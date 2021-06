“Basta de ninguneos”: Trabajadores de Hospital Barros Luco continúan movilización y cuestionan actitudes de ministro Paris

Falta de respeto a los feriados legales, turnos administrativos y vacaciones, sumado a falta de personal, jornadas extenuantes, ausencia de elementos de protección personal e insumos médicos son parte de las denuncias realizadas durante los últimos días por parte de los y las trabajadoras del Hospital Barros Luco Trudeau, ubicado en la comuna de San Miguel. Los funcionarios de la salud pública han manifestado que estos problemas no solo están afectando sus derechos laborales, sino también la calidad de la atención que reciben los pacientes, quienes incluso – según se denuncia – deben ser bañados con agua calentada en hervidores, ya que el hospital no cuenta con agua caliente para el aseo de las personas hospitalizadas. “Nos estamos dando cuenta que en este hospital lo único que están privilegiando es la economía por sobre la salud y las vidas de los pacientes. Aquí en el Hospital Barros Luco se quiere hacer un hospital nuevo, del que ni siquiera han puesto la primera piedra, y es por eso que están ahorrando, están ahorrando en agua caliente, en calefacción, en insumos, pero sí están privilegiando a la empresa privada por sobre los trabajadores”, señaló Brisa Gálvez, dirigenta de la Fenats del Hospital Barros Luco. “Esto no es de ahora, hace mucho tiempo que nosotros estamos denunciando. No es primera vez que los pabellones han tenido que estar atendiendo incluso con linternas, eso salió en una oportunidad a la luz, no es primera vez que denunciamos que hay roedores en el hospital, no es primera vez que los trabajadores están saliendo a dar la cara”, agregó. La dirigenta del Hospital Barros Luco Trudeau se refirió también a las palabras del ministro de Salud, Enrique Paris, que causaron molestia en los últimos días al cuestionar a los trabajadores de salud que se han quejado por las condiciones en que realizan sus funciones. “No podemos entrar en comparaciones, yo le mandé saludos a los compañeros de Castro que según el ministro están muy felices. Nosotros no estamos felices trabajando y yo creo que gran parte de los trabajadores de Chile no están felices trabajando porque aquí todos los días los trabajadores arriesgan su vida. Y con las medidas que ellos están implementando de carnet verde, de abrir Fantasilandia, los malls según la economía, según la fiesta que venga, son los trabajadores quienes después tienen que enfrentar la ola de contagios y estar arriesgando su vida”, expresó. Junto a ello Brisa Gálvez manifestó que como trabajadores continuarán luchando por sus derechos y los de sus pacientes, y llamó a dejar de cuestionar la labor que están llevando a cabo los dirigentes. “Ya basta de que se esté ninguneando a los trabajadores del Barros Luco, a la primera línea, a los que se han sacado la mugre en esta pandemia. Nosotros no vamos a permitir ninguna represalia para los trabajadores ni dirigentes que hemos sacado la cara y que somos ninguneados en distintos lugares porque según ellos somos nosotros los asesinos. Aquí hay serias acusaciones y lo vamos a seguir difundiendo, no vamos a bajar los brazos y vamos a dar la pelea”, aseveró. Ante las movilizaciones llevadas adelante por los y las trabajadores del Hospital Barros Luco en San Miguel más de 200 personas han firmado una carta de apoyo a sus demandas, señalando que no se puede culpar a los funcionarios de una situación de la que es responsable el Gobierno. “Es de una enorme hipocresía que justo ahora que las y los trabajadores se encuentran movilizados, las autoridades hagan pública la falta de camas y personal, cuando se trata de una realidad que los propios funcionarios vienen denunciando desde hace meses, y lo hacen precisamente para que no solo como funcionarios puedan trabajar mejor, sino para que los miles de usuarios puedan recibir una mejor atención médica. Quienes adherimos a esta declaración apoyamos a los trabajadores movilizados del Barros Luco y no permitiremos que se los quiera tratar como chivo expiatorio de la nefasta política sanitaria del gobierno. Mientras insulta a las y los trabajadores, ni Piñera ni Paris dicen una palabra de la apertura de los grandes centros comerciales y de que miles de trabajadores se sigan contagiando en sus lugares de trabajo fruto de la indolencia e irresponsabilidad de este gobierno y los grandes empresarios”, se señala en el texto. La carta esta firmada por parlamentarios, dirigentes sindicales y sociales, además de convencionales constituyentes y diversas figuras públicas.

