Gabriela Flores y manejo de la pandemia: “No se escuchó y nos parece que eso es no valorar la vida de las y los chilenos”

La presidenta da la Confusam criticó las medidas del Ministerio de Salud para paliar la crisis de disponibilidad de camas críticas. "No se valora la sobrecarga laboral de los trabajadores y no se buscan estrategias para poder ayudar" expresó.

En medio de una nueva ola de altos contagios y con la decisión de la autoridad sanitaria de retrotraer a todas las comunas de la Región Metropolitana Cuarentena Total, las críticas al Gobierno por el manejo de la pandemia se intensificaron de parte de especialistas y el personal de salud. La crítica situación de la red asistencial con solo 182 camas críticas disponibles a nivel país es un asunto que ha mantenido ocupadas a las autoridades sanitarias que plantearon recurrir a la Atención Primaria de Salud para resolver los apremios de los pacientes. Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, (Confusam) conversó con nuestro medio y explicó que esta última determinación de la cartera da Salud solo hace más complejo el enfrentamiento de la emergencia sanitaria para los trabajadores del área. Además criticó el relajamiento de las medidas de protección de la población que ha propiciado el Gobierno al implementar permisos que aumentan la movilidad. “Tenemos un sistema colapsado en la Región Metropolitana, al igual que en esta fecha el 2020. El Gobierno, en vez de haber preparado al país para lo que se venía, simplemente declara un pase de movilidad agravando la situación ya que la cuarentena con dicho pase, es inefectiva”. “Hay situaciones graves en el país, ejemplo de ello es lo que sucede en Aysén, Los Ríos, la región Metropolitana y algunas capitales de provincia como Los Ángeles, Rancagua o Puerto Montt. En la RM tenemos el mayor colapso lo que se demuestra en lo que está ocurriendo en el Hospital San José que contaba con 19 pacientes en ventilación mecánica en un servicio de urgencia y ventilar un paciente en un servicio de urgencia es el equivalente al dilema de la última cama. Los servicios de urgencia no son los lugares para mantener pacientes de esa gravedad, lo indicado es que estén en unidades de cuidados críticos”, señaló. Respecto de la iniciativa que permitiría habilitar recintos de la atención primaria con camas para pacientes Covid-19 mientras están a la espera de un espacio en UCI, Gabriela Flores indicó que ésta propuesta ya se había presentado el año pasado y que el problema sigue siendo el mismo: no hay personal de salud suficiente para llevar a cabo labores tan complejas en los pacientes. “En APS no entubamos, eso se hace en los hospitales. Las UOP son hospitalizaciones abreviadas de 24 o 36 horas mientras se desocupa una cama en algún hospital de alta complejidad que permita apoyar a los pacientes covid que están complicados y requieren hospitalización urgente. Estas unidades, que son 4 ó 6 camas, siguen funcionando con el mismo personal, con la gente agotada ni equipos preparados para ese tipo de acciones es lo que el Gobierno no quiere entender. Ellos dijeron que habían capacitado personas, pero ¿de qué forma? ¿A través de una reunión virtual? Así no se prepara personal para dar las acciones de salud que corresponden al nivel de situación de gravedad de los pacientes”. Consultada sobre por qué sigue existiendo tanta burocracia para la entrega de financiamiento a APS, la presidenta de Confusam señaló que esto tiene que ver con la falta de rendición de parte de los municipios en los plazos determinados para ellos por el Ministerio, según la información que el Minsal le entregó a Confusam, lo que afecta la entrega de la segunda remesa y afecta, finalmente, a la población. “El Ministerio tiene establecidos unos convenios con los municipios y eso conlleva una burocracia inimaginable, por lo que los recursos no llegan en el momento que se necesita. Los municipios han reclamado que se les exige rendiciones cuando aún están en proceso de realizar las actividades, el Minsal señaló que ya se está en etapa de distribuir los 17 mil millones de pesos a las comunas para la vacunación y para enfrentar la pandemia por los siguientes cuatro meses. Hemos señalado al Ministerio que nos interesa que los recursos estén a la brevedad pues hay que reforzar el equipo humano de los centros de salud que están agotados, pues ello permitiría que los municipios hagan compras de servicios para la contratación de vehículos que permitan llegar a los lugares más remotos para atender a la población que vive más apartada”. De acuerdo con los resultados de una consulta realizada por la directiva de Confusam a las bases en relación a la gestión del ministro de Salud Enrique Paris en el manejo de la pandemia, Gabriela Flores fue clara al señalar que si bien ella siente respeto por la figura de Enrique Paris, ha habido equivocaciones muy graves en el ejercicio de su labor. “El no reconocer la situación país que tenemos y bajar el perfil a lo que están viviendo millones de chilenos, cuando cada día se evidencia aumento de casos, no reconocer que las políticas públicas en salud han sido erradas y que las estrategias utilizadas están lejos de nuestra realidad nacional, las medidas como el permiso de vacaciones, de culto o el pase de movilidad, las que fueron criticadas y en el caso de éste último se les señaló que no era el momento por las condiciones de Chile, porque las cuarentenas aún persistían en muchos lugares y con nuevos retrocesos en las última semanas. No se escuchó y a nosotros nos parece que eso es no valorar la vida de las y los chilenos, se tomó con mucha naturalidad la cifra de 38 mil fallecidos en este país me parece de extrema gravedad. Nosotros como organización tenemos 29 muertos, son trabajadores de la salud contagiados con covid por estar cumpliendo una función en pos del bien de chilenas y chilenos. No se valora la sobrecarga laboral de los trabajadores y no se buscan estrategias para poder ayudar”. “Propusimos al Gobierno solicitar ayuda a las FF.AA, permitir que alumnos de últimos años de las carreras de salud pudiesen trabajar en la atención primaria y que no haya una solución al respecto es no escuchar el clamor de los funcionarios de la salud. Es por esa razón que la Confusam ha solicitado la renuncia del ministro Paris, a través de un comunicado”, anunció la dirigenta. Finalmente, Gabriela Flores reafirmó el compromiso de los trabajadores de la salud para seguir enfrentando la emergencia, razón por la que han decidido mantenerse en funciones pese a rechazar la gestión ministerial encabezada por Enrique Paris. Sin embargo, hizo un llamado a las autoridades a enmendar el rumbo y enfocarse en detener los contagios y entregar los recursos necesarios para permitir ampliar el personal de salud que ya se encuentra fatigado y al que no se le ha permitido hacer uso de su feriado legal o permisos administrativos, lesionando así sus derechos y afectando gravemente su salud mental.

