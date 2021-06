CentroArteAlamedaTV estrena tres películas sobre veganismo

El veganismo se encuentra en pleno auge, se estima que 5% de la población mundial es vegetariana o vegana, esto corresponde a unos 375 millones de personas. En Chile, la última Encuesta Nacional del Medio Ambiente (realizada entre 2017 y 2018), dirigida por el Ministerio de Medio Ambiente reveló que aproximadamente 1 millón y medio de chilenos no consumen carne en su dieta diaria (el 6% de la población). “El veganismo es una filosofía y forma de vida que busca excluir, en la medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales para alimentación, vestimenta o cualquier otro propósito”, así define el movimiento la American Vegan Society fundada en 1944 por los ingleses Donald Watson y Elsie Shrigley. Sin duda, la discusión en torno al consumo de carne se está dando alrededor de todo el mundo como una cuestión urgente de analizar y proponer como nuevo estilo de vida. Centro Arte Alameda, constantemente, se encuentra en el análisis de los fenómenos sociales y por medio del cine busca que estos se visibilicen e invita a su comunidad a reflexionar en torno a estos. Este jueves 3 de junio estrenamos en nuestra Sala de Cine virtual en centroartealameda.tv tres documentales del activista y documentalista alemán Marc Pierschel: LIVE AND LET LIVE (2013), THE END OF MEAT (2017) y BUTENLAND (2019). Esta plataforma de cine arte online cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estas películas analizan y proponen que el veganismo crezca cada vez más y de esta manera, además de poner fin al maltrato animal, se ponga la atención en la realidad contaminante de la sobreproducción de ganado para consumo humano ya que esta contribuye al cambio climático, la contaminación atmosférica, la degradación de la tierra, del suelo y del agua, y la pérdida de la biodiversidad. Importante destacar que la FAO incluyó en el año 2015 las carnes procesadas industrialmente en la lista de productos potencialmente cancerígenos. Los estrenos, además, se enmarcan en el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio en todo el mundo. El cine y activismo de Marc Pierschel El sociólogo, documentalista y activista alemán Marc Pierschel, ha sido fundamental en la investigación y visibilización del veganismo en el mundo. Sus películas han sido vistas por millones de personas y abren una nueva perspectiva de vivir en comunión con los animales y el medio ambiente. Además, ha editado libros de cocina vegana a modo de incentivar el cambio de hábitos de la población. Sobre las películas que estrenaremos en centroartealameda.tv podemos contarles que LIVE AND LET LIVE (2013) es un documental que examina nuestra relación con los animales, la historia del veganismo, y las razones éticas, ecológicas y saludables que llevan a distintas personas a ser veganas. Con esta podremos conocer mejor cómo ha sido el proceso de transformación de la mano del veganismo. Es una suerte de introducción a este fenómeno social. THE END OF MEAT (2017), por su parte, invita a preguntarnos ¿Cómo sería nuestro mundo si no comiéramos más carne? Este es un documental sobre la visión de un mundo sin carne, que presenta a filósofos, científicos, artistas y activistas que abordan alternativas para la convivencia de humanos y animales. En “EL FIN DE LA CARNE”, el cineasta Marc Pierschel se atreve a mirar hacia un futuro sin carne y sus efectos sobre el medio ambiente, los animales y nosotros mismos. Allí conoce a Esther, una cerda doméstica que ha puesto completamente patas arriba la vida de dos canadienses y habla con Los pioneros de la revolución vegana en Alemania, visita la primera ciudad vegetariana en India, se encuentra con “animales de granja” rescatados en libertad, se encuentra con científicos que están investigando carne sin animales que se supone revolucionará el mercado mundial de carne de 600 mil millones y mucho más. Finalmente, en BUTENLAND (2019), nos invita a conocer el caso profundamente humano y compasivo de Jan Gerdes, un productor lechero alemán, que cría treinta vacas en su granja en el norte del país germano y vende con éxito leche y queso orgánicos. Sin embargo, comienza a luchar con su conciencia cuando tiene que vender sus vacas al matadero debido a que la producción de leche ha disminuido. Decide renunciar a su finca. El día en que todas las vacas deben ser llevadas al matadero, no hay lugar para las últimas doce. En lugar de pedir un nuevo transporte, él y su compañera Karin Mück deciden mantener las vacas en la granja. Este es el nacimiento de Hof Butenland, el primer establo de vacas de Alemania. En Butenland, muchos antiguos “animales de granja” viven a la altura de los ojos de la gente, sin tener que obtener ningún beneficio. Una convivencia pacífica que parece casi utópica. Con su proyecto, Jan Gerdes y Karin Mück están diseñando un contramodelo radical a la ganadería, en el que las necesidades de los animales están en el centro, lejos de cualquier interés económico. El film impactó al mundo y fue galardonado con el Premio GRANIT de Cine Documental en el Festival Internacional de Cine de Hof 2019. Sobre la suscripción a CENTROARTEALAMEDA.TV La plataforma centroartealameda.tv ya suma cientos de suscriptores. Por el precio de una entrada podrán acceder a un catálogo seleccionado con el sello del Centro Arte Alameda, y que cuenta con películas internacionales exclusivas para Chile. Cada semana se contará con un nuevo estreno. Los valores son: $3.890 mensual con tarjeta de crédito.

$4.290 mensual otros medios de pago.

