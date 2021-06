Carlos Montes y programa de Jadue: “Los temas que toca están en la misma dirección que tenemos nosotros, sin embargo, no basta con eso”

En conversación con Radioanálisis, el senador socialista, Carlos Montes, se refirió a diversos temas de actualidad política y económica, entre ellos a la trabada reforma al sistema de pensiones impulsada desde el Gobierno. Al respecto, el parlamentario sostuvo que la iniciativa de La Moneda es poco atrevida y, por tanto, no es lo que los chilenos quieren. “Esta reforma no puede ser un parche, no puede ser una medida parcial, requiere una reforma más estructural porque tenemos a un sistema entero en crisis, no está funcionando bien, el sistema de AFP no funciona, la capitalización individual no funciona” recalcó. Por lo mismo, el legislador integrante de la comisión de Hacienda -instancia donde se encuentra el proyecto de ley- afirmó que una reforma a las pensiones debe ser estructural, con una lógica de seguridad pública y social. “Hemos dicho que aquí tiene que haber un cambio estructural por lo menos en el hecho de que se cree un fondo colectivo solidario, un fondo que tenga una lógica de seguridad pública, social y que el seis por ciento del aporte empresarial vaya a ese fondo, además crear una institucionalidad con racionalidad, con lógica pública para administrar, para ver si está funcionando bien”. El senador socialista también comentó el programa de gobierno del candidato comunista, Daniel Jadue. Si bien reconoció no tener una opinión muy acabada al respecto, sostuvo que es similar a las propuestas socialistas pero que, en el caso del alcalde de Recoleta, le falta sustento. “En general, los temas que toca están en la misma dirección que tenemos nosotros, sin embargo, no basta con eso, hay que ver las propuestas, los diseños, los contenidos“. En esta línea, Montes criticó la idea de Jadue de retirar el cien por ciento de los ahorros previsionales: “Proponer sacar el cien por ciento de la AFP y decir ‘que se lo llevan a donde quieran’ no nos parece a nosotros. Esto es parte de una historia con un mal modelo pero un mal modelo que llevó a que la sociedad por ahorro obligatorio acumulara esto, entonces lo serio es ver una transición que integre por todos lados recursos”. Además, el senador reafirmó la necesidad de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, algo que, a su juicio, no han hecho desde el PC, colectividad que se dedicaría a descalificar a quienes no se sumen a la campaña de Jadue. “El señor (Lautaro) Carmona, secretario general del PC, dice ‘todos los que critican este programa son neoliberales’, la verdad que creo que este es un mal argumento, es un fetiche no más, ya estaría bueno que pudiéramos entrar a dialogar, en los tiempos que está viviendo Chile se necesita como nunca dar argumentos y no partir descalificando“. Siempre en la carrera a La Moneda, Montes llamó a la presidenta del Senado, Yasna Provoste a definir prontamente su candidatura para que la gente sepa de las distintas opciones. “Yo creo que lo mejor es que esto se despeje rápido y que el país tenga claro las distintas alternativas y que la sociedad conozca las posiciones de los candidatos”, sostuvo el parlamentario. De todas maneras Carlos Montes reafirmó su preferencia con miras a La Moneda: “nosotros creemos que Paula Narváez es una alternativa de socialismo democrático“. Sobre esto último, el senador explicó el concepto de “socialismo democrático”, indicando que busca construir mayorías. “Se acuñó el socialismo democrático por la crítica a los socialismos reales, se acuñó este término después de terminada la dictadura y ante la necesidad de revalorar la democracia, se acuñó el término socialismo democrático porque para transformar los países, las realidades, es fundamental constituir mayoría. Sin bloque de mayoría por los cambios es difícil una transformación por una vía democrática” finalizó.

