e40d984978

58dcf8e904

Covid-19 Salud Trabajadores del Hospital de San Antonio acusan dependencias colapsadas y mala administración Los profesionales del recinto hospitalario acusan una delicada situación debido a que han tenido que adaptar prácticamente todos sus espacios para poder brindar atención a los pacientes con Covid- 19. Diario Universidad de Chile Viernes 11 de junio 2021 11:14 hrs. Me Gusta Compartir

Una compleja situación estarían viviendo los funcionarios del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, los que acusan estar trabajando al 100 por ciento de su capacidad, con las dependencias de Maternidad, Pediatría, Cirugía y Medicina Quirúrgica completamente adaptadas para atender a los pacientes con Covid- 19. Además, los trabajadores denuncian que es tanto el nivel de precariedad en la cual funcionan que el servicio de despacho de medicamentos a los domicilios de los pacientes no se ha podido realizar, debido a que no hay recursos para cargar el combustible del vehículo que realiza la entrega. Patricio Velásquez , presidente de la multigremial del hospital y miembro de la Fenats Nacional de la Quinta Región, señaló que la administración del hospital aún no ha sido capaz de pagar el convenio que tiene con la empresa proveedora de combustible, situación que es delicada ya que el servicio de entrega de medicamentos es vital para descongestionar las dependencias del hospital. “Es lamentable enterarme que las camionetas que reparten los medicamentos a domicilio a los adultos mayores no puede cumplir esta función porque hoy día el establecimiento no ha hecho una buena gestión de cancelar el convenio que tiene con la empresa Shell. Esto provoca una discontinuidad en el tratamiento de los pacientes y eso va desembocar a que todos ellos lleguen a la urgencia”. Velázquez agregó que no será posible atender a todos esos pacientes que no recibieron sus medicamentos debido a la disponibilidad de camas que está muy cerca del colapso. Además hizo un llamado a las autoridades del hospital a solucionar rápido esta situación. “No los podremos atender porque estamos absolutamente colapsados con pacientes Covid- 19, así que hacemos énfasis a las autoridades locales a que hagan la gestión que corresponde”, indicó el dirigente. En cuanto a la situación de colapso del recinto, Patricio Velázquez comentó que el hospital pasa por un momento sanitario crítico donde han tenido que improvisar espacios para poder brindar atención a los pacientes. ” Hay pacientes graves, hospitalizados en sillones, sillas y camillas de ambulancia; da pena y da rabia a la vez“, subrayó. Por otro lado, la presidenta de Fenats de la Quinta Región, Luz María Viveros, señaló que lo que ocurre en el Hospital Claudio Vicuña es insólito y que la única responsabilidad de las autoridades es pagar el combustible, ya que los vehículos fueron donados por Codelco. “El año pasado la camioneta que entregaba los medicamentos chocó y entonces la Fundación Codelco siglo XXI ofreció una en comodato y el hospital no es capaz de proporcionarle ni siquiera el combustible para que pueda realizar su función; es una vergüenza”, remató la dirigenta. FOTO portada : Fenats Valparaíso

Una compleja situación estarían viviendo los funcionarios del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, los que acusan estar trabajando al 100 por ciento de su capacidad, con las dependencias de Maternidad, Pediatría, Cirugía y Medicina Quirúrgica completamente adaptadas para atender a los pacientes con Covid- 19. Además, los trabajadores denuncian que es tanto el nivel de precariedad en la cual funcionan que el servicio de despacho de medicamentos a los domicilios de los pacientes no se ha podido realizar, debido a que no hay recursos para cargar el combustible del vehículo que realiza la entrega. Patricio Velásquez , presidente de la multigremial del hospital y miembro de la Fenats Nacional de la Quinta Región, señaló que la administración del hospital aún no ha sido capaz de pagar el convenio que tiene con la empresa proveedora de combustible, situación que es delicada ya que el servicio de entrega de medicamentos es vital para descongestionar las dependencias del hospital. “Es lamentable enterarme que las camionetas que reparten los medicamentos a domicilio a los adultos mayores no puede cumplir esta función porque hoy día el establecimiento no ha hecho una buena gestión de cancelar el convenio que tiene con la empresa Shell. Esto provoca una discontinuidad en el tratamiento de los pacientes y eso va desembocar a que todos ellos lleguen a la urgencia”. Velázquez agregó que no será posible atender a todos esos pacientes que no recibieron sus medicamentos debido a la disponibilidad de camas que está muy cerca del colapso. Además hizo un llamado a las autoridades del hospital a solucionar rápido esta situación. “No los podremos atender porque estamos absolutamente colapsados con pacientes Covid- 19, así que hacemos énfasis a las autoridades locales a que hagan la gestión que corresponde”, indicó el dirigente. En cuanto a la situación de colapso del recinto, Patricio Velázquez comentó que el hospital pasa por un momento sanitario crítico donde han tenido que improvisar espacios para poder brindar atención a los pacientes. ” Hay pacientes graves, hospitalizados en sillones, sillas y camillas de ambulancia; da pena y da rabia a la vez“, subrayó. Por otro lado, la presidenta de Fenats de la Quinta Región, Luz María Viveros, señaló que lo que ocurre en el Hospital Claudio Vicuña es insólito y que la única responsabilidad de las autoridades es pagar el combustible, ya que los vehículos fueron donados por Codelco. “El año pasado la camioneta que entregaba los medicamentos chocó y entonces la Fundación Codelco siglo XXI ofreció una en comodato y el hospital no es capaz de proporcionarle ni siquiera el combustible para que pueda realizar su función; es una vergüenza”, remató la dirigenta. FOTO portada : Fenats Valparaíso