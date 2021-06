Tenemos que hablar de Chile: universidades entregan resultados y hallazgos a constituyentes electos

Andrea Bustos C.

El proyecto Tenemos que hablar de Chile, impulsado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, presentó este jueves los resultados de su proceso de participación ciudadana a los 155 constituyentes electos. La actividad contó con la presencia de los rectores Ennio Vivaldi e Ignacio Sánchez, y la gran mayoría de las y los constituyentes electos. En la instancia, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señaló que “algo que es muy importante de nuestra universidad es la sensibilidad social, desde el grito de Córdoba en que el estudiantado se muestra preocupado y responsable por lo que le ocurre, sobre todo a los más desposeídos de la sociedad, hay una larga tradición de una universidad que se siente muy impactada, muy convocada por las desigualdades sociales, que sentimos en el Chile actual se han visto agudizadas. Por lo tanto hace suyo el anhelo de los grandes sectores populares que quieren tener una sociedad más solidaria y más justa”. Además, agregó que “el sentido que tiene este trabajo creo que es tremendamente relevante porque es dar una oportunidad de conversar, de expresarse de una manera constructiva, de una manera colaborativa, de una manera en que tú ves al otro como alguien que tiene intereses semejantes a los tuyos por los cuales tú quieres aprender, enseñar y llegar a acuerdos”. En tanto, la máxima autoridad de la Universidad Católica, el rector Ignacio Sánchez, manifestó que “ha existido una extraordinaria voluntad de diálogo de todas las miles de personas que han participado, la gran mayoría de estos encuentros, 97 – 98 por ciento terminaron con mucha gratificación de quienes habían participado, con alegría, con entusiasmo, valorando las diferencias pero también valorando los concesos y sobre todo el respeto, la escucha, el aporte que cada una y cada uno entregó”. En esta cita también se destacaron los principales aprendizajes del proceso, entre los que se encuentran la importancia del trabajo colaborativo, de la diversidad y el diálogo, hacer parte a los ciudadanos de los procesos, y finalmente se destacó el que los planes de trabajo estén centrados en las personas y sus necesidades. Desde Tenemos que Hablar de Chile también se explicitaron a los constituyentes los principales hallazgos, destacando la diversidad de temas que le interesan a la ciudadanía. “Nuestro gran aprendizaje de esto es que si bien hay temas que son los principales y que están muy presentes en el debate público como la educación, la salud, la pensiones, la constitución, la política, que son los que están junto a medio ambiente entre los más nombrados, y se llevan más o menos el 50 por ciento de los registros (…) Pero son tantos otros temas los que las personas nos compartieron como sus principales preocupaciones, demandas. Ese otro 50 por ciento son casi otros 100 temas, desde los animales, los impuestos, las ciudades, la descentralización”, explicó Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. En tanto, en los principales hallazgos del proyecto se destacaron cinco tópicos definidos como narrativas transversales dentro del proceso, que coinciden a pesar de la diversidad de los temas particulares. Estas narrativas son la diversidad, que se enmarca en un ambiente de respeto para compartir la variedad de opiniones. También la incertidumbre en la vida de las personas, pero también la esperanza existente ante un posible cambio social, de trato y de mejores instituciones. A esto se suma el valor de la participación ciudadana a pesar de los temores que rodean a las personas a la hora de opinar, y también el anhelo de un funcionamiento diferente de la política. “Hay un anhelo muy grande de mayor ética pública. No sale esa palabra en explícito pero creemos que resume bien lo que tantos participantes nos compartieron, donde hay un anhelo de que el Estado funcione mejor, de que la política funcione mejor, de que la clase política funcione mejor pero subiendo este estándar en mérito, en conexión con la ciudadanía, en conocer la realidad de las personas, en haber trabajado por los territorios, en tener una política que cambie sus lógicas, sus prácticas”, comentó Valentina Rosas, subdirectora del proyecto. La voz de los constituyentes En la actividad convocada por las universidades participaron 101 de los 155 constituyentes electos, convirtiéndose así en la primera reunión masiva de quienes escribirán la nueva Constitución. Una vez conocidos los hallazgos y aprendizajes de “Tenemos que Hablar de Chile”, varios constituyentes manifestaron públicamente su valoración por el proyecto y la importancia que tiene como insumo para el proceso que se iniciará en las próximas semanas. Asimismo manifestaron que la metodología utilizada en esta proyecto es de suma importancia como antecedente para la participación ciudadana que se aspira a tener en la Convención Constitucional. “Creo que tenemos que sacar la convención del Palacio Pereira y de Santiago y llevarlo a los territorios, no solo por un tema simbólico sino también hay muchas personas que no tienen la posibilidad de organizarse o viajar a Santiago para ser escuchados. En este sentido es interesante ver las fórmulas para que ciertas voces que generalmente no son escuchas puedan tener un participación”, señaló el constituyente por la Región de Magallanes, Mauricio Daza. En tanto, Trinidad Castillo, representante del Distrito 5 de la Región de Coquimbo, señaló que estos resultados son una señal a los constituyentes: “Llamo a todos a un punto de encuentro, de apertura, de conocimiento, de disposición porque creo que esto en el fondo nos convoca a todos los constituyentes a lograr una constitución que realmente pueda garantizar los derechos fundamentales para construir el Chile que todos queremos”. Desde el distrito 9 de la Región Metropolitana, Arturo Zúñiga expresó que “si bien es muy importante el contenido que debe que tener la Constitución, creo que la forma en que nosotros debemos trabajar va a ayudar mucho, y palabras como diálogo, paz, participación, respeto son palabras que, tal como hoy han estado presentes, debemos utilizarlas la mayor parte del tiempo”. El detalle del encuentro se puede revisar en el canal de Youtube de Tenemos que Hablar de Chile, mientras que el informe completo de los resultados del proceso se encuentran disponibles aquí.

