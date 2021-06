Retorno a clases: expertos se manifiestan en favor de la propuesta del Colmed

A inicios de esta semana, el Colegio Médico anunció su propuesta de cambio en la gobernanza sanitaria y de modificación en las etapas del plan Paso a Paso implementado por el Gobierno de modo de detener el aumento de contagios por COVID-19 en nuestro país. De acuerdo con el documento del Colmed, entregado al Ministerio de Salud el lunes recién pasado, se plantea la idea de crear un nuevo paso previo llamado de “cortocircuito o Etapa Cero” en el que se suspenda el Pase de Movilidad, se redefinan las unidades territoriales pasando de las decisiones sobre la base de comunas avanzando hacia provincias, se suspende toda actividad de riesgo en espacios cerrados con más de 10 personas y cierre de toda actividad económica que no sea vinculada a los bienes esenciales. Todo lo anterior por un lapso máximo de tres semanas. Posteriormente, en la nueva etapa 1, la asociación de profesionales postula que se puedan efectuar actividades al aire libre de forma individual o con grupo familiar, transporte público y aéreo nacional para actividades esenciales, recreación y deporte al aire libre, que se mantenga el teletrabajo y las restricciones de viaje al extranjero. Además señalan que sería posible retomar las clases presenciales en jardines y educación básica de manera voluntaria. Fue esta idea la que generó el rechazo de parte del Colegio de Profesores, que, en una reunión con el Colmed este miércoles en la tarde, expuso sus argumentos para manifestar su disconformidad con el retorno presencial a los establecimientos en la nueva Fase 1 presentada por los médicos. “Nos parece que en fase 1 no existe ninguna posibilidad de volver a clases presenciales sin que ello signifique poner en riesgo la vida y la salud de las comunidades educativas”, dijo Carlos Díaz, presidente del Magisterio, luego de la cita. El dirigente gremial también aludió a la crisis hospitalaria que complejiza aún más la situación sanitaria y aseguró que el Colegio Médico tuvo una buena recepción a los fundamentos de los profesores. Sin embargo, la postura del Colegio de Profesores no ha tenido un gran respaldo entre los expertos en salud y educación. Juan Pablo Valenzuela, investigador asociado al Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y Profesor Adjunto del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, se manifestó proclive al programa presentado por el Colmed de retornar prontamente a la educación presencial por los nocivos efectos a largo plazo que puede tener para los estudiantes el mantenerse con clases remotas. “Es muy razonable porque la evidencia mundial, la petición de las Naciones Unidas, de Unicef da cuenta de que las escuelas, jardines infantiles y el sistema escolar en general sea el último en cerrar y el primero en abrir. La evidencia es muy consistente en indicar que la educación a distancia es valiosa pero no sustituye la interacción de aprendizajes desde el punto de vista socioemocional, de salud física y mental, de bienestar general, no solo por el tema de aprendizajes curriculares”. El experto en educación se manifestó crítico de la postura de rechazo de retorno a las clases presenciales por parte del Colegio de Profesores y señaló que la evidencia internacional ha demostrado que los establecimientos educacionales son seguros en materia sanitaria. “El Colegio de Profesores se va quedando bastante solo en proponerle a Chile, sin ninguna evidencia sino todo lo contrario, contra la evidencia del planeta, que solamente se puede volver a clases presenciales en Fase 4. Inclusive lo que está sucediendo es que la mayor parte de los docentes de Chile están trabajando en los colegios y jardines cuando las comunas están en Fase 2, 3 y 4 y lo hacen con esa convicción, una tremenda colaboración, sentido de responsabilidad y con el convencimiento de lo necesario que es poner al centro el bienestar de los niños” “Cada día aparece más evidencia internacional que (señala) que cuando los protocolos de los sistemas educativos se cumplen rigurosamente, las escuelas y jardines infantiles no son lugares de contagio, sino que al revés, son lugares de protección. Eso también se da en Chile: los datos dan cuenta de que las escuelas no han sido lugar de brote interno sino que mayoritariamente los casos que han habido han sido porque niños, niñas, jóvenes y adultos se contagiaron fuera del establecimiento y luego éste debe guardar cuarentena”, agregó el Investigador Asociado en CIAE. Por su parte, desde la perspectiva netamente sanitaria, la médica María Soledad Martínez, Doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile y académica de la Escuela de Salud Pública, planteó la necesidad de adecuar correctamente la infraestructura de los colegios, pues, como ya se ha comprobado científicamente, la principal vía de contagio de COVID-19 es a través de pequeñas partículas o aerosoles que que pueden flotar por horas y producir contagios, incluso sin que se verifique un contacto estrecho con una persona contagiada. En ese sentido, la científica señaló que no ve muchas diferencias entre las posturas de los dos colegios de profesionales. “Creo que no hay divergencia. El Colegio de Profesores tiene que mirar con detalle la propuesta, porque ella habla de una apertura de escuelas en Fase 1, pero entendido eso después del cortocircuito, de otra manera es una locura, es mandar a los niños a contagiarse. Sin embargo, en el Paso a Paso que tenemos hoy habría que pensar que los niños pudieran volver recién en una Fase 3 porque las escuelas nuestras no están preparadas para asegurar un lugar en que no haya contagio. Un asunto fundamental es asegurar la ventilación y para eso lo mínimo es que haya un medidor de CO2 para ir viendo si el lugar donde están los niños está o no bien ventilado, lo que es un gran problema en invierno por el frío”. “En definitiva, si bien adhiero a la propuesta del Colmed, concuerdo con el Colegio de Profesores respecto de que tienen que estar las condiciones para que los niños vuelvan a los establecimientos” agregó. La doctora Martínez puso énfasis en la importancia de agregar al protocolo de retorno del Mineduc ciertas medidas específicas de mitigación de la transmisión, como se presentó en el documento “Escuelas Seguras en tiempos del Covid-19” elaborado por grupo de investigadores de la Universidad de Chile, de la Escuela de Salud Pública, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, (CR)2, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. En ese estudio se señala que debe priorizarse las actividades al aire libre, establecer un sistema de ventilación continua y cruzada en las salas de clases y la medición de CO2 para asegurar un nivel adecuado de ventilación. Sin ello, manifestó la Doctora en Salud Pública, el retorno presencial no es posible en ninguna fase. “Los niños no pueden volver a los colegios sin que se pongan estos protocolos, ni en 2, ni en 3, ni en 4 porque a pesar de que va haber poco virus circulando en 3 por ejemplo, si hay un niño contagiado de COVID y poca ventilación se va a contagiar todo el curso. Pero en el caso de la propuesta del Colegio Médico, estoy totalmente de acuerdo que es seguro, después de un corto circuito abrir los colegios, pero agregando en los protocolos la ventilación”, concluyó la académica de la Escuela de Salud Pública. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha dado a conocer cambios en la estructura de fases sanitarias ni se ha manifestado respecto de la propuesta del Colmed, sin embargo, esa cartera ha mantenido una serie de reuniones con las autoridades de Educación en orden a poner en marcha un plan de reincorporación de los estudiantes a sus establecimientos a partir del segundo semestre de este 2021 y que tendría como eje central el proceso de vacunación a los niños, niñas y adolescentes de entre los 12 y 17 años y la re catalogación de jardines infantiles, escuelas y liceos como actividad esencial para que puedan funcionar incluso durante las cuarentenas. Foto@ El Heraldo Austral

