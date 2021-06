Dr. José Sepúlveda: “Es necesario empezar a pensar cómo manejar territorialmente la pandemia”

La Región de Magallanes es una de las zonas del país que es seguida de cerca por parte de las autoridades sanitarias, debido a las buenas cifras que han mostrado en las últimas semanas y donde se ha registrado un descenso de los contagios de Covid-19 de un 43% en los últimos 14 días, de la mano de un avanzado proceso de vacunación. Es por esta razón, que a juicio del presidente del Colegio Médico de Magallanes, José Antonio Sepúlveda, la idea de un “corto circuito pandémico” en la región no sea muy propicia. “Es una medida extrema y muy mal recibida, sobre todo en una región que vivió una cuarentena de cerca de cuatro meses en la que sufrió mucho el comercio”, afirmó. De todas formas, el facultativo rescata dos aspectos de la propuesta emanada del Colmed “una de ellas es el concepto de unidad territorial, me parece que es una excelente idea empezar a pensar cómo manejar territorialmente la pandemia“, y agregó que “lo otro que resaltamos es el hecho de favorecer las actividades de bajo riesgo al aire libre, estimular el ingreso a clases de los alumnos y la reactivación económica de las Pymes”. En conversación con el periodista Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el doctor Sepúlveda advierte que “este concepto de unidad territorial no sé si es aplicable a todo Chile, no me imagino una unidad territorial en Santiago, es complicado, falta afinar detalles de la propuesta porque es un proyecto que ha resultado en territorios insulares como Nueva Zelanda, Australia o acá en Punta Arenas, pero Chile, en general, no funciona de esa manera”. Pese a esta advertencia, el presidente del Colmed Magallanes, insiste en que se debe descentralizar el manejo de la pandemia “Magallanes es el vivo ejemplo de que esto se puede hacer por unidades territoriales y el Colegio Médico tiene mucho que aportar en ese sentido, nosotros funcionamos con regionales que perfectamente se pueden sentar con las autoridades a analizar las realidades epidemiológicas de cada región”, recalcó. El doctor Sepúlveda insistió además en que “hay que seguir educando, hay que seguir vacunando, esa es la estrategia más importante. Hay que pensar también en la recuperación económica del país, hay mucha gente con problemas de salud mental producto de que han perdido su trabajo”. Dentro de los aspectos positivos que se han hecho en la región de Magallanes, el doctor Sepúlveda destaca que “se ha hecho un trabajo en conjunto con la Seremi y la atención primaria para fortalecer la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento“, pero pone el punto en el sentido que “acá hay diferencias que también son territoriales, Punta Arenas es una ciudad de poco más de 100 mil habitantes y eso permite que la trazabilidad se pueda hacer a domicilio, eso es impracticable en otras regiones”.

