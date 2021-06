Defensora del agua Verónica Vilches es nuevamente amenazada de muerte

La defensora del agua, Verónica Vilches, fue amenazada de muerte este lunes, situación que se registra por segunda vez en solo cuatro meses. “Muerte a Verónica Vilches”, fue la frase que se rayó durante la madrugada en la oficina de la APR que dirige. La dirigenta social, que preside el comité de agua potable rural de la localidad de San José, en la comuna de Cabildo, provincia de Petorca, había sido amenazada ya en febrero pasado de la misma forma, con un rayado anónimo. Ante estas amenazas actores políticos y defensoras y defensoras medioambientales han manifestado su apoyo a Vilches, y también emplazaron a la justicia para investigue los hechos. La amenaza hacia Verónica Vilches se da en medio de la campaña que está llevando adelante Amnistía Internacional Chile en defensa de dirigentas del agua que han sido hostigadas y amenazadas por su labor. ¿”Funciona” la justicia? El 12 de Febrero Vero Vilches fue amenazada de muerte con un rayado en la sede de agua potable rural dónde trabaja. Ayer alguien, la MISMA PERSONA, volvió a hacerlo ¿¡Hasta cuándo hay que aguantar tanto abuso, tanto maltrato?!

Que no pase piola, por favor pic.twitter.com/yTRGO43oCt — Matías Asun (@matiasasun) June 7, 2021 Según se reportó en el lanzamiento de la campaña, la dirigenta del APR de San José ha experimentado hechos de este tipo desde hace ya varios meses. “Yo iba hablando por teléfono con audífonos. Un hombre me habló con tono alto, pero al darse cuenta de que yo hablaba con alguien me pidió disculpas y me solicitó que no comentara nada de lo sucedido. Los vidrios eran polarizados, así que solo alcancé a ver al conductor. Al día siguiente un carabinero de civil llegó hasta mi casa. Nuevamente me pidió disculpas y me solicitó que no contara nada de lo sucedido la noche anterior. Yo acepté en esa oportunidad pensando en proteger a mi familia”, comentó la dirigenta sobre situaciones anteriores. Asimismo sobre el ataque vivido en febrero, señaló que “tras esto, y sin haber dado ningún tipo de aviso, llegan a mi casa un teniente y dos policías. Vienen a tomar declaración de lo ocurrido. En ese momento me increpan por no haber ido a denunciar. Yo le expliqué que aún estaba en shock. Con todo lo vivido, la angustia y pena, perdí la voz durante unas horas”. Según reportó Amnistía Internacional, en marzo la PDI de Los Andes informó a través de un llamado telefónico a Verónica Vilches que el caso sería archivado porque no había pruebas. Sin embargo, otro PDI llegó a su domicilio y la citó para declarar en la Comisaría de La Ligua. A la fecha, no hay novedades con respecto a la investigación que está en Fiscalía.

