Fiscal Nacional se abre a posible amnistía a detenidos en el marco del estallido social

Este sábado, en entrevista con El Mercurio, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se refirió al proyecto de ley que plantea un indulto para los presos del estallido social y señaló que no es posible aplicar tal figura, sin embargo, sí expresó apertura respecto de una ley de amnistía para quienes son investigados por delitos menores. En la entrevista, la más alta jefatura del Ministerio Público aseguró que en el caso de “hechos violentos no es posible pensar en indulto ni amnistía, porque es una muy mala señal. Es normalizar la violencia en las manifestaciones”. Agregó que con esto se podría entender que hay una promoción de “una situación incontrolable en el futuro: manifestaciones usando bombas molotov, civiles disparando a manifestantes”. Abbott explicó que, según su punto de vista, una ley de amnistía para aquellas personas imputadas por delitos me menor envergadura podría ser una alternativa de salida “con el objetivo de que las personas no queden con antecedentes penales en algún tipo de delitos, como los desórdenes, daños simples, uno podría entender que en el contexto de una revuelta se detuvo a ciertas personas y se las pasó a control de detención y fueron condenadas por estos delitos de menor entidad, bien, para que no queden con antecedentes penales”. Por otro lado, rechazó la idea de un indulto general, especialmente considerando aquellas causas en las que existen condenas altas y por hechos calificados como graves por el órgano investigador y el Poder Judicial, al mismo tiempo que pidió dejar de usar el concepto de presos políticos en nuestro país, ya que aseveró que en Chile, hasta ahora, no existen detenidos “por sus ideas. Las personas están presas por los hechos delictuales graves en los que incurrieron”. Respecto del la idea anunciada por el presidente Piñera en su Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, de crear una Fiscalía Especializada en delitos contra los Derechos Humanos, el Fiscal Nacional valoró el anuncio en orden a que haya más posibilidades de llevar adelante investigaciones que permitan esclarecer la existencia o no de una “política sistemática de violaciones de los DD.HH”.

