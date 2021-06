Paula Narváez: “En nuestros primeros cien días, enviaremos un proyecto de ley para aumentar competencias del gobernador regional”

Entre las medidas más valoradas por los gobernadores electos está el anuncio de terminar con con la Subdere, y generar una nueva institucionalidad pública con una mirada de desarrollo, de descentralización y de apoyo territorial que dependerá de presidencia, ya no de gobierno interior.

La candidata presidencial del PS, PL, PPD y Nuevo Trato, Paula Narváez, sostuvo esta mañana una reunión con los Gobernadores Regionales electos por Unidad Constituyentes e Independientes, y los presidentes de las comisiones de gobierno interior de la Cámara de Diputados, Andrea Parra (PPD) y del Senado, José Miguel Insulza (PS), oportunidad donde señaló que “en nuestros primeros 100 días, enviaremos un proyecto de ley para aumentar competencias del gobernador regional para que respondan de verdad a las demandas de sus comunidades y terminar con la figura delegado regional”. A juicio de la abanderada presidencial, “no podemos tener gobernadores con muy pocas atribuciones que le impidan resolver los problemas de quienes viven en las regiones y comunas. Por eso, hemos propuesto eliminar la figura de los delegados presidenciales regionales, ya basta de duplicidad de funciones”. Narváez indicó que la diversidad territorial, económica y geográfica de nuestro país demanda de una mirada local que entienda las problemáticas de las regiones y sus ciudadanos, por lo cual afirmó que debemos avanzar para terminar con la práctica de las designaciones de las autoridades de manera unilateral por el centro político, y para ella la abanderada PS /PPD/NT y PL propone tres ejes estructurales. “El primero es dar una autonomía para que las regiones cuenten con instrumentos y mecanismos que permitan, progresivamente, igualar en materia de gasto fiscal de gobiernos regionales y municipalidades al promedio de la OCDE que es de 27,4%. No vamos a producir un orden homogeneizante de nada, porque termina transformándose en desigualdad y necesitamos ser pertinentes desde el punto de vista territorial”. “Además, es imperativo profundizar la descentralización de la toma de decisión de los recursos fiscales aumentando los presupuestos regionales y comunales que deberán considerar mecanismos de decisión ciudadana para su implementación, como por ejemplo a través de presupuestos participativos”, afirmó Narváez. Plan de Reconstrucción Económica Una preocupación unánime, planteada en la reunión por los gobernadores regionales electos, es el escenario económico que tendrá que enfrentar nuestro país, producto de la pandemia y el mal manejo del gobierno, al respecto, Paula Narváez afirmó: “hemos planteado un Plan Marshall post pandemia, hemos hablado de un endeudamiento, de 5 puntos del PIB, pensando que vamos a recibir un país por el suelo, esta inversión no puede ser decidida centralizadamente, por eso hemos propuesto que este plan de reactivación económica sea trabajado en coordinación con las regiones y su realidad territorial”. En términos administrativos, Paula Narváez, hizo hincapié en que “cuando sea presidenta avanzaremos en la construcción de un Estado Regional, con más autonomía política, administrativa y financiera, para elegir con la ciudadanía, sus propios proyectos de desarrollo. Es necesario que los actuales COSOC a nivel Comunal y Regional (integrado por dirigentes sociales) tengan mayores atribuciones y puedan participar en la decisión sobre ciertos recursos centrales y regionales que hoy se asignan de manera discrecional como son los que administra la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE a través de los famosos PMU y PMB”. Finalmente la abanderada presidencial señaló que “vamos a terminar con la Subdere, reemplazandola por una nueva institucionalidad pública con una mirada de desarrollo , de descentralización y de apoyo territorial, que va a depender de presidencia, ya no de gobierno interior, y que tendrá una lógica de acompañamiento a las regiones y no de fiscalización a las regiones, cambiando completamente la lógica, poniendo en el centro el servicio al territorio y no al revés”, concluyó Narváez.

