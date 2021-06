Rafael Prohens y urgencia a matrimonio igualitario: “El gobierno nos creó un problema”

El presidente de Renovación Nacional reconoció que hubo sorpresa en la coalición con este anuncio y recalcó que no era el momento para poner el debate sobre la mesa. "Efectivamente hay molestia en Chile Vamos porque no era el minuto para poner un pelo más a la sopa", recalcó.

“No nos gusta que nos sorprendan. Todos fuimos sorprendidos dentro de la coalición con el anuncio y cada uno lo tomará de acuerdo a sus valores y su pensamiento. Los temas valóricos son complicados, entiendo a quienes defienden una postura y quienes están al otro lado. Hoy es una sociedad distinta y yo legislo para esa sociedad que necesita una solución respecto de este tema. Pero efectivamente hay molestia en la coalición, no era el minuto para poner un pelo más a la sopa“, afirmó el presidente de Renovación Nacional, Rafael Prohens, respecto del anuncio de poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario hecho por el Presidente Sebastián Piñera. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, el parlamentario se refirió a una de las hipótesis que han surgido respecto del anuncio, que habla de una eventual interferencia indirecta en la carrera presidencial al interior de Chile Vamos, en ese sentido, Prohens señaló que “es segunda vez que a Joaquín Lavín le pasa lo mismo. Cuando compitió con Lagos, el ministro Andrade puso en el debate un tema de ley de trabajo que complicó mucho a Joaquín y que le terminó costando la elección, hoy se repite la misma historia y por lo tanto creo que el momento no fue el adecuado. No sé si el Presidente tiene un candidato, pero finalmente este es un tema que tampoco será la ley Piñera, es un proyecto que viene de la administración de Michelle Bachelet, entonces, puede que tenga que ver con esa hipótesis”. “Uno tiene que enfrentar las situaciones tal como están y ser capaz de hacer una reingeniería electoral para poder ver cómo se sale de este tema y esa es la tarea que tienen todos los candidatos presidenciales. Yo soy de los que trato de seguir avanzando y no quedarme pegado en los temas, es un hecho que tendremos que legislar y cada uno debe acomodarse a las circunstancias. Que no fue lo más óptimo, no lo fue por ningún punto de vista, porque es un tema complejo y el gobierno nos creó un problema“, agregó Prohens. El senador de Renovación Nacional se refirió además a las críticas respecto de las demoras en las ayudas entregadas por el Ejecutivo. Al respecto afirmó que “todas las voces y las críticas lo que han hecho es ayudar. Chile nunca ha tenido una ayuda social para la gente de clase media, siempre los enfoques estuvieron en la gente más vulnerable. Cuando aparece la crisis, el gobierno parte haciendo un registro de la gente de clase media que no existía. Hoy la Ficha de Protección Social debe estar desde que la persona nace y posteriormente irla guiando respecto de cómo se va desarrollando, pero no puede ser que luego de esta experiencia no tengamos una ficha de toda la sociedad chilena”. “Yo lo veo desde otro punto de vista y esto no es empatar, cuando pasaron los aluviones acá en el norte, el gobierno no estaba preparado para ayudar a toda la gente afectada. Entonces esto se ha repetido, hoy es masivo, pero en el futuro, con toda la información que hay esto no debería ocurrir nunca más, pero reconozco que se ha llegado tarde en algunas materias”, agregó Prohens. Finalmente, respecto de la solicitud de algunos parlamentarios de Renovación Nacional para que exista ‘libertad de acción’ de cara a las primarias presidenciales, el senador Prohens sostuvo que “esto es muy simple, todos los parlamentarios y militantes del partidos conocen los estatutos y los estatutos dicen que cuando Renovación Nacional tiene un candidato propio no existe la libertad de acción. Me llama la atención que parlamentarios que deben conocer esto insistan en algo que no se les va dar, al menos mientras yo sea presidente”. “Ellos pueden votar por quién quiera, pero que el partido de libertad de acción, pese a que el Consejo General aprobó un candidato con más del 70 por ciento, es quitar el piso al candidato, independiente de quién sea”, recalcó.

