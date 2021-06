CCHDH demanda investigación exhaustiva por fuga de criminal de lesa humanidad Walter Klug Rivera

El ex uniformado fue condenado por la Corte Suprema a 10 años y un día de prisión por su participación en el homicidio calificado de siete trabajadores de Endesa. También fue sentenciado por participar en el secuestro calificado de 23 trabajadores de las centrales de El Toro y El Abanico.

Junto con condenar categóricamente la falta de prolijidad de los tribunales, por habérsele impuesto sólo reclusión domiciliaria y no prisión preventiva como correspondía según la naturaleza del crimen imputado y el precedente de la anterior fuga -condiciones que habrían permitido y facilitado la segunda fuga del ex coronel de Ejército CCHDH demanda investigación exhaustiva por fuga de criminal de lesa humanidad, el ex Coronel de Ejército, Walter Klug Rivera- la Comisión Chilena de Derechos Humanos espera que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realice una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades pertinentes. De acuerdo con la información recabada, el criminal de lesa humanidad de la dictadura militar logró salir de Chile por pasos fronterizos no habilitados, logrando llegar a Argentina, desde donde tenía organizado viajar a Europa. Informaciones no confirmadas indican que iría rumbo a Alemania, pasando por España. Walter Klug Rivera, en 1973, siendo teniente de 23 años, fue identificado por prisioneros sobrevivientes como la persona que organizó en las caballerizas del Regimiento de Infantería No. 3 de Montaña Los Angeles, un campo de detención y tortura. En 2014, fue condenado por la Corte Suprema a 10 años y un día de prisión por su participación en el homicidio calificado de siete trabajadores de Endesa. También fue sentenciado por participar en el secuestro calificado de 23 trabajadores de las centrales de El Toro y El Abanico. Además, en el marco del proceso por la desaparición de varios prisioneros, entre ellos, el estudiante de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo Fuentes, fue extraditado en 2020 desde Italia, lugar donde se encontraba luego de haberse fugado de Chile a Alemania, en el año 2014.

