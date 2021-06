aba1fa48dc

a3d01978a6

Política Claudio Orrego: “La justicia social no solo hay que declararla, hay que hacerla” El candidato a gobernador descartó que los apoyos de ciertos personeros de la derecha impliquen que él representa una defensa al modelo neoliberal y aseguró que no es posible endosar los votos de un candidato a otro. Diario Uchile Jueves 10 de junio 2021 15:07 hrs. Me Gusta Compartir

Como un intento por caricaturizar su candidatura calificó Claudio Orrego las críticas por el apoyo que han expresado algunos personeros de Chile Vamos como carta a la gobernación por la Región Metropolitana en la segunda vuelta que se llevará a cabo el domingo donde enfrentará a la candidata de Comunes, Karina Oliva. En conversación con el periodista Claudio Medrano en el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el candidato demócrata cristiano indicó que el intento es por desdibujar su campaña, aunque indicó que a diferencia de ellos, Oliva recibió públicamente el apoyo del ex candidato a gobernador del Partido Humanista, Pablo Maltés, lo que le ha significado más de un problema. “Nosotros cumplimos nuestra palabra pues dijimos que no tocaríamos ninguna puerta de partidos ni hablar con candidatos y lo cumplimos. El único pacto que ha habido es el de Karina Oliva con Pablo Maltés que hartos problemas le ha traído en su propio espacio por las controversias entre Maltés, Pamela Jiles y los candidatos del Frente Amplio, pero creo que nadie es dueño de los votos. Miremos lo que pasó en primera vuelta cuando Pamela Jiles trató de endosar su popularidad a su pareja y no pudo, menos podrá Pablo Maltés endosar los votos a Karina Oliva, la gente es libre y esto es super líquido”, comentó el ex intendente metropolitano. Orrego agregó que en las dos elecciones que se ha enfrentado a Karina Oliva, él ha salido vencedor, “y no con los votos de la derecha, sino con los de la gente. Así que si el domingo gano, no será porque esas personas, a título individual han dado su apoyo, porque también lo han hecho otras personas como el montañista Mauricio Purto, actores como Alejandro Goic o Cristian Campos, el doctor Ugarte o la ecologista Marianne Miller. Si algo hemos logrado, como los buenos líderes en el territorio, es ir mucho más allá de las fronteras tradicionales del mundo político y eso, creo que en política no es un defecto, es una virtud”, añadió. En materia de las atribuciones de los Gobernadores Regionales que son limitadas y a la vez funcionarán en conjunto con los delegados presidenciales, que representan al Presidente de la República en la región, Orrego explicó que si esa figura designada por el Ejecutivo asume que la máxima autoridad regional ya no será él, sino que será el gobernador con legitimidad democrática y entiende que debe existir coordinación para trabajar por la región, la convivencia debería ser pacífica. “Si, por el contrario, el delegado pretende reemplazar y disputar el espacio político con el Gobernador, vamos a tener conflicto. La autoridad política es la que manda, más allá de lo que digan las atribuciones y, en ese ámbito, mi postura es que no hay tanto como para decir que lo haremos todo, ni tan poco como para no hacer nada. Los recursos estarán en el Gobierno Regional y el Delegado no tendrá un peso. La facultad del Plan Regulador Metropolitano, de coordinar los servicios públicos en la región, la legitimidad política y también el ser contraparte del Gobierno de turno, porque uno se debe a la región y no a su partido. Eso quedará en evidencia, cualquiera sea el próximo gobierno, con los gobernadores elegidos democráticamente”, estimó. Requerido en materia de seguridad ciudadana, ámbito en que efectivamente las atribuciones están radicadas en el Delegado Presidencial y que es una de las principales preocupaciones de la población, Orrego reconoció que efectivamente no existe mandato directo del gobernador sobre la policía. Sin embargo, subrayó que al ser un cargo de elección popular el gobernador podrá “hacer planes de prevención del delito que es lo que más hace falta en Chile. La mejor política de seguridad es la que previene el delito, no solo la que persigue delincuentes y en eso nuestro país ha seguido un camino equivocado: el 90% de los recursos se gastan en la persecución de delitos, cárceles y sistema judicial y solo el 10% en prevención”. Otro tema que abordó durante la entrevista fue la necesidad de dar un enfoque multisectorial ante la delincuencia, ya que a su juicio “no sacamos nada con meter jóvenes a la cárcel, que han sido excluidos del sistema educacional y no tienen un oficio, si cuando están en la cárcel no hay herramientas para que, cuando cumplan su condena, salgan a ser personas de bien y no recaigan en la delincuencia. Esas son las cosas que sí se pueden hacer y estoy seguro que las policías van a reconocer en el gobernador a una autoridad políticamente legítima que tendrá la potestad práctica de convocarlos y trabajar juntos”, agregó. En cuanto a su apoyo previo al control preventivo de identidad por parte de Carabineros y sus declaraciones posteriores señalando que ello ocurrió previo a que se supiera de todas las irregularidades al interior de esa institución y que, por lo tanto, actualmente es necesario crear una nueva policía con lógica comunitaria e instalada sobre la base del respeto a los derechos humanos y con apego a la no discriminación, Orrego indicó que los próximos años serán muy complejos en esa materia. “Tenemos que reformar Carabineros porque los casos de corrupción y de violaciones a los DD.HH. dejaron de ser hechos aislados. Hemos descubierto una teoría de la defensa corporativa, de ocultar la información y que el auto control no sirvió. Por eso creo que primero que todo, una reforma a Carabineros requerirá una intervención externa y eso hay que decirlo abiertamente. No creo que la reforma pueda venir desde adentro, habida la magnitud de los casos que hemos visto en los últimos años: Pacogate, Catrillanca, Operación Huracán que no involucran a un solo carabinero de un retén, esto no es el caso del retén El Castillo con siete policías vinculados al narcotráfico, esto es una plana importante”, precisó.

Como un intento por caricaturizar su candidatura calificó Claudio Orrego las críticas por el apoyo que han expresado algunos personeros de Chile Vamos como carta a la gobernación por la Región Metropolitana en la segunda vuelta que se llevará a cabo el domingo donde enfrentará a la candidata de Comunes, Karina Oliva. En conversación con el periodista Claudio Medrano en el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el candidato demócrata cristiano indicó que el intento es por desdibujar su campaña, aunque indicó que a diferencia de ellos, Oliva recibió públicamente el apoyo del ex candidato a gobernador del Partido Humanista, Pablo Maltés, lo que le ha significado más de un problema. “Nosotros cumplimos nuestra palabra pues dijimos que no tocaríamos ninguna puerta de partidos ni hablar con candidatos y lo cumplimos. El único pacto que ha habido es el de Karina Oliva con Pablo Maltés que hartos problemas le ha traído en su propio espacio por las controversias entre Maltés, Pamela Jiles y los candidatos del Frente Amplio, pero creo que nadie es dueño de los votos. Miremos lo que pasó en primera vuelta cuando Pamela Jiles trató de endosar su popularidad a su pareja y no pudo, menos podrá Pablo Maltés endosar los votos a Karina Oliva, la gente es libre y esto es super líquido”, comentó el ex intendente metropolitano. Orrego agregó que en las dos elecciones que se ha enfrentado a Karina Oliva, él ha salido vencedor, “y no con los votos de la derecha, sino con los de la gente. Así que si el domingo gano, no será porque esas personas, a título individual han dado su apoyo, porque también lo han hecho otras personas como el montañista Mauricio Purto, actores como Alejandro Goic o Cristian Campos, el doctor Ugarte o la ecologista Marianne Miller. Si algo hemos logrado, como los buenos líderes en el territorio, es ir mucho más allá de las fronteras tradicionales del mundo político y eso, creo que en política no es un defecto, es una virtud”, añadió. En materia de las atribuciones de los Gobernadores Regionales que son limitadas y a la vez funcionarán en conjunto con los delegados presidenciales, que representan al Presidente de la República en la región, Orrego explicó que si esa figura designada por el Ejecutivo asume que la máxima autoridad regional ya no será él, sino que será el gobernador con legitimidad democrática y entiende que debe existir coordinación para trabajar por la región, la convivencia debería ser pacífica. “Si, por el contrario, el delegado pretende reemplazar y disputar el espacio político con el Gobernador, vamos a tener conflicto. La autoridad política es la que manda, más allá de lo que digan las atribuciones y, en ese ámbito, mi postura es que no hay tanto como para decir que lo haremos todo, ni tan poco como para no hacer nada. Los recursos estarán en el Gobierno Regional y el Delegado no tendrá un peso. La facultad del Plan Regulador Metropolitano, de coordinar los servicios públicos en la región, la legitimidad política y también el ser contraparte del Gobierno de turno, porque uno se debe a la región y no a su partido. Eso quedará en evidencia, cualquiera sea el próximo gobierno, con los gobernadores elegidos democráticamente”, estimó. Requerido en materia de seguridad ciudadana, ámbito en que efectivamente las atribuciones están radicadas en el Delegado Presidencial y que es una de las principales preocupaciones de la población, Orrego reconoció que efectivamente no existe mandato directo del gobernador sobre la policía. Sin embargo, subrayó que al ser un cargo de elección popular el gobernador podrá “hacer planes de prevención del delito que es lo que más hace falta en Chile. La mejor política de seguridad es la que previene el delito, no solo la que persigue delincuentes y en eso nuestro país ha seguido un camino equivocado: el 90% de los recursos se gastan en la persecución de delitos, cárceles y sistema judicial y solo el 10% en prevención”. Otro tema que abordó durante la entrevista fue la necesidad de dar un enfoque multisectorial ante la delincuencia, ya que a su juicio “no sacamos nada con meter jóvenes a la cárcel, que han sido excluidos del sistema educacional y no tienen un oficio, si cuando están en la cárcel no hay herramientas para que, cuando cumplan su condena, salgan a ser personas de bien y no recaigan en la delincuencia. Esas son las cosas que sí se pueden hacer y estoy seguro que las policías van a reconocer en el gobernador a una autoridad políticamente legítima que tendrá la potestad práctica de convocarlos y trabajar juntos”, agregó. En cuanto a su apoyo previo al control preventivo de identidad por parte de Carabineros y sus declaraciones posteriores señalando que ello ocurrió previo a que se supiera de todas las irregularidades al interior de esa institución y que, por lo tanto, actualmente es necesario crear una nueva policía con lógica comunitaria e instalada sobre la base del respeto a los derechos humanos y con apego a la no discriminación, Orrego indicó que los próximos años serán muy complejos en esa materia. “Tenemos que reformar Carabineros porque los casos de corrupción y de violaciones a los DD.HH. dejaron de ser hechos aislados. Hemos descubierto una teoría de la defensa corporativa, de ocultar la información y que el auto control no sirvió. Por eso creo que primero que todo, una reforma a Carabineros requerirá una intervención externa y eso hay que decirlo abiertamente. No creo que la reforma pueda venir desde adentro, habida la magnitud de los casos que hemos visto en los últimos años: Pacogate, Catrillanca, Operación Huracán que no involucran a un solo carabinero de un retén, esto no es el caso del retén El Castillo con siete policías vinculados al narcotráfico, esto es una plana importante”, precisó.