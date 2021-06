Tomás Fuentes por derrota de Mario Desbordes: “Imagino que, por principio de responsabilidad, no va a exponer a RN a otro fracaso”

Pese a que el nuevo presidente de RN, Francisco Chahuán, aseguró estar a disposición de la candidatura presidencial de Desbordes, en el partido algunos consideran que esta debería retroceder. "Si no gana a la mayoría de su sector, cómo va a ser probable que gane la elección presidencial", aseguró a nuestro medio el diputado del partido oficialista, Tomás Fuentes.

Este domingo, el candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, asumió su derrota frente al senador Francisco Chahuán, por las elecciones internas de Renovación Nacional. Sin embargo, pese a que el candidato recalcó la unidad con la que a partir de ahora debería enfrentar las elecciones presidenciales el partido oficialista, lo cierto es que el quiebre en la interna es notorio y no son pocos los que le sugieren dar un paso al costado. Uno de ellos, el diputado Tomás Fuentes, conversó con nuestro medio para analizar lo que fue la jornada de elecciones llevadas a cabo este sábado y que terminó con la lista Chahuán obteniendo más del 55 por ciento de los votos. “Creo que Mario Desbordes vivió un rechazo a que el partido, como Renovación Nacional, no tuviera una autocrítica de las elecciones, no tuviera un rumbo común, compartido por muchos. Esta última semana aun cometió más errores cuando llamaba a los poderes fácticos a los políticos antiguos, polarizó el partido, y creo que hubo gente que ayer dijo, basta, no quiero más polarización, más peleas, quiero una alternativa que nos permita a todos reencontrarnos”, declaró el parlamentario. Asimismo, Fuentes enfatizó sobre la diversidad de voces que integran hoy la lista ganadora de RN, la cual, según dijo, no buscará sostener al partido en torno a una figura, sino más bien resurgir como colectividad. “Más que las sensibilidades, ayer se buscó seriedad, que dentro de RN se sientan cómodas todas las miradas: liberales, conservadores, de regiones, de la capital. Que todos tengan un espacio y no que sea un comando o una pyme en torno a una figura, que en este caso pocos nos dábamos cuenta que todo giraba en la conveniencia de Mario Desbordes y nada en la conveniencia del partido”, criticó. Con estos resultados, el partido oficialista tendrá que enfrentarse a las elecciones presidenciales de este año, no sin antes lograr que su candidato pueda ganar la primarias de Chile Vamos. En tal sentido, para Fuentes, la derrota de Mario Desbordes debe ser leída como un anticipo de que no podrá lograr alzarse en las primarias, por lo que, pensado en el bien del partido, debería considerar dar un paso al costado. “Si no gana a la mayoría del sector, cómo va a ser probable que gane la elección presidencial. Me imagino que cuando Mario Desbordes asumió encabezar él la lista del partido, tiene que haber asumido también de que si él ganaba se mantenía su candidatura porque era un espaldarazo, pero si perdía, imagino que tiene que haber asumido que era una señal negativa para su candidatura, por lo cual, por principio de responsabilidad, no va a exponer a RN a otro fracaso más”, puntualizó. Para el diputado oficialista, lo que menos debería ocurrir ahora es una imposición de parte del partido a sus militantes. Muy por el contrario, la opción que defiende Fuentes es la libertad de acción, ya pensando en tener un candidato de Chile Vamos que pueda ser una alternativa consistente para la oposición. “Como lamentablemente queda poco tiempo y no tenemos tiempo para tanta reflexión, lo que haría es un llamado a libertad de acción. Si alguno de RN considera con total franqueza que Joaquín Lavín es la mejor carta, que puedan adherir a esa candidatura de Chile Vamos. No estamos hablando de cruzar la vereda, estamos hablando del pacto que Chile Vamos inscribió”, finalizó.

