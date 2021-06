2ce8146177

Covid-19 Nacional José Miguel Bernucci, Colegio Médico: "El aumento de camas críticas es insostenible" El secretario nacional del gremio, José Miguel Bernucci, indicó que si bien existe infraestructura y ventiladores mecánicos, no se cuenta con personal capacitado para atender más camas UCI. Al contrario, llamó a revisar las medidas restrictivas y el Plan Paso a Paso. Diario Universidad de Chile Miércoles 9 de junio 2021 12:12 hrs.

No hay posibilidad de incrementar las camas críticas, planteó en conversación con el periodista Claudio Medrano el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. Esto luego de la insistencia planteada por el Ministerio de Salud de reconvertir camas de otras secciones de la red asistencial en camas críticas para enfrentar esta nueva ola de contagios de Covid 19 en nuestro país. El especialista indicó que “el aumento de camas críticas es insostenible, principalmente porque si uno hace un análisis de lo que fue la primera ola, la limitante del aumento tenía que ver con la falta de ventiladores. Eso se ha soslayado después de un año de pandemia y probablemente ha sido una de las cosas buenas, eso también hay que señalarlo, que ha hecho el Gobierno. Sin embargo hoy día ya no tenemos tanto problema con los ventiladores. Hoy día la limitante mayor son los recursos humanos. La verdad es que un ventilador mecánico o una unidad de paciente crítico no es una máquina que uno puede poner de prendido y apagado y conectar al paciente para que se pueda manejar”. Bernucci comentó que la capacitación del personal que atiende en las salas críticas es de largo aliento, considerando que un médico tiene una formación de entre diez a 12 años, mientras que una enfermera y un kinesiólogo pasan entre cinco y seis años preparándose para asumir estas tareas. “Basar el manejo de la pandemia en aumentar las camas cuando aumente la demanda como está pasando en este invierno, la verdad es que es ilógico y en realidad no resiste ningún análisis”, comentó Bernucci en la primera edición de Radio Análisis de Radio Universidad de Chile. Reformular el Plan Paso a Paso Para el dirigente del Colegio Médico, lo que se requiere es revisar los alcances de las medidas adoptadas hasta ahora por la autoridad y rediseñar las medidas de bajo y alto riesgo. Esto porque existe claridad que es en Fase 2 del Plan Paso a Paso donde se generan los mayores contagios a raíz de la apertura de una sola vez de colegios, malls, bares, restaurantes y otros recintos de alta aglomeración de público. “Las actividades de alto riesgo no se pueden realizar en un mal momento epidemiológico y eso es lo que no ha entendido la autoridad. Las actividades como ir a un mall, el transporte público, bares y restaurantes, los casinos, los gimnasios, esas actividades en un mal momento epidemiológico no se pueden realizar. Y es ahí donde justamente falla el Plan Paso a Paso. Porque si uno analiza los datos, probablemente en Fase 1 sí hay una baja de casos y eso quiere decir que las cuarentenas sí han funcionado. El problema es que han funcionado en un tiempo demasiado prolongado”, precisó José Miguel Bernucci. Para el médico, “el manejo de la pandemia depende de cortar los contagios, de evitar los contagios, de evitar que las personas se contagien, que es la única forma de evitar que las personas tengan que llegar al hospital y que termine falleciendo. Y en ese sentido, lamentablemente volvemos a lo básico que tiene que ver con la trazabilidad, que tiene que ver con el aislamiento y que tiene que ver con las medidas restrictivas cuando el escenario epidemiológico sea peor. Pero lo que hemos visto es que nuestra trazabilidad está muy débil, por los suelos y no ha crecido, y lo segundo es que lamentablemente las medidas sanitarias restrictivas, sobre todo en los malos momentos epidemiológicos están basadas en un Plan Paso a Paso que está absolutamente muerto”. Respecto de la renovación del Estado de Excepción Constitucional, Bernucci comentó que esta medida debe ser renovada pero separando la aplicación del toque de queda y las de apoyo económico y otros beneficios a la población que se pueden implementar gracias a esta normativa.

“Lamentablemente y más allá del toque de queda, todas las otras medidas sanitarias como la integración de la red público-privada, el dictar cuarentenas u otras medidas económicas como el posnatal de emergencia, sí requieren del Estado de Excepción Constitucional. Entonces, la verdad es que habría que separar la conversación entre lo que es Estado de Excepción Constitucional y toque de queda, porque se nos va a generar un problema que muchos parlamentarios por no querer el toque de queda van a rechazar el Estado de Excepción Constitucional”, indicó el dirigente médico. Finalmente, precisó que los toques de queda se deben revisar porque “como está actualmente, un toque de queda único, nacional, con una hora para todo el país, la verdad es que no responde a una lógica sanitaria. La verdad es que el toque de queda pudiera eventualmente tener algún beneficio para evitar las fiestas clandestinas o para evitar estas juntas sociales durante la noche (…). En comunas que están en Fase 3, 4 y 5, que tienen mejor situación epidemiológica, la verdad es que este toque de queda no tiene ningún asidero”.

