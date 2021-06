ee9613bec3

Covid-19 Nacional Dr. Cristián Rebolledo, Escuela de Salud Pública: "Estrategia del Colegio Médico es para eliminar el virus" El especialista de la Universidad de Chile sostuvo que la instancia convocada por el Gobierno el fin de semana fue para escuchar opiniones y no propuestas como la planteada por el Colegio Médico que busca cortar la cadena de contagio en la que se mantiene al país. Raúl Martínez Lunes 21 de junio 2021 14:29 hrs.

No se puede seguir por el mismo camino plantea el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile Cristián Rebolledo, cuando se le consulta sobre la actual estrategia para enfrentar el Covid 19 que mantiene el Gobierno. Según los últimos datos aportados por el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile Mauricio Canals en su informe semanal sobre la evolución del virus en nuestro país, estamos en una tasa de incidencia que bordea el 30% a nivel nacional y la Región Metropolitana alcanza el 41,5%. Esa realidad podría cambiar de aplicarse la propuesta del Colegio Médico “Vivos nos queremos” que en su última etapa llevaría esta tasa de incidencia a un 2%. Sin embargo, para el doctor Rebolledo, que también es secretario técnico del Departamento de Política y Estudio del Colegio Médico, es necesario colocar en contexto lo que plantea el Colmed, porque no es lo mismo decir que el gremio impulsa la apertura de los colegios en Fase 1 si no se aplican las medidas que ha presentado y que a juicio del especialista no han sido consideradas por las autoridades. “Haciendo una cronología de la última semana, se hace esta propuesta, se hace pública la semana pasada, hubo instancias de difusión. Efectivamente las autoridades dijeron que la iban a revisar en su mérito y al final de la semana sale este llamado para el día sábado. Esa instancia no constituyó una revisión de nuestra propuesta, sino más bien una instancia que las mismas autoridades llamaron de ‘escucha ciudadana’ y surgió una gran cantidad de actores que entregaron sus opiniones. Una diferencia que hay que hacer ahí es entre entregar opiniones y lo que hizo el Colegio Médico que fue entregar una propuesta para establecer una estrategia de la eliminación del virus”, precisó el docente. Además, en el encuentro del fin de semana no se revisó la iniciativa del Colmed y sólo se recibieron comentarios de más de 150 organizaciones, sin considerar a especialistas como de la Sociedad Chilena de Epidemiología o la Sociedad Chilena de Salubridad de la cual el doctor Rebolledo es su vicepresidente. Los alcances del Plan “Vivos nos queremos” El médico salubrista de nuestra casa de estudios señala que en la base de la propuesta del Colegio Médico está contenida “la mejor evidencia científica disponible respecto de la efectividad de las medidas y, como ya se está hablando, comparar estrategias nacionales de mitigación con estrategias nacionales de eliminación”. Rebolledo explica que a nivel global ya se está categorizando respecto de los países que han implementado una de estas dos políticas, donde la iniciativa del Colmed está en la línea de eliminar la enfermedad aplicando lo que han denominado como “cortocircuito” y una cuarentena de tres semanas para luego comenzar una apertura escalonada que incluye las escuelas, el comercio y otras actividades productivas y cotidianas. Por eso el especialista sostiene que el rechazo planteado por el empresariado a través de la CPC luego del encuentro que sostuvieron la semana pasada para presentar el documento del gremio de los médicos, donde señalaron que el costo sería muy alto para la economía del país. “A mí me parece un falso dilema y un error plantear que es lo uno o lo otro. Porque justamente parte de la evidencia que se ha generado muy recientemente respecto de este tema es que los países que salen más rápidamente de esto, que generan estrategias más restrictivas en un principio, son aquellos que más rápidamente pueden restituir las condiciones económicas, reactivar la economía”, sostiene. Para el académico de la Escuela de Salud Pública, estamos ante “una ventana de oportunidad” para combatir la pandemia y bajar considerablemente la contagiabilidad y las muertes que según los datos del DEIS se empinan a los 40 mil 455 si se consideran los casos probables de Covid 19. “Estamos en una ventana de oportunidad como hemos dicho. Por una parte con el tema de la inmunidad creciente dentro de la población producto de la buena estrategia de vacunación. La vacunación a nosotros siempre nos ha parecido muy positiva, pero insuficiente. No podemos entregarles todas las fichas a la vacunación. Está el tema del IFE como ayuda económica que más que evitar las dificultades económicas podría mitigar en parte las dificultades económicas entendiendo las distintas situaciones de las personas”, agregó el doctor Rebolledo.

