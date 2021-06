e40d984978

Covid-19 Nacional UDI adelanta rechazo a extensión del Estado de Excepción Constitucional El presidente de la colectividad, Javier Macaya, indicó que las cuarentenas no han funcionado. La postura fue criticada desde todos los sectores. Diario Universidad de Chile Viernes 11 de junio 2021 13:08 hrs.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, adelantó que sus parlamentarios se opondrán a la extensión del Estado de Excepción Constitucional que permite aplicar toque de queda, pero además entregar recursos extras para el combate de la pandemia, así como integrar la red pública y privada de salud para enfrentar el Covid 19. Macaya indicó que “las cuarentenas ya no resisten mayor análisis. No sirven para evitar los contagios. Fin a las cuarentenas, fin a los estados de excepción constitucional. Se viene la discusión ahora y nosotros hoy día estamos seriamente considerando rechazar la ampliación del Estado de Excepción Constitucional porque nos parece que los chilenos no pueden seguir encerrados”. La afirmación del dirigente gremialista fue refutada desde el Gobierno, donde el vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, indicó que las cuarentenas permiten bajar la movilidad hasta en un 35 por ciento, lo que ayuda a reducir la tasa de contagios. “La percepción en algunos casos puede ser correcta, pero en otro no. De hecho los datos demuestran que cuando hay cuarentenas, puede bajar entre un 26, 30, 35 por ciento la movilidad. Es menos que en los primeros momentos, obvio, porque hay una fatiga pandémica, lo entendemos. Pero eso no quiere decir que las cuarentenas no funcionen”, señaló el ministro. Al mismo tiempo, señaló que el debate sobre la renovación del Estado de Excepción se dará en el Parlamento “en el caso de que el Gobierno decida hacer aquello”, aunque destacó que sin esta medida “no se pueden poner cuarentenas comunales, por ejemplo. Entonces los parlamentarios tienen que decirnos cuáles son las otras formas que ellos creen que pueden aplacar la mayor cantidad de contagios”, emplazó. Mientras, el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miguel Crispi, indicó que “la posición de la UDI y de su presidente, que ha sido vocero en materia sanitaria, Javier Macaya, es de una irresponsabilidad enorme. Es decir, no hay ninguna evaluación sanitaria de las cuarentenas, ni del pase de movilidad, ni con abrir restaurantes, ninguna. Ellos tomaron una definición hace unas semanas y la línea se mantiene. Realmente no puede ser que, dado que las cuarentenas no funcionan, entonces que no haya cuarentenas”. El parlamentario agregó que la UDI defiende “una posición que pone en riesgo la vida de las personas, de verdad es de una irresponsabilidad enorme, y esto no tiene que ver sólo con el Estado de Excepción, sino que con el apoyo irrestricto de la UDI a todas las políticas que tienden a generar condiciones para aumentar la movilidad y el contacto de las personas, es decir, para que el virus circule con la mayor frecuencia posible. Es de una irresponsabilidad que la UDI tendrá que responder el día de mañana”. En tanto, la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fenats, Patricia Valderas, criticó el anuncio de la UDI a quien llamó a “tener más empatía con el sufrimiento del pueblo, porque solo están pensando en los empresarios que presionan a la derecha, para normalizar la economía. Yo creo que ya es demasiado lo que han ganado los grandes ricos durante la pandemia. Es hora de preocuparse de que hay más muertos de los que nunca se pronosticaron al inicio de la pandemia y van a haber más, por la falta de políticas públicas orientadas a evitar los contagios”, dijo. La dirigente sostuvo que este jueves hubo recintos donde se debió suspender la atención de urgencias durante algunas horas porque no había camillas, camas ni ambulancias disponibles. “Este es el peor momento de la crisis sanitaria, lo estamos denunciando por todos los medios, pero las autoridades no entienden. A razón de 8 mil contagios diarios, no existe capacidad alguna de atender otras patologías”. Valderas finalizó precisando que a su juicio el Estado está descuidando gravemente la integridad de la población.

