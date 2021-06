Fabiola Campillai sobre postergación de juicio a excarabinero: “Para el delincuente hay más garantías que para las personas dañadas como yo”

Durante la semana pasada, la Fiscalía notificó a las abogadas de Fabiola Campillai sobre la prolongación del período de respuesta a la petición de la defensa del ex carabinero Patricio Maturana – identificado como el autor del disparo de bomba lacrimógena que dejó ciega a Fabiola- para posponer la investigación, definición que estaría recién en septiembre próximo. Sobre este tema, Radio Universidad de Chile conversó con Fabiola Campillai quien manifestó su intención de que el juicio sea realizado durante este año, enfatizando en que no se quedarán tranquilos hasta que “se haga justicia”. Asimismo, Fabiola no escondió su malestar con el Ministerio Público debido a la decisión de seguir aplazando el juicio, ya que para ella se estaría alejando su principal objetivo, que es poder tener una resolución próxima, a más a tardar a fin de año. “El juez está aplazando el tema del juicio, ya que está dando una respuesta en cuatro meses más y eso no puede pasar, él debió hacer la audiencia enseguida para ver si le daba o no plazo a la fiscal. No nos sirve, en cuatro meses va a decir si dio más plazo o no y vamos a terminar el año y no va a pasar nada con el juicio”. La molestia principal de Fabiola Campillai estaría en el hecho que al seguir aplazando el juicio solo se beneficiaría al excapitán de Carabineros, ya que él sigue cobrando su sueldo institucional y los meses que lleva en presión domiciliaria serán descontados en su condena. “Entendemos que él esta cumpliendo un arresto domiciliario, y los años de pena que le den, se le van a descontar todos estos años que ha estado en su casa tranquilamente, recibiendo su sueldo de carabinero porque él fue sólo apartado de la institución, él sigue siendo carabinero, entonces sigue como en vacaciones con una abogada muy buena que lamentablemente le pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. Incluso, le pusieron peritos propios para investigar, le han dado muchas garantías y para nosotros nada, esto está al revés, para el delincuente hay más garantías que para las personas dañadas como yo”, subrayó Fabiola comentó que seguirá insistiendo con una resolución próxima del juez, junto con anunciar el inicio de una fuerte campaña en redes sociales con el hashtag #JusticiaParaFabiolaCampillaiAhora, donde busca informar a la ciudadanía del estado actual de su causa judicial, la iniciativa ha tenido un gran respaldo popular tanto a nivel nacional como internacional. “La gente nos está ayudando para alzar la voz y pedir justicia, hoy a las 7 se lanza una campaña donde la gente se saca una foto tapándose los ojos con un pañuelo rojo, se va a lanzar por todas las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Tenemos mucha gente que ha acogido nuestra petición del norte, del sur, hasta incluso de fuera de Chile”, finalizó. A un año y medio del ataque a Fabiola Campillai, el agresor violador de ddhh, ex Coronel de @Carabdechile Patricio Maturana Ojeda sigue impune y su juicio se sigue posponiendo. #JusticiaParaFabiolaCampillaiAhora #JusticiaParaFabiolaCampillayAHORA pic.twitter.com/c6k2PIGMOD — Karina Nohales (@KarinaNohales) June 7, 2021

