Copa América: Chile derrota a Bolivia y suma cuatro puntos en el grupo A

La selección masculina de futbol venció, este viernes, al combinado de Bolivia por 1-0 y sumo tres puntos de oro para avanzar a los cuartos de final de la Copa América. El único tanto del partido fue marcado por Ben Brereton a los diez minutos. El jugador cuya madre es chilena definió con calma luego de un pase de Eduardo Vargas. El primer tiempo fue en su totalidad para Chile, que pudo aumentar su ventaja en varias ocasiones si no fuera por el buen desempeño del arquero boliviano, Carlos Lampe. El segundo tiempo fue más complicado para la escuadra nacional, a tal punto que Bolivia pudo haber conseguido el empate, lo que, afortunadamente para los chilenos, no ocurrió. “Si bien no conseguimos el resultado, tuvimos muchas chances. Pero me voy orgulloso. Esta es la Bolivia que queremos, que no tenga miedo de jugar a la pelota. Eso es lo que nos había faltado. En los últimos partidos, este partido en el que más crecimiento hemos tenido. Quitarle la posesión a chile es bien difícil. Los tuvimos contra las cuerdas el segundo tiempo”, sostuvo el portero boliviano una vez finalizado el encuentro. Tras el resultado, Chile queda con cuatro puntos en el grupo A.

