9f9eaed92a

26d5970709

Nacional Política Idea de Jadue de pedir estatuto de garantías se toma el debate político El candidato presidencial del Partido Comunista indicó que en caso de ser electo como jefe de Estado, pedirá un respaldo de la DC y el Ejército a mantener la democracia. Diario Universidad de Chile Domingo 13 de junio 2021 16:08 hrs. Me Gusta Compartir

No cayeron bien las afirmaciones de Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, en su programa de Facebook Live los días miércoles donde intercambia su visión y propuestas con el actor César Abu-eid. En su última edición del 9 de junio recién pasado Jadue indicó que de resultar electo Presidente de la República, pedirá a la Democracia Cristiana y al Ejército un estatuto de garantías donde se comprometan a impedir cualquier intento de golpe de Estado y evitar que se pongan al servicio de una potencia extranjera. Los dichos del edil fueron criticadas desde todos los sectores, donde incluso lo llamaron a que se refiera a la situación que está ocurriendo en Nicaragua donde se ha denunciado la detención en los últimos días de candidatos presidenciales que buscan quitar el cargo al actual mandatario Daniel Ortega, como lo refirió el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Desde Chile Vamos, el presidenciable de RN, Mario Desbordes, indicó que estas declaraciones de Jadue demuestran la forma de actuar del PC, que respalda a “dictaduras sangrientas” como la de Corea del Norte y “venera” a los hermanos Castro de Cuba. Desbordes agregó que “en Chile, estimado Daniel Jadue, el Ejército es obediente y no deliberante, si alguna vez te eligen Presidente de la República Daniel, el Ejército es obediente y democrático y no tienes por qué pedirles garantías y no ofendas al Ejército con ese tipo de frases”. Más temprano fue el Presidente Sebastián Piñera, quien se sumó al coro de críticos al planteamiento del candidato comunista. “Pienso que las palabras reflejan una muy mala comprensión de la democracia y el estado de derecho, sostuvo el jefe de Estado, para luego recordar que “las Fuerzas Armadas en Chile son obedientes, jerárquicas y no deliberantes, por lo tanto pedirles estatutos de garantías es no comprender su rol”. También la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, se mostró crítica a las palabras de Jadue. “Daniel Jadue se equivoca y creo también de alguna manera refleja ciertas vacilaciones democráticas, porque no puede ser que una persona que aspira ser presidente del país requiera de garantías”, sostuvo Narváez. Luego de acudir a votar en un colegio de la comuna de Recoleta, fue el propio Jadue quien se encargó de desvirtuar las palabras en contra de su idea, al tiempo que recordó que el Presidente Sebastián Piñera fue denunciado en organismos internacionales luego de la serie de atropellos cometidas por funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas en medio del estallido social. “Creo que el Presidente está acusado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por precisamente no defender y no respetar la democracia”, sostuvo el abanderado del PC, quien también precisó que “yo espero que todas las instituciones estén a la altura de los desafíos democráticos que Chile está enfrentando hoy”.

No cayeron bien las afirmaciones de Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, en su programa de Facebook Live los días miércoles donde intercambia su visión y propuestas con el actor César Abu-eid. En su última edición del 9 de junio recién pasado Jadue indicó que de resultar electo Presidente de la República, pedirá a la Democracia Cristiana y al Ejército un estatuto de garantías donde se comprometan a impedir cualquier intento de golpe de Estado y evitar que se pongan al servicio de una potencia extranjera. Los dichos del edil fueron criticadas desde todos los sectores, donde incluso lo llamaron a que se refiera a la situación que está ocurriendo en Nicaragua donde se ha denunciado la detención en los últimos días de candidatos presidenciales que buscan quitar el cargo al actual mandatario Daniel Ortega, como lo refirió el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Desde Chile Vamos, el presidenciable de RN, Mario Desbordes, indicó que estas declaraciones de Jadue demuestran la forma de actuar del PC, que respalda a “dictaduras sangrientas” como la de Corea del Norte y “venera” a los hermanos Castro de Cuba. Desbordes agregó que “en Chile, estimado Daniel Jadue, el Ejército es obediente y no deliberante, si alguna vez te eligen Presidente de la República Daniel, el Ejército es obediente y democrático y no tienes por qué pedirles garantías y no ofendas al Ejército con ese tipo de frases”. Más temprano fue el Presidente Sebastián Piñera, quien se sumó al coro de críticos al planteamiento del candidato comunista. “Pienso que las palabras reflejan una muy mala comprensión de la democracia y el estado de derecho, sostuvo el jefe de Estado, para luego recordar que “las Fuerzas Armadas en Chile son obedientes, jerárquicas y no deliberantes, por lo tanto pedirles estatutos de garantías es no comprender su rol”. También la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, se mostró crítica a las palabras de Jadue. “Daniel Jadue se equivoca y creo también de alguna manera refleja ciertas vacilaciones democráticas, porque no puede ser que una persona que aspira ser presidente del país requiera de garantías”, sostuvo Narváez. Luego de acudir a votar en un colegio de la comuna de Recoleta, fue el propio Jadue quien se encargó de desvirtuar las palabras en contra de su idea, al tiempo que recordó que el Presidente Sebastián Piñera fue denunciado en organismos internacionales luego de la serie de atropellos cometidas por funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas en medio del estallido social. “Creo que el Presidente está acusado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por precisamente no defender y no respetar la democracia”, sostuvo el abanderado del PC, quien también precisó que “yo espero que todas las instituciones estén a la altura de los desafíos democráticos que Chile está enfrentando hoy”.