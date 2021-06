Luciano Rivas, gobernador electo en La Araucanía: “A la política le falta conectarse con sus territorios y con la gente”

Este miércoles en la primera edición de Radioanálisis, el ingeniero en Acuicultura de la Universidad Católica de Temuco, dos veces presidente de la Multigremial de la Región de La Araucanía y ahora gobernador electo, Luciano Rivas, se pronunció respecto de las diferencias entre su candidatura y otras del sector oficialista y cómo ello le permitió quedarse con la Gobernación Regional, siendo el único representante apoyado por Chile Vamos en ganar su elección, la que según explicó tuvo que ver con la presentación de una visión de futuro para la zona. “Sabemos lo que está pasando en la región, en las 32 comunas que la integran y logramos una cercanía con la personas y eso es algo que creo le ha faltado mucho a nuestro sector: acercarse a los problemas reales de la gente, recorrer la región porque siempre dijimos que esto se hacía con botines y zapatillas y, pese a lo difícil que fue hacerlo todo en la pandemia, logramos conectar con un discurso que miraba al futuro. Planteamos cuál era La Araucanía que se necesitaba para los próximos 30 años entendiendo que es una zona compleja, que tiene problemas graves hoy, pero que necesita mirar hacia adelante”. “En cuanto a las diferencias con mi sector, creo que en general a la política le falta conectarse con sus territorios y con la gente. Eso ha pasado la cuenta, no se puede seguir viendo desde una oficina lo que está pasando y dar soluciones mágicas cuando hace falta conectarse más”. En conversación con Juanita Rojas y Claudio Medrano, la nueva autoridad regional analizó el tema de la seguridad que, como sabemos, no forma parte de las atribuciones específicas de los gobernadores y que es gravitante para la comunidad. “No tenemos las facultades de coordinación de las policías, pero sí hay un tema de coordinación política con los alcaldes para un trabajo conjunto en planes y programas de seguridad que es donde se puede trabajar, tanto en financiamiento desde los fondos del FNDR para mejorar tecnología, apoyar en temas logísticos a las policías, en generar las juntas de vigilancia que necesitan siempre mayor apoyo a la seguridad rural, pero lo principal que podemos hacer los gobernadores es generar la coordinación y poder ser la voz de la región ante el Gobierno central. Al menos yo he sido claro al señalar que en materia de seguridad en La Araucanía hay una falla del Estado en su conjunto y he sido crítico tanto de este gobierno como de los anteriores porque el Ejecutivo no ha estado a la altura de las situación y además tenemos un Poder Legislativo donde descansan nueve leyes que podrían ayudar a destrabar los temas y avanzar concretamente en cuanto a la seguridad”. Rivas adelantó que el trabajo “será difícil, al no tener el control de las policías, tener un poco más de estrategia desde la perspectiva del control, pero hay otros temas de fondo que se puede abordar. Por ejemplo los alcaldes prácticamente no tienen voz y ellos son los que tienen claridad de dónde están los problemas en su comuna”. Otro tema importante para la nueva autoridad son los problemas sociales que se registran en la región “que es la más pobre, en que hay 19 mil familias sin agua potable y dependen de camiones aljibe, hay problemas de conectividad y de vivienda en el sector rural. Todos esos espacios que ha dejado el Estado, son caldo de cultivo para que lleguen grupos vinculados al narcotráfico y la violencia y que exceden al tema indígena que es con lo que se trata de mezclar: la violencia con el mundo mapuche y es lo más injusto que se ha hecho. Cuando hay terrorismo y violencia hay que abordarlo como tal sin buscarle un apellido a eso”, enfatizó. Consultado sobre las reales posibilidades de avanzar en estos problemas más allá del diálogo, la autoridad regional electa el domingo recién pasado explicó que espera poder implementar convenios directos, trabajar con los centros de estudios de la región para que apoyen con planes y programas a las municipalidades. “Hay una distribución de ingresos entre las dos provincias, Malleco y Cautín, en que incluso en materia de fondos concursables, los recursos son distintos, así que hay que equiparar más la cancha y trabajar con una visión no mirando solo los habitantes por comuna, sino las necesidades reales por ejemplo de Malleco que es la más pobre: 7 de las 10 comunas más pobres de este país están en esta región y la mayoría se ubica en Malleco. El gobernador debe inclinar la balanza para resolver los problemas puntuales de la provincia”, recalcó. Finalmente, Luciano Rivas proyectó el trabajo que deberá desarrollar con el delegado presidencial y manifestó su esperanza en tener una buena relación con su contraparte, independiente de quien sea quien ocupe el cargo, tanto por el periodo que queda de la segunda administración de Sebastián Piñera como quien sea apuntado en un siguiente gobierno “La Araucanía ya no tolera divisiones políticas y trabas que impiden tener una visión común para avanzar. Con esto aludo no solo al delegado presidencial, sino también a los 32 alcaldes y al Consejo Regional porque si hay algo que se necesita urgente es una visión mucho más unida y transversal para avanzar y solucionar las cosas. Lo primero es poner las visiones región sobre la mesa y es lo que trabajaremos desde el día 1, porque la polarización en esta región ya no se tolera más”, concluyó Rivas.

