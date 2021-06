Parlamentarias valoran despacho a ley de la extensión del post natal de emergencia

Este jueves, la Cámara de Diputados despachó a ley la extensión del post natal de emergencia, por lo que queda solo ser promulgada por el Presidente Sebastián Piñera. La iniciativa, que fue aprobada de manera unánime, otorga prestaciones excepcionales a los trabajadores dependientes, independientes y del sector público que han hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales. Así, se extenderá por otros tres meses las licencias Covid-19 a padres trabajadores garantizándose su ingreso económico durante ese tiempo. Ante el despacho de la iniciativa, la diputada comunista, Karol Cariola, valoró la votación de los legisladores y recordó que desde el Ejecutivo pusieron permanentes trabas para su aprobación. “Creo que es muy importante el paso que dimos el día de hoy con la aprobación del post natal de emergencia, no fue fácil sacar adelante esta iniciativa. Quiero recordar que el gobierno de manera permanente puso trabas a la tramitación de la ley, no quisieron presentar indicaciones en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sin embargo, insistimos, llevamos adelante la propuesta y finalmente es ley de la República. Son miles de mujeres, padres y madres que también están hoy día a cargo del cuidado de sus hijos o hijas y no puede ser que tengan que elegir entre mantener sus trabajos o preocuparse de la seguridad sanitaria de sus niños y niñas”. “Me parece que esta es una medida necesaria, una medida humana, urgente y tuvimos que impulsarla a contra pelo de la voluntad política inicial del gobierno de turno”, agregó la parlamentaria. Por su parte, la senadora de Renovación Nacional, Marcela Sabat, también valoró el proyecto y llamó a continuar concretando políticas con perspectiva de género. “Ha sido una larga espera para las madres trabajadoras, pero ya tenemos segunda extensión de posnatal para mujeres que ya no tendrán miedo de perder sus trabajos por no tener con quien cuidar a sus hijos”. “Esperamos seguir con perspectiva de género en la reactivación económica que viene, y establecer políticas públicas permanentes que resignifican el rol de la maternidad en la sociedad”, finalizó la parlamentaria.

Este jueves, la Cámara de Diputados despachó a ley la extensión del post natal de emergencia, por lo que queda solo ser promulgada por el Presidente Sebastián Piñera. La iniciativa, que fue aprobada de manera unánime, otorga prestaciones excepcionales a los trabajadores dependientes, independientes y del sector público que han hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales. Así, se extenderá por otros tres meses las licencias Covid-19 a padres trabajadores garantizándose su ingreso económico durante ese tiempo. Ante el despacho de la iniciativa, la diputada comunista, Karol Cariola, valoró la votación de los legisladores y recordó que desde el Ejecutivo pusieron permanentes trabas para su aprobación. “Creo que es muy importante el paso que dimos el día de hoy con la aprobación del post natal de emergencia, no fue fácil sacar adelante esta iniciativa. Quiero recordar que el gobierno de manera permanente puso trabas a la tramitación de la ley, no quisieron presentar indicaciones en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sin embargo, insistimos, llevamos adelante la propuesta y finalmente es ley de la República. Son miles de mujeres, padres y madres que también están hoy día a cargo del cuidado de sus hijos o hijas y no puede ser que tengan que elegir entre mantener sus trabajos o preocuparse de la seguridad sanitaria de sus niños y niñas”. “Me parece que esta es una medida necesaria, una medida humana, urgente y tuvimos que impulsarla a contra pelo de la voluntad política inicial del gobierno de turno”, agregó la parlamentaria. Por su parte, la senadora de Renovación Nacional, Marcela Sabat, también valoró el proyecto y llamó a continuar concretando políticas con perspectiva de género. “Ha sido una larga espera para las madres trabajadoras, pero ya tenemos segunda extensión de posnatal para mujeres que ya no tendrán miedo de perder sus trabajos por no tener con quien cuidar a sus hijos”. “Esperamos seguir con perspectiva de género en la reactivación económica que viene, y establecer políticas públicas permanentes que resignifican el rol de la maternidad en la sociedad”, finalizó la parlamentaria.