Tarde pero adecuado: expertos en salud valoran restricciones aplicadas a pase de movilidad

Las instrucciones iniciales establecían que el pase de movilidad generaba libre tránsito en todas las fases del Plan Paso a Paso, es decir, si se vivía en una comuna en cuarentena no había problemas en moverse en fase 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos y un aumento de contagios que mantiene las cifras sobre los 8 mil casos diarios en los días de mayor testeo, este jueves el ministro de Salud, Enrique Paris, anunció cambios en las restricciones de este documento, estableciendo que quienes se encuentren en cuarentena solo podrán utilizar este pase en su comuna, mientras que quienes estén en una fase superior no podrán viajar a las comunas de paso 1. Sobre esta decisión, el médico y académico de la Universidad de Chile, Juan Pablo Vilches, especialista en Unidades de Emergencia, valoró que desde el Ministerio de Salud se hayan acomodado a las circunstancias actuales de la pandemia. “Si bien en las cuarentenas la movilidad no ha bajado tanto como en el pasado y es verdad que la gente necesita moverse, movilizarse, este no era el momento. Quizás si se hubiese planteado en un par de semanas o meses después, un semestre, pero este momento era muy malo epidemiológicamente, así que qué bueno que el Ministerio se puso un poco más estricto con la libertad del pase porque las UCI las vemos ya prácticamente colapsadas”. Sin embargo, Vilches aclaró que siempre se podría avanzar un paso más y el pase podría haber sido suspendido por un par de semanas hasta tener mayor seguridad en su implementación. “El momento favorable será cuando se muestre una baja sostenida de los contagios, entonces plantear el pase en este momento en que todavía estamos en el peak y no sabemos cuándo será el descenso, es una mala estrategia sanitaria”. Por su parte, Viviana Ulloa, subdirectora del Departamento de Atención Primaria de Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, reiteró que lanzar este pase fue “una decisión apresurada”, pero que ya que se puso en marcha debió existir una rectificación. “No debiese haberse implementado, y ya que se hizo me parece que dados los antecedentes que hoy tenemos, de las ocupaciones de las salas de camas UCI sumado a la dificultad que estamos teniendo para implementar adecuadamente la estrategia de testo, trazabilidad y aislamiento, que se ha visto aún más exigida y presionada dado que empezamos a implementar test rápidos y hemos encontrado muchos casos, es necesario decir hoy no al pase de movilidad y evaluar posteriormente su implementación”. Junto a ello la académica de la Universidad de Chile lamentó que nuevamente el Minsal tenga problemas con la comunicación de riesgo, dado que esto repercute directamente en la vida de la ciudadanía. “Ha sido algo reiterado y finalmente repercute en que las personas no entienden cuál es el riesgo y las medidas apropiadas. En segundo lugar nos muestra, lamentablemente, un Ministerio que no aprovecha la experiencia de otros países para ir imitando sus huellas, sino que trata de hacer cosas distintas que finalmente, además de confundir a la comunidad, también hace que nuestro Ministerio vaya perdiendo credibilidad, confianza y eso es super grave”. Ulloa comentó que el Minsal cuenta con una potencia y respeto que no tienen los ministerios en otros países, rol que se pone en peligro con estas acciones: “Es super válido que uno dé un paso hacia adelante y se dé cuenta que se equivocó y da dos hacia atrás. Creo que eso es un gesto de humildad y está bien, pero cuando esto es reiterado uno se lo cuestiona”, explicó. La funcionabilidad de las cuarentenas La implementación del pase de movilidad también puso en cuestionamiento la funcionalidad de las cuarentenas, dado que se permite mayor movimiento más allá de las restricciones de la fase. Este jueves el Minsal dictaminó que varias comunas, entre ellas algunas de la RM, regresen a fase 1 ante el aumento de contagios. Sobre su efectividad, Viviana Ulloa señaló que estas ya no tendrán mayor sentido pues habrá movilidad. “Aquí hay contradicciones y mala comunicación de riesgo. Estoy en cuarentena, pero tengo pase y salgo, no se entiende, no sé si alguien lo logra entender. Esto hace mal a toda la comunidad y en particular a quienes escuchan solo el mensaje y no indagan a posterior por diferentes razones, es una confusión. No me parece que esto vaya a tener un impacto favorable para el control de la pandemia”, explicó. En tanto, el médico Juan Pablo Vilches expresó que la efectividad de esta medida radicará no en la movilidad de quienes están obligados a salir, sino en la restricción de apertura de algunos lugares. “En fase 1 lo que se hace es principalmente restringir los comercios no esenciales, la gente va a poder seguir yendo al supermercado, la gente informal va a salir a hacer su trabajo, en las comunas con situación más vulnerable la movilidad ha estado bastante alta respecto de las comunas más favorecidas. Volver a fase 1 no modifica esas actitudes pero modifica el ser o no comercio esencial que implica juntarse con gente, en aglomeraciones”. A ello agregó que “el conflicto es hacer reuniones de hartas personas, el aforo en lugares no esenciales como bares, pubs, restaurantes, mall. Ya se observó que esa apertura de los comercios previo al día de la madre trajo consigo un aumento de casos, entonces el volver a fase 1 no disminuye tanto la movilidad de gente que obligatoriamente necesita moverse pero implica el cierre de comercio no esencial para evitar esas reuniones”. El colapso Desde hace ya varias semanas las comunidades médicas han advertido la sobrecarga que viven los servicios de salud, especialmente las urgencias y las Unidades de Cuidados Intensivos, donde ya quedan muy poca camas disponibles. En este contexto es que el diputado Miguel Crispi (RD), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara y representante del distrito 12, visitó este viernes el Hospital Sótero del Río, para conversar con las y los funcionarios y conocer el terreno el trabajo que están realizando para enfrentar esta nueva ola de casos de COVID-19 y pacientes UCI. “Hoy visitamos el Hospital Sótero del Río y es importante que la gente sepa que no hay camas críticas disponibles. La Urgencia está haciendo lo imposible para atender a más personas, pero la verdad es que el esfuerzo de los funcionarios llega un momento que no va a ser suficiente”, manifestó el parlamentario. Además señaló que “el llamado al Gobierno es claro y lo hemos reforzado durante meses. Hay que cambiar la gobernanza de esta pandemia. Es necesario que el Gobierno enfrente esto con una política de Estado, reuniéndose con la Mesa Social, con el Consejo de Expertos, los parlamentarios y las distintas instancias que puedan colaborar para poner sobre la mesa mejores ideas y generar mayor confiabilidad y adhesión por parte de la ciudadanía. Si de esta no salimos todos juntos, va a ser muy difícil hacerlo”. Ante este escenario epidemiológico el llamado de las autoridades así como también de los y las funcionarias de salud es a realizar solo actividades esenciales, junto a no olvidar las medidas de cuidado personal como el lavado de manos, uso de alcohol gel y mascarilla.

