bc4f8383ce

870c803d0c

Nacional “Conversa con futuromechon.cl”: Universidad de Chile lanza chat para postulantes a la educación superior Cada jueves, entre las 18:00 y 21:00 horas, estudiantes de todas las facultades e institutos de la Universidad de Chile se conectarán en vivo al chat "Conversa con futuromechon.cl" para dialogar y resolver las más diversas inquietudes de quienes deseen postular a la educación superior. El jueves 17 de junio, con una transmisión en vivo multicanal por redes sociales, se dará inicio oficial a la iniciativa, que se extenderá durante todo el año. Diario Universidad de Chile Martes 15 de junio 2021 12:47 hrs. Me Gusta Compartir

Decenas de estudiantes, monitoras y monitores, de las diversas carreras de la Universidad de Chile, trabajarán durante el año junto a futuromechon.cl en iniciativas como charlas en colegios a lo largo del país, ferias universitarias y también en un chat, donde quienes necesiten orientación sobre la Universidad, la admisión a la educación superior o la vida universitaria pueden dialogar directamente con estudiantes de distintas carreras. Una nueva versión de este chat será presentado el próximo jueves 17 de junio para la admisión 2022. “Si bien tenemos el chat desde 2014, este espacio se ha ido potenciando con los años y lo que decidimos hacer esta vez es reunir a todas las áreas disciplinares de la Universidad de Chile en un solo gran evento semanal de tres horas, poniéndonos como comunidad a disposición de quienes tengan dudas, inquietudes o necesiten orientación sobre cualquier tema que tenga que ver con su camino hacia la educación superior”, explica Carlos Rilling, subdirector de Pregrado de la Universidad de Chile. Estudiantes con capacitación y disposición para acompañar Daniela Muñoz, Cristóbal Lepe, Natalia Morales y Joaquín Lamarca llevan varios años trabajando con Futuro Mechón y son parte del grupo de estudiantes que con experiencia, preparación, entusiasmo y motivación ayudan a través del chat a otras y otros, tanto desde lo que vivieron personalmente en su transición a la educación superior como desde la experiencia actual de ser estudiantes en la Universidad de Chile. Sobre todo en pandemia, “el apoyo igual termina siendo emocional, no solamente de información concreta. Por ejemplo, una persona me decía que no tenía espacio para poder estudiar, que no se podía concentrar (…) le recomendé cosas desde mi experiencia”, expresa la estudiante de Contador Auditor, Daniela Muñoz, quien además destaca que “con los chiquillos en el programa en general estamos todo el tiempo capacitándonos, nos están mandando información actualizada (…) para que al final las y los postulantes estén ahí con información que en realidad es vigente”. Cristóbal Lepe, estudiante de Administración Pública, por su parte, subraya que el chat “es la mejor instancia posible (…) para dialogar con tanta diversidad de facultades e institutos” y que además, “siempre vamos a estar disponibles para resolver las dudas que surjan. Un día a las tres de la mañana, se conecta, nos deja una pregunta y se la vamos a responder cuando nos conectemos. O conectarse, obviamente, mientras estamos en vivo para tener un chat más fluido con una persona”. Por su parte, Natalia Morales, estudiante de Odontología, enfatiza que “al no ser bots podemos responder no solamente dudas técnicas (…), además podemos responder dudas sobre experiencias personales (…) el tema emocional es fundamental”. Agrega además que “el chat también es para que se sientan abrazados, se sientan acompañados, contenidos, que ahí estamos. Está la plataforma, está la gente, los monitores dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten y que lo aprovechen, ahí estamos”. Finalmente el estudiante de Ingeniería Civil Industrial, Joaquín Lamarca, recalca que “el hecho de que sea un chat uno a uno le da un nivel de confianza a los chiquillos y chiquillas muy diferente (…) en muchas ocasiones pasa que los chiquillos tienen vergüenza (…) y el chat viene a romper esa barrera”. En ese sentido, “creemos que es súper importante que puedan tener este chat para (…) canalizar sus dudas, sus emociones, tener a quién recurrir (…). En algunos casos, incluso podemos brindar una contención emocional, quizás no somos especialistas en el área, pero sí somos personas que han pasado por el mismo proceso que ellos están pasando”. Lanzamiento de “Conversa con futuromechon.cl” Desde el jueves 17 de junio y todos los jueves del año, la Universidad de Chile se pondrá a disposición de la comunidad interesada en el proceso de admisión 2022, a través de “Conversa con futuromechon.cl”, una iniciativa de futuromechon.cl, que a través de un chat atendido por estudiantes de todas las facultades e institutos de la Universidad, resolverá las más diversas inquietudes sobre todas las carreras, vías de ingreso especial, vida universitaria, financiamiento y más. “Conversa con futuromechon.cl” se lanzará oficialmente el jueves 17 de junio, atendiendo de 18:00 a 21:00 horas, y tendrá un evento inaugural de lanzamiento, con una transmisión en vivo multicanal, a las 19:30 horas por el Instagram, Facebook y Youtube de Futuro Mechón y la Universidad de Chile. Para quienes deseen estar al tanto de todas las novedades sobre el proceso de admisión y aclarar dudas sobre el camino hacia la educación superior, pueden seguir en sus redes sociales a @futuromechon.cl

Decenas de estudiantes, monitoras y monitores, de las diversas carreras de la Universidad de Chile, trabajarán durante el año junto a futuromechon.cl en iniciativas como charlas en colegios a lo largo del país, ferias universitarias y también en un chat, donde quienes necesiten orientación sobre la Universidad, la admisión a la educación superior o la vida universitaria pueden dialogar directamente con estudiantes de distintas carreras. Una nueva versión de este chat será presentado el próximo jueves 17 de junio para la admisión 2022. “Si bien tenemos el chat desde 2014, este espacio se ha ido potenciando con los años y lo que decidimos hacer esta vez es reunir a todas las áreas disciplinares de la Universidad de Chile en un solo gran evento semanal de tres horas, poniéndonos como comunidad a disposición de quienes tengan dudas, inquietudes o necesiten orientación sobre cualquier tema que tenga que ver con su camino hacia la educación superior”, explica Carlos Rilling, subdirector de Pregrado de la Universidad de Chile. Estudiantes con capacitación y disposición para acompañar Daniela Muñoz, Cristóbal Lepe, Natalia Morales y Joaquín Lamarca llevan varios años trabajando con Futuro Mechón y son parte del grupo de estudiantes que con experiencia, preparación, entusiasmo y motivación ayudan a través del chat a otras y otros, tanto desde lo que vivieron personalmente en su transición a la educación superior como desde la experiencia actual de ser estudiantes en la Universidad de Chile. Sobre todo en pandemia, “el apoyo igual termina siendo emocional, no solamente de información concreta. Por ejemplo, una persona me decía que no tenía espacio para poder estudiar, que no se podía concentrar (…) le recomendé cosas desde mi experiencia”, expresa la estudiante de Contador Auditor, Daniela Muñoz, quien además destaca que “con los chiquillos en el programa en general estamos todo el tiempo capacitándonos, nos están mandando información actualizada (…) para que al final las y los postulantes estén ahí con información que en realidad es vigente”. Cristóbal Lepe, estudiante de Administración Pública, por su parte, subraya que el chat “es la mejor instancia posible (…) para dialogar con tanta diversidad de facultades e institutos” y que además, “siempre vamos a estar disponibles para resolver las dudas que surjan. Un día a las tres de la mañana, se conecta, nos deja una pregunta y se la vamos a responder cuando nos conectemos. O conectarse, obviamente, mientras estamos en vivo para tener un chat más fluido con una persona”. Por su parte, Natalia Morales, estudiante de Odontología, enfatiza que “al no ser bots podemos responder no solamente dudas técnicas (…), además podemos responder dudas sobre experiencias personales (…) el tema emocional es fundamental”. Agrega además que “el chat también es para que se sientan abrazados, se sientan acompañados, contenidos, que ahí estamos. Está la plataforma, está la gente, los monitores dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten y que lo aprovechen, ahí estamos”. Finalmente el estudiante de Ingeniería Civil Industrial, Joaquín Lamarca, recalca que “el hecho de que sea un chat uno a uno le da un nivel de confianza a los chiquillos y chiquillas muy diferente (…) en muchas ocasiones pasa que los chiquillos tienen vergüenza (…) y el chat viene a romper esa barrera”. En ese sentido, “creemos que es súper importante que puedan tener este chat para (…) canalizar sus dudas, sus emociones, tener a quién recurrir (…). En algunos casos, incluso podemos brindar una contención emocional, quizás no somos especialistas en el área, pero sí somos personas que han pasado por el mismo proceso que ellos están pasando”. Lanzamiento de “Conversa con futuromechon.cl” Desde el jueves 17 de junio y todos los jueves del año, la Universidad de Chile se pondrá a disposición de la comunidad interesada en el proceso de admisión 2022, a través de “Conversa con futuromechon.cl”, una iniciativa de futuromechon.cl, que a través de un chat atendido por estudiantes de todas las facultades e institutos de la Universidad, resolverá las más diversas inquietudes sobre todas las carreras, vías de ingreso especial, vida universitaria, financiamiento y más. “Conversa con futuromechon.cl” se lanzará oficialmente el jueves 17 de junio, atendiendo de 18:00 a 21:00 horas, y tendrá un evento inaugural de lanzamiento, con una transmisión en vivo multicanal, a las 19:30 horas por el Instagram, Facebook y Youtube de Futuro Mechón y la Universidad de Chile. Para quienes deseen estar al tanto de todas las novedades sobre el proceso de admisión y aclarar dudas sobre el camino hacia la educación superior, pueden seguir en sus redes sociales a @futuromechon.cl