Karina Oliva: “Hay un sesgo de machismo y clasismo en sectores de la centro izquierda”

“La política todavía se está adaptando a esta conversación totalmente abierta y choca. Eso no quiere decir que esté bien, estamos en una fase de ver cómo se está construyendo este sistema de apertura y todo esto se está evaluando“, afirmó la candidata a Gobernadora Regional Metropolitana, Karina Oliva, a propósito de las acusaciones o cuestionamientos que ha recibido en redes sociales, a una semana de la elección. Recordemos que Oliva ha sido cuestionada por su contendor, el demócrata cristiano, Claudio Orrego por su apoyo a un candidato a concejal de La Pintana acusado de violencia intrafamiliar y también por aceptar el apoyo del excandidato a gobernador, Pablo Maltes. Esto último le significó cuestionamientos incluso de su sector, como el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric. En ese sentido, en conversación con el director de Radio Universidad de Chile Patricio López, señaló que si bien públicamente pareciera existir un poco de desorden al interior de la campaña de Oliva, esto también es propio de la postulación de Claudio Orrego “tiene una senadora (Ximena Rincón) que acusa que a su partido de que le falta dignidad. Están las pugnas también entre el Partido Socialista y el PPD por los apoyos que ha recibido Orrego del Partido Republicano (…) Estamos en una fase donde se ha caído el sistema de creencias respecto de los partidos y se está construyendo un nuevo modelo de participación”. En esa línea recalca que “en mi campaña he visto una situación más ordenada que desordenada, con candidatos presidenciales inscritos a una primaria legal y ambos me han acompañado y eso ha sido muy bueno para Apruebo Dignidad y me siento orgullosa de ser parte de aquellos que lograron articular a dos sectores de la izquierda importantes y que antes no dialogaban”. Respecto de las acusaciones en su contra, la candidata a gobernadora recalcó que “hay un sesgo de machismo y de clasismo en sectores de la centro izquierda porque te aseguro que esto pasa con otra persona, incluso del Frente Amplio y no se verían los comentarios que se han hecho. Lo positivo es que estas cosas no me derrumban, enfrentar la discriminación por clase o género es algo a lo que me he acostumbrado desde pequeña. Yo soy dueña de mis convicciones y eso es lo más importante para mí”. Respecto de sus propuestas para el cargo, Karina Oliva afirmó que “cuando hablamos del gobierno regional es que no nos pondremos límites. Tenemos claro el diagnóstico de los problemas, pero lo que haremos será construir las condiciones para mejorar y que la calidad de vida de las personas avance”. “Nuestra primera medida será exigir la detención de las obras del proyecto Alto Maipo, porque es un proyecto que nos dejará un desastre históricos y revisaremos todos los proyectos medioambientales que estén en curso. Presentaremos propuestas de conversión energética y trataremos de proteger de verdad a las Pymes”, agregó Karina Oliva. La candidata a gobernadora regional se refirió además a la incertidumbre que existe respecto de las reales atribuciones que tendrá el cargo al cual postula. Al respecto señaló que “aquí hay una acción de desidia deliberada por parte del Ejecutivo” y añadió que “si bien no podremos trabajar directamente en términos de seguridad pública, sí podemos generar programas que apunten a las determinantes sociales de fenómenos como la delincuencia”. En ese sentido recalcó que “una de las tareas más grandes será construir el imaginario de lo que es la figura de la gobernadora regional. Me refiero a que se tiene que definir si esta figura será solo un administrador o irá por más y nosotros estamos decididos a ir por más (…) Nuestro rol será construir un lugar donde la gente tenga prioridad y protagonismo”.

