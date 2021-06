ee9613bec3

1f264b7cb4

Coordinadora No + AFP exige detener trámite de reforma de pensiones del Gobierno La entidad acusa el intento del Ejecutivo de amarrar la mantención del cuestionado sistema de administradoras de fondos de pensiones antes de terminar su mandato y sin que se pueda debatir en la Convención Constituyente que inicia sus funciones el próximo 4 de julio. Raúl Martínez Lunes 21 de junio 2021 12:26 hrs. Me Gusta Compartir

Un rápido y amplio respaldo alcanzó la carta de la Coordinadora No + AFP donde expresa su rechazo a la urgencia impulsada desde el Gobierno al proyecto de reforma previsional, el cual aseguran, pretende perpetuar el actual sistema de pensiones y los precarios ingresos que entregan a los jubilados. El documento que logró más de mil adhesiones en 48 horas, señala que la reforma del Gobierno “dejarán hipotecado el futuro del país a merced de privados y grupos financieros internacionales patrimonios y derechos fundamentales si se aprueba el TTP 11 y la actual reforma de pensiones”. Por ello llamaron al Parlamento a no continuar con la tramitación de la iniciativa ya que a juicio de la coordinadora, “sólo tiene efectos cosméticos y no resuelve el fondo del problema, cual es las bajas e indignantes pensiones y la ausencia de un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones justas y suficientes, demandas que han estado dentro de las principales exigencias del estallido social”. Para el vocero nacional de No + AFP, Luis Mesina, resulta fundamental que la gente esté al tanto de esta movida del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, aunque reconoció que es probable que deben convocar a movilizaciones para evitar que el proyecto avance en el Parlamento. “Vamos a tener que poner en la balanza si es correcto, si es prudente seguir manteniendo este respeto a la institucionalidad o derechamente las organizaciones sociales van a tener que asumir un rol mucho más protagónico que implique incluso riesgos importantes para la salud de todos nosotros. Creo que eso es lo que está en disputa hoy día, seguir siendo un movimiento social que se contenta con la denuncia pública y que sin embargo en los hechos siguen arremetiendo contra nuestros intereses o derechamente pasar a la ofensiva como parece ser la única respuesta que este régimen político entiende”, precisó el dirigente. Mesina agregó que “el esfuerzo por detener esta ofensiva del régimen político necesariamente lo tenemos que hacer con mayor unidad, que esa creo que es la palabra fundamental hoy, unidad, más organización y por supuesto más movilización. Lo demás es cuento. Aquí ya no se les puede creer a esta gente porque no pierden oportunidad para intentar consolidar este modelo que la gran mayoría de nuestro pueblo ha rechazado ya no una vez, sino que varias veces”. La carta fue suscrita por mil 154 organizaciones sindicales, sociales y dirigentes, así como de integrantes de la Convención Constituyente. Carta No + AFP

Un rápido y amplio respaldo alcanzó la carta de la Coordinadora No + AFP donde expresa su rechazo a la urgencia impulsada desde el Gobierno al proyecto de reforma previsional, el cual aseguran, pretende perpetuar el actual sistema de pensiones y los precarios ingresos que entregan a los jubilados. El documento que logró más de mil adhesiones en 48 horas, señala que la reforma del Gobierno “dejarán hipotecado el futuro del país a merced de privados y grupos financieros internacionales patrimonios y derechos fundamentales si se aprueba el TTP 11 y la actual reforma de pensiones”. Por ello llamaron al Parlamento a no continuar con la tramitación de la iniciativa ya que a juicio de la coordinadora, “sólo tiene efectos cosméticos y no resuelve el fondo del problema, cual es las bajas e indignantes pensiones y la ausencia de un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones justas y suficientes, demandas que han estado dentro de las principales exigencias del estallido social”. Para el vocero nacional de No + AFP, Luis Mesina, resulta fundamental que la gente esté al tanto de esta movida del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, aunque reconoció que es probable que deben convocar a movilizaciones para evitar que el proyecto avance en el Parlamento. “Vamos a tener que poner en la balanza si es correcto, si es prudente seguir manteniendo este respeto a la institucionalidad o derechamente las organizaciones sociales van a tener que asumir un rol mucho más protagónico que implique incluso riesgos importantes para la salud de todos nosotros. Creo que eso es lo que está en disputa hoy día, seguir siendo un movimiento social que se contenta con la denuncia pública y que sin embargo en los hechos siguen arremetiendo contra nuestros intereses o derechamente pasar a la ofensiva como parece ser la única respuesta que este régimen político entiende”, precisó el dirigente. Mesina agregó que “el esfuerzo por detener esta ofensiva del régimen político necesariamente lo tenemos que hacer con mayor unidad, que esa creo que es la palabra fundamental hoy, unidad, más organización y por supuesto más movilización. Lo demás es cuento. Aquí ya no se les puede creer a esta gente porque no pierden oportunidad para intentar consolidar este modelo que la gran mayoría de nuestro pueblo ha rechazado ya no una vez, sino que varias veces”. La carta fue suscrita por mil 154 organizaciones sindicales, sociales y dirigentes, así como de integrantes de la Convención Constituyente. Carta No + AFP