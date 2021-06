Lucía Dammert y triunfo de Castillo en Perú: “La gente de Lima le tiene miedo porque hay un clasismo y un racismo profundo”

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la sociologa Lucía Dammert se refirió al panorama político de Perú luego de las elecciones presidenciales en que ganó Pedro Castillo, quien todavía no ha sido confirmado como el vencedor dado la revisión de actas objetadas. Al respecto Dammert comentó que una profunda crisis social, un centralismo excesivo con desarrollo en Lima pero con comunidades abandonas, sumado a la decepción y rechazo a las elites han llevado a este resultado. “Ese panorama lleva a que el profesor Castillo, profesor primario, de un pueblo que queda a 8 horas en auto del aeropuerto más cercano para ir a Lima, que efectivamente no tiene títulos universitarios extranjeros ni participa en comidas con gente que trabaja en los bancos, ni nada gane la elección y gane por muy poco”, dijo. “La gente de Lima le tiene miedo porque hay un clasismo y un racismo profundo, arraigado, donde se cree que si un presidente no pasó por una universidad de elite o no conoce a nadie de elite la cosas van a ir peor”, agregó. Además, respecto del racismo en Perú, la académica de la Universidad de Santiago expresó que los cuestionamientos que recaen sobre el ganador de la elección se basan en el rechazo y temor que tienen los grupos de poder respecto de sus políticas futuras. Asimismo aclaró que estas actitudes racistas y clasistas ya han quedado en amplia evidencia, puesto que se han generado diversas burlas sobre Castillo y también se hacen entrevistas en las que se busca dejarlo como una persona ignorante. “Al hecho concreto de que es un hombre de provincia, que pasa desapercibido en el radar de la elite porque gana desde adentro, su voto viene con esas mesas de lugares perdidos donde el 100 por ciento de la gente votó por él, genera la ansiedad de lo desconocido. Él tiene un programa de gobierno muy de izquierda donde se dice expropiación, nacionalización, se habla de aumento de impuestos, en fin”, comentó. “Obviamente a una elite que básicamente ha hecho lo que ha querido estos últimos 30 años le genera una enorme ansiedad, solo hablar de este tema lo hace, entonces se ha puesto énfasis a que no es preparado, que su gente es corrupta, que es de Sendero Luminoso, y esos son rasgos que demuestran también una parte importante de un racismo – clasismo”, aseveró Dammert. En tanto, sobre una visión más general respecto de lo que significa estar o no bien preparado para ser el presidente de un país, dado este tipo de cuestionamientos sobre Pedro Castillo, la académica señaló que hacia el futuro la idea de que personas de elite que dicen conocer todas las realidades sean autoridades parece alejarse. “En realidad en la política uno debe tener asesores de altísimo nivel técnico, pero las discusiones políticas las puede hacer una persona que tenga otra biografía, no digo necesariamente que me quede tranquila al ver algunas declaraciones del presidente electo Castillo porque efectivamente muestran enormes grados de simpleza en algunos conceptos (…) Pero para eso están los asesores, equipos y creo que hoy en América latina con este clima tan fuerte de clase social, donde la gente más pobre siente que efectivamente ha sido dañada por su pertenencia de clase, necesitamos liderazgos mucho más inclusivos”, indicó la socióloga. “Me parece profundamente emocionante para la gran mayoría de peruanos que su presidente hable quechua, un idioma que fue básicamente abolido de facto a pesar de que una gran mayoría lo habla y que se ha perdido porque justamente lo fuimos dejando de lado”. Ante tal escenario, Dammert señaló que para Pedro Castillo será complejo gobernar, dado que las elites no están de su lado, sin embargo, aclaró que aquella realidad en que si los grupos de poder no están de acuerdo no se puede hacer gobierno ya no se puede permitir en la región como ha ocurrido hasta ahora.

