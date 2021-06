Ministra Mónica Zalaquett: “Queremos que la reactivación económica tenga rostro de mujer”

Militante de la Unión Demócrata Independiente, Mónica Zalaquett, asumió al inicio de la segunda administración de Sebastián Piñera en la Subsecretaria de Turismo, hasta que el 9 de junio del año pasado fue nombrada como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, luego de la renuncia de Macarena Santelices: ya cumplió un año a cargo de la cartera. En medio de la crisis sanitaria y económica más importante de las últimas décadas, han sido las mujeres el grupo más afectado, ya sea por la multiplicidad de funciones que han debido asumir con sus trabajos, la educación a distancia y el funcionamiento del hogar, o la pérdida de su fuente de ingresos o el tener que hacerse cargo de familiares. Según señaló la Ministra en entrevista con nuestro medio, el desafío de hacer frente a todos estos problemas ha sido mayor. La pandemia causó un retroceso de una década en la participación de las mujeres en el mundo laboral. ¿Cómo puede el Estado fortalecer medidas para una recuperación efectiva? El presidente Sebastián Piñera está comprometido en ese tema y si se observan los subsidios que sacamos a través del Ministerio del Trabajo o del de Economía, todos tienen enfoque de mujer porque queremos que la reactivación económica tenga rostro de mujer. Es imposible reactivar un país, y hay estudios internacionales que lo demuestran, después de esta pandemia que nos ha golpeado tan fuerte, dejando de lado al 50% de la población. Pero los esfuerzos no solo deben ser públicos, por eso estamos trabajando con los distintos sectores que van a jugar un rol importante en la reactivación, como la Construcción, Minería o Energía, para abrir espacios donde nuestra presencia ha sido históricamente baja y en donde hoy no hay ninguna razón para que esto continúe. En las medidas del Gobierno de apoyo a las pymes hay una acápite específico respecto de Género ¿En qué consiste específicamente? Principalmente se trata que todas aquellas mipyme que sean lideradas por mujeres podrán obtener un 20% más del beneficio sea por el Bono Alivio, dirigido a personas naturales o jurídicas que hayan iniciado actividades hasta el 31 de marzo de 2020 y cuyos ingresos anuales sean inferiores a 25 mil UF en 2020. La mayoría de las mipyme están lideradas por mujeres, así es que muy importante que ellas postulen. El otro bono es variable y equivalente a 3 meses del promedio IVA débito, con un tope de 2 millones, y que también tendrá un aumento de 20% si esa empresa es liderada por una mujer. La pandemia también evidenció la crisis de los cuidados y cómo afecta principalmente a las mujeres. ¿Qué medidas se han evaluado en el Ministerio para atacar este problema? Ese es un tema tremendamente relevante porque necesitamos acelerar una transformación cultural en nuestra sociedad. Tenemos que avanzar hacia una sociedad co-responsable, porque casi el 98% de los cuidados de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o enfermos está en manos de las mujeres y eso ha sido un factor determinante para la salida tan drástica de mujeres del mercado laboral. Vemos a la mujer malabarista y al hombre cero y eso no es sustentable en el tiempo, porque hay casi 2.5 millones de hogares donde el único o mayor sustento lo genera una mujer y otros tantos millones de hogares que han podido acceder a un mayor bienestar en esta última década en Chile, gracias hay que hay un doble ingreso. Por eso hemos estado trabajando con el sector privado dos herramientas: la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) y la norma 32662 que son programas de acompañamiento y certificación a aquellas empresas que realizan la transformación cultural en su interior para conciliar la vida familiar y laboral de todas sus trabajadoras y trabajadores para que las responsabilidades sean compartidas y haya co-responsabilidad. Hace una década que tenemos el post natal de seis meses que es una medida co-responsable, pero menos del 1% de los padres ha optado por ella y eso tiene que ver con motivos culturales. Otro tema de gran relevancia ha sido la situación de las madres con posnatal, en este ámbito se promulgó hace unos días la extensión de la medida por tres meses más. ¿Podría explicar en qué consiste exactamente? Esta ley que se publicó el lunes recién pasado en el Diario Oficial permite que las mujeres ya puedan solicitar una nueva extensión del postnatal de emergencia. En el caso de las mujeres dependientes, lo pueden hacer a través de la AFC, las independientes a través del IPS y las funcionarias públicas, directamente con su empleador. Son cerca de ochenta mil mujeres las que podrán optar a este beneficio que es de carácter universal, porque lo que nos interesa es que las madres puedan conciliar el cuidado de sus hijos con la mantención de su empleo. Así, todas aquellas mujeres que ganen un millón de pesos recibirán el 100% de ese ingreso y quienes tengan ingresos superiores podrán recibir el 70% de su sueldo, pero con la base de al menos un millón. En caso que sea necesario, dependiendo del desarrollo de la pandemia, ¿hay espacio para una nueva extensión del beneficio? Nosotros desde el día 1 de la pandemia hemos estado monitoreando y dando respuesta a las situaciones que debemos enfrentar las mujeres, por eso todo esto se evalúa mes a mes. El año pasado pensábamos que en septiembre podríamos estar levantando las medidas y ya estamos en junio, por eso, cada mes evaluamos en relación a como vaya evolucionando la población ante las vacunas, pero esperamos que en un futuro cercano ya podamos empezar a levantar las medidas y retornar a una cierta normalidad. Las mujeres tienen que estar tranquilas porque daremos otras respuestas si son necesarias, hemos realizado distintas acciones, todas con foco de género, porque sabemos lo que significa que 900 mil mujeres hayan debido salir de la fuerza laboral y aunque ahora hemos rebajado a 700 mil, lo que queremos es que lo más rápidamente posible ellas puedan retomar su trabajo y que haya otras que han visto en el emprendimiento una manera de conciliar sus responsabilidades familiares con sus necesidades de generar ingresos. Por lo tanto, estamos trabajando en esos dos ejes. ¿Cómo se relaciona usted con el feminismo? ¿Se siente feminista? De todas maneras soy una reconocedora de lo que han significado los movimientos feministas en el mundo y cómo ellas han sido impulsoras de grandes cambios y han ayudado, en los últimos 40 años, a comenzar a cerrar brechas. Aun hay un camino largo por recorrer pero, indudablemente, sin estos movimientos la situación de las mujeres sería muy distinta. ¿Cuál es su postura ante el anuncio del Presidente en relación al matrimonio igualitario? Estoy totalmente de acuerdo con que se legisle y se discuta. Las creencias personales no deben ser un obstáculo para que el Estado dé respuesta a los distintos grupos, lo importante es que estas discusiones se den donde corresponde, pues existe una institucionalidad y el lugar de debate es el Congreso. Las sociedades van cambiando, evolucionando y en ellas pueden convivir las distintas miradas. No se trata de descalificaciones o de imponer mi pensamiento sin respetar al que piense distinto y creo que lo que hizo el Presidente es lo correcto. Éste es un debate que Chile tiene que dar pues son respuestas a grupos que han realizado estas demandas y yo no tengo ningún problema con que se legisle el tema. Quedan solo ocho meses de gobierno. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de su gestión? Autoevaluarse no es fácil, es la gente la que tiene que decir algo al respecto, pero puedo asegurar que desde el primer día he trabajado con compromiso, dedicación y convicción en este ministerio que el Presidente me dio la oportunidad de liderar. Ha sido una oportunidad maravillosa porque soy mujer chilena y lo que más quiero es que podamos equiparar la cancha para nosotras. Tengo desafíos importantes y me he puesto metas: espero que dejemos la Ley de Pago de Pensiones y el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, para que se ponga fin a la cultura del incumplimiento. También espero dejar avanzado, ojalá promulgada, la Ley de Sala Cuna y la Ley de Sociedad Conyugal, que son importantísimas porque no tener sala cuna universal es una barrera para el ingreso de las mujeres al mundo laboral y la de sociedad conyugal es de una precariedad y falta de reconocimiento a nuestras capacidades, no sostenible en el tiempo. Por otra parte, la Ley de Monitoreo Telemático será un avance importante en materia de prevención de violencia al introducir mejoras tecnológicas, pues hoy la tecnología permite destrabar nudos críticos en la ruta de las mujeres víctimas de violencia. Con todo el equipo del Ministerio y las seremías de Sernameg en el país estamos aportando nuestro grano de arena para cerrar las brechas que responden a sesgos culturales, pero que las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar. Estamos a punto de iniciar el trabajo de la Convención Constituyente, órgano paritario a cargo de redactar una nueva Carta Fundamental y el mundo nos observa ¿Cree usted que la constitución será feminista? Me ha tocado participar en varios foros internacionales y he sido testigo cómo el mundo nos mira atentamente, porque somos el primer país que escribirá una Constitución de forma paritaria y ello marcará un punto de inflexión a nivel global porque esta nueva hoja ruta dejará plasmada nuestra visión y eso es muy importante porque somos más de la mitad de la población. Espero entonces que el principio de equidad de género cruce esta nueva Constitución, porque eso marcará un antes y un después en Chile.

