguien marcaba la preferencia en lugar de tales adultos. “Quien marcaba era en definitiva la persona que lo acompañaba y asistía, que no eran familiares directos sino que eran personas que estaban en los lugares de votación y que tenían un vínculo con Miguel Aguilera, al menos por el comando. Lo otro que es muy grave, y que fue declarado en el fallo, tiene que ver con la composición de las mesas: el Tribunal detectó que en las mesas específicas (donde se debe repetir la elección) no se cumplía con lo que establece la ley. Había vocales que no votaban en ellas y que fueron voluntariamente a la conformación y lo que dice la ley es que una vez que no se constituya la mesa con las tres personas como mínimo, lo que se debe hacer es integrar a quienes van a votar como vocales”. En cuanto a las críticas elevadas por Claudio Orrego al Frente Amplio luego que su candidato, Miguel Bustamante, se negara a firmar el recurso, el concejal por San Ramón señaló que comparte el planteamiento del representante de la DC en la carrera por la Gobernación Metropolitana “Llama mucho la atención porque él fue una de las personas que el domingo denunció públicamente la práctica que se estaba realizando, sin embargo, en vistas y consideración del resultado que el Frente Amplio obtuvo en la comuna cuando por primera vez obtienen dos concejales electos, decidieron no sumarse porque ellos significaba poner en riesgo el triunfo de estos dos candidatos. Eso fue lo que me transmitieron ellos. Cuando empezaron a recibir las críticas, dijeron que consideraban que no habían elementos suficientes para poder ganar una controversia como esta”. Consultado sobre sus expectativas en el proceso llevado adelante ante el TRICEL luego de la resolución de primera instancia del Segundo Tribunal Electoral, el abogado y candidato al sillón alcaldicio de la comuna señaló que espera que se confirme el fallo y que éste quede firme. “Esperamos que una vez que se repita la elección se pueda garantizar un procedimiento libre, voluntario y democrático donde los vecinos de San Ramón sientan que no hay vulneración del derecho a la representación que está velado por la Constitución y que las personas que la ejercemos tengamos las opciones reales de la voluntad de la gente”. En cuanto a la investigación en sede penal al alcalde Aguilera por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero, este jueves el 15º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la cautela de garantías solicitada por su defensa que argumentó la falta de acceso a la carpeta investigativa a causa de dificultades para acceder al sistema digital, lo que implicaría vulneración del derecho a defensa, el concejal expresó que él forma parte de quienes presentaron la querella contra Aguilera y que sus abogados se manifestaron en contra de la petición del actual jefe comunal de San Ramón. “Se trata de una estrategia política más que de una defensa judicial, lo que está haciendo Miguel Aguilera es jugar con los plazos judiciales en la eventualidad que el logre asumir en un tercer periodo cuestión que hoy se le pone cuesta arriba con lo que acaba de fallar el TER, pero en definitiva no era procedente la cautela de garantías porque Miguel Aguilera es parte en el juicio hace más de un año y si bien es cierto que cambió de abogado, la Fiscalía ha manifestado la mayor voluntad de entregar todos los antecedentes de la defensa y a tres semanas de la formalización no corresponde que él pida que una cautela de garantías. Por eso el Tribunal rechazó absolutamente esta maniobra”. En caso de ratificarse el fallo de primera instancia, Gustavo Toro indicó a nuestro medio que la nueva elección debe ser aislada de cualquier otra para que no dé lugar alguno a la falta de protagonismo que implica este hecho por la gravedad de los hechos ocurridos. “Es importante que el Servel ponga la mayor rigurosidad, como nunca, en velar por la seguridad del proceso en sí. Nosotros por nuestra parte solicitaremos a los vecinos para que nos colaboren en velar por esta elección siendo apoderados de mesa y asistentes que verifiquen un proceso no viciado. Por último, estamos evaluando solicitar a veedores internacionales que puedan participar de este proceso considerando que se trata de una votación a la que debería concurrir un universo de casi 25 mil personas que será trascendente para los destinos de una comuna tan importante como San Ramón donde vive gente muy vulnerable de la Región Metropolitana”. “Si el Tricel resuelve ratificar el fallo de la primera instancia, el Servel deberá determinar las condiciones en que se llevará adelante el nuevo proceso eleccionario, estipulando las condiciones en que éstas se llevarán a cabo, la posibilidad de realizar nuevamente campaña y el sistema de resguardo de las mesas y urnas”, concluyó. Por su parte, el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera anunció que apelará a la sentencia del Segundo TER Metropolitano y que los hechos ocurridos constituyen una suerte de “golpe blando” en su contra, sin embargo, aseguró que de repetirse la elección volverá a imponerse ante sus contendores.

