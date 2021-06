bc4f8383ce

Covid-19 Nacional Política Salud Diputados de oposición inician trámite para interpelar a ministro Paris Transparentar la disponibilidad camas UCI, el proceso de vacunación y los criterios en la toma de decisiones, son las principales razones que argumentaron los diputados de oposición para iniciar el trámite de interpelación ministerial. Para que se concrete la instancia, se necesitan la recolección de 52 firmas y el visto bueno de la Sala con una mayoría simple. Héctor Gabriel Campos Martes 15 de junio 2021 17:38 hrs.

Luego de la sesión extraordinaria realizada este martes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, parlamentarios de oposición decidieron iniciar el proceso de interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris, para que rinda cuentas en relación a la gestión de la pandemia. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Miguel Crispi (RD), reconoció que se han hecho cosas bien – como la vacunación-, sin embargo, la situación sanitaria deja mucho que desear, señalando que el ministro le ha bajado el perfil a la demanda de camas que estaría al borde del colapso. “Lo que vemos día a día en nuestros distritos es que la red hospitalaria está colapsada, no hay camas disponibles, vemos que esta realidad se está expandiendo a los centros de salud familiar, donde hay personas hospitalizadas donde no tienen que haber hospitalizaciones. Es una realidad que el Gobierno no está reconociendo”, subrayó. Además, el parlamentario de Revolución Democrática, defendió la figura de la interpelación ministerial, aclarando que no tiene un fin político, sino que transparentar cual es el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud. “Esta es una institución republicana, que lo que hace es poner a disposición la información del Ejecutivo para que el Poder Legislativo pueda realizar preguntas y saber de primera fuente cual es el estado de la situación“. Por otra parte, el diputado y miembro de la misma instancia , Patricio Rosas (PPD), sostuvo que la razón de la eventual interpelación es la actitud de las autoridades sanitarias de no escuchar al mundo de la ciencia, quienes habrían anticipado el escenario actual de la red de salud. “Desde enero del año pasado se planteó lo que dijo hoy el Colegio Médico del “Cero Covid”, pero no se hizo caso y finalmente. Llegaron las cepas que avanzaron en la primera, segunda y ahora la tercera ola de contagios. Probablemente, vamos a tener una cuarta ola, si siguen con la misma conducta de no escuchar a la ciencia y a los especialistas“. En esa misma línea, la diputada Andrea Parra (PPD), apuntó al comportamiento errático en las ultimas semanas del ministro Enrique Paris, quien se ha visto involucrado en fuertes polémicas con funcionarios del servicio de salud : “En los últimos días hemos visto a un ministro completamente descontrolado y la verdad que nos preocupa incluso su salud mental. Por eso, como parlamentarios hemos decido interpelar”. El inicio del trámite de interpelación ministerial, no tuvo el apoyo de los miembros de Chile Vamos. En la comisión, el diputado José Miguel Castro (RN), argumentó que el ministro ha participado activamente en la sesiones del Parlamento y que existen pruebas que la situación sanitaria del país estaría mejorando. Además, adelantó que el jefe de la cartera de salud tendrá todo el respaldo de la bancada oficialista. “El ministro ha venido al Congreso más de 30 veces, si quieren que se venga a trabajar acá ya es otra cosa, siempre ha estado dispuesto. Una interpelación, en momentos que están bajando los casos, hoy día con 4 mil, donde se ha probado que a través de la vacuna en Magallanes hemos llegado a 20 casos diarios con una positividad muy baja, me parece un despropósito querer sacar provecho político“, finalizó el parlamentario de Renovación Nacional. Ahora, los diputados de la oposición que iniciaron el proceso de interpelación, deben reunir 52 firmas para que se vote la idea en la Sala, necesitando de mayoría simple para ser aprobada.

